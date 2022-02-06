Восхищаемся нервной системой нашего одиночника. Марк — просто машина.

Олимпиада-2022. Командный турнир

Мужчины. Произвольная программа

1. Юма Кагияма (Япония) — 208,94 (5)

2. Марк Кондратюк (Россия) — 181,65 (4)

3. Винсент Чжоу (США) — 171,44 (3)

4. Цзинь Боян (Китай) — 155,04 (2)

5. Роман Садовский (Канада) — 122,60 (1)

Положение команд (после 5 видов из 8):

1. Россия — 45

2. США — 42

3. Япония — 39

4. Канада — 30

5. Китай — 29

Россия увеличивает свой отрыв от сборной США в командном турнире Олимпиады. Следом за успехом у женщин порадовал Марк Кондратюк, опередивший американца Винсента Чжоу в произвольной программе. Замена одиночника успеха нашим главным соперникам на этих Играх не принесла, а ученик Светланы Соколовской вновь показал характер. Более того, глядя на его готовность невольно задумаешься и о медали личного старта, ведь сейчас Кондратюк проиграл только феноменальному Юме Кагияме! Идеальным прокат не вышел, но главное, что команда ОКР максимально близка к олимпийскому золоту. Ведь дальше произвольные катают наши сильнейшие дисциплины — снова девушки и пары.

Третий номер сборной Японии выступил лучше Ханю и Чена

Произвольные программы оставили в борьбе только пять команд из изначальных десяти. Украина и Германия выбыли из-за проблем с тестами на коронавирус, Чехия приехала в Пекин с туристическими намерениями, Италия проиграла все сама. А вот за сборную Грузии очень обидно. Нашим соседям не хватило совсем чуть-чуть, чтобы пройти в следующий раунд. По сути, грузины набрали равное количество очков с командой Китая, но хозяева будут выступать до последнего, а Морис Квителашвили с компанией теперь в роли зрителей. Не спешите искать здесь двойное дно и предвзятость — все по регламенту. Китайцы выиграли один из видов, а у победителей всегда решающее преимущество. Даром, что оно практически нивелировалось последним местом одиночницы. Говорим спасибо Анастасии Губановой за разрыв в два балла и настраиваемся на второй акт битвы мужчин.

Согласитесь, в статусе лидеров подходить к решающим прокатам гораздо приятнее. Тем не менее, ничего для России еще не гарантированно и судьба наших золотых медалей все равно находилась в руках Марка Кондратюка. Замену мы вполне логично делать не стали, а вот США, как и ожидалось поменяли Нэтана Чена на Винсента Чжоу, японцы дали отдохнуть перед личным стартом Шоме Уно и выставили молодого Юму Кагияму. Вроде бы фавориты ушли, но задача для Марка проще не стало — даже третий номер Японии сильнее любого из наших одиночников и вполне может биться за самые высокие места. Страну восходящего солнца чемпион мира среди юниоров не подвел, а выступлением под «Гладиатора» и вовсе заставил комментаторов усомниться — нужен ли этой сборной Юдзуру Ханю? Который, напомним, до олимпийской деревни так пока и не добрался.

Кондратюк показал характер, а Чжоу развалился

От Марка Кондратюка не требовалось сегодня сверхчудес. Нужно было катать в свою силу и не допускать грубых ошибок, за счет запаса в других видах обязательно побеждать в мужском одиночном от нас никто не требовал. Но с программой «Иисус Христос — суперзвезда» разве будешь замахиваться на маленькие цели? Кондратюк, как и в короткой программе боролся за каждый прыжок и именно за характер его хочется похвалить. Прокат идеальным не вышел, но так ли это важно? Кагияма все равно в другой лиге. А вот Чжоу — нет. Парад недокрутов, бабочка и вот мы приближаемся к заветной мечте. Винсент третий и он проиграл не только японцу, но и Марку. А это значит, что у нас уже три балла преимущества над США! Теоретически американцы еще могут нас догнать, но с учетом парного турнира и произвольной девочек золото уже очень и очень близко...

А вот Кондратюк на эмоциях может и за медали личного первенства побороться. Конечно, рассчитывать на второй срыв подряд от Винсента будет тяжело, да и японцы в невероятной форме — помимо Кагиямы есть тот же Уно, да и Ханю наверняка победит как омикрон, так и четверной аксель. Чен остается без командного золота, значит титул олимпийского чемпиона придется ему ковать себе самому и спуску он не даст. Добавляем еще несколько неожиданных претендентов вроде Мориса Квителашвили и Даниэля Грассля и вот список едва ли не из восьми претендентов на медали. Но Марк в этой компании лишним точно не выглядит и если ему удастся сохранить такой настрой и форму до конца, то случится может всякое. Но для России он уже навсегда герой. Невольно вспоминаешь Михаила Коляду, который смотрит за этой Олимпиадой по телевизору. Возраст и статус дебютанта — не оправдание срывам.

Командный турнир нужно перенести на конец Олимпиады

Третьи японцы и реальной интриги за призовые места уже практически нет. Китай теоретически мог подняться выше, но Боян Цзинь справился сегодня только с четверным лутцем. Этот элемент китаец до сих пор исполняет практически лучше всех в мире, только много ли в тем толку когда не получается более ничего? Откровенно грустно смотреть на Канаду, которая чудом и судейскими фокусами попала в число пяти сильнейших. Но в любом случае от той золотой сборной, которая без вариантов была лучше всех в Пхенчхане не осталось и следа. Спустя четыре года она привозит на Игры Романа Садовского, который с трудом докручивает тройные. Японцы точно обыграют канадскую пару, так что перед последним видом вряд ли мы в принципе будем иметь турнирные интриги. Что снова вызывает вопросы к регламенту соревнований.

Конечно, изначально в планах на Олимпиаду у Канады был Киган Миссинг, у которого возникли проблемы с тестами на ковид. Но таковы реалии, и если у тебя нет резерва, то в битве фигурнокатательных сверхдержав тебе места нет. А Миссинг уже сдал отрицательные тесты, летит в Пекин на личный старт. Пропуск командных соревнований ему даже к лучшему. Зачем тратить лишние силы? Поэтому на следующих Играх хочется, чтобы командные старты переместили в расписании к концу Олимпиады. Тогда федерациям не придется беречь своих лидеров перед борьбой за личные медали, а фигуристы смогут выступать с большими эмоциями и для души. Особенно это касается тех стран, которые объективно на медали не претендуют и присутствуют здесь разве что в качестве массовки.