Феноменальные Большунов и Спицов разорвали норвежцев. Российский дубль в скиатлоне

Лидер лыжной сборной России Александр Большунов провел невероятную гонку и после падения принес нашей сборной первое золото Пекина.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки

Мужчины. Скиатлон 15 + 15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:13.16,5.

2. Денис Спицов (Россия) — 1.19,4.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 2.08,1.

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 2.42,1...

10. Артем Мальцев (Россия) — 4.13,0.

27. Алексей Червоткин (Россия) — 8.40,7.

На первом же круге Большунов упал. Это, конечно, шок — свалиться на лыжню в первые же 10 минут своего выступления на Олимпиаде. Но глобально ничего страшного не произошло. В глубине пелотона наступил на чью-то палку, упал на спуске, но тут же поднялся. Главное, что удалось не повредить инвентарь и даже не сильно отстать от лидеров. Уже спустя несколько сотен метров Александр вернулся на свое место в головке группы.

Уже после шести километров рывок предпринял финн Иво Нисканен. Ничего удивительного, прямо сейчас — это один из лучших классистов мира. С коньком у Нисканена дела похуже, поэтому логично, что именно в любимом стиле он попытался сделать запас. Большунов тут же переложился к финну, и вдвоем они стали убегать от группы. Для россиянина это был идеальный расклад. Работать вдвоем легче, чем одному, а в коньке Нисканен ему все равно не конкурент.

На Олимпиаде каждый сам за себя

В группе преследователей получился интересный расклад. Двое наших — Денис Спицов и Артем Мальцев — против троих норвежцев. Тормозить народ в надежде, что Большунов оторвется, бессмысленно. Олимпийская трасса слишком широкая, чтобы вдвоем или даже втроем тут можно было кого-то заблокировать. Так что ребята работали на все деньги. Даже норвежцы Холунн и Голберг, которые, казалось бы, должны были помогать своему лидеру Клебо. Но это Олимпиада, тут каждый сам за себя.

В итоге Спицов, который в этом сезоне совершил в классике настоящий прорыв, потащил за собой викингов Холунна с Голбергом. Большунова с Нисканеном они не догоняли, зато случилось главное. Клебо, оставшись с этим сумасшедшим темпом один на один, стал отваливаться просто на глазах. Таким норвежского короля мы давно не видели. За несколько километров он проиграл 1 минуту 40 секунд, то есть буквально встал! На этом о Клебо в этой гонке можно было забыть.

Норвежский кошмар стал реальностью

Большунов не стал откладывать и на коньке с ходу ушел от Нисканена. То же самое и Спицов с норвежцами. Свободный стиль для россиянина всегда был коронкой, так что Денис словно школьников отцепил двух норвежцев и устремился догонять финна. Так казавшийся невероятным норвежский кошмар — без медалей в скиатлоне — стал внезапно становиться реальностью. Четыре года назад в Пхенчхане, например, викинги взяли три первых места.

Уже через 2,5 км во главе гонки встали два россиянина — Большунов и Спицов. Лучшая картинка этой Олимпиады! Саша постепенно увеличивал отрыв, причем визуально делал это вообще не напрягаясь. Запас у Большунова сейчас, судя по всему, огромен. Нужно было бы прибавить — он прибавил бы в любой момент. Словно Тереза Йохауг накануне, Большунов даже подумать никому не дал, что победителем может быть не он.

По сути, вся коньковая часть 15 км превратилась для Саши в один сплошной круг почета. Обычно очень сдержанный, Большунов на пункте питания однажды даже помахал кому-то рукой. На спусках улыбался и кланялся. Собственно, за пару километров до финиша он вполне мог позволить себе снять лыжи и бежать бегом. Все равно бы выиграл с запасом.

Нужно знать, через что прошел Большунов только за последний год, чтоб оценить крутость этого момента. Болезнь, операция, отмена всех стартов... Еще месяц назад вообще было непонятно, чего ждать от Сан Саныча на Олимпиаде. Его личный тренер Юрий Бородавко вообще до Пекина пока не добрался. И вот Большунов финиширует на Олимпиаде с флагом!

И пусть это флаг ОКР, неважно. Большунов закрыл карму, теперь золотая олимпийская медаль — у него в кармане. И что-то подсказывает, что это только начало.

Спицов поверил в то, что он сильный

Спицов тоже огромный молодец. Денис неудачно начал сезон, даже его попадание на Олимпиаду было под вопросом. Еще в прошлом сезоне он сделал огромный рывок в классическом стиле, который раньше был для него больной точкой. А теперь Спицов — абсолютно универсальный лыжник, он даже спринты неплохо бегает. Не зря на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане выиграл медаль вместе с Большуновым в командном спринте.

Это вообще очень непросто: тренироваться в группе, где не ты главная звезда. Вроде бы трехкратный призер Олимпиад, а вечно в тени Большунова. Денис — открытый парень, он зачастую честно говорил, что есть монстры вроде Саши, с которыми пока непонятно как бороться. А Елена Вяльбе его за это ругала: мол, нельзя даже в мыслях соглашаться, что ты слабее.

В первой же гонке Пекина Спицов доказал, что сильнее вообще всех, кроме Большунова. Нужно же было еще не побояться идти в отрыв в классике и тащить на себе двух норвежцев. А быть слабее только Саши — сейчас это почетно как никогда.