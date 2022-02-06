Отрыв от Америки — шанс дать отдых парам и девушкам. Ждем Щербакову с Бойковой и Козловским?

Замена в парах необходима, чтобы дать отдохнуть лидерам.

Олимпиада-2022. Командный турнир

Положение команд (после 5 видов из 8):

1. Россия — 45.

2. США — 42.

3. Япония — 39.

4. Канада — 30.

5. Китай — 29.

Если в первый день командных соревнований на Олимпиаде в Пекине все шло по плану американцев, то во второй Россия даже превзошла все изначальные ожидания. Три балла перевеса перед решающим третьим актом с учетом туза в рукаве в виде произвольной женщин и пар — это практически гарантированное золото. Так нужно ли нагружать наших лидеров и выпускать всех сильнейших? Мы можем без потери в качестве увеличить количество медалистов, и такая опция полезна не только из гуманистических, но и из чисто практических соображений. Четыре олимпийских проката подряд — врагу такого не пожелать!

Дианы Дэвис в произвольном танце уже точно не будет

Алексей Мишин прав: заранее говорить об однозначной победе в командном турнире рано — все-таки впереди еще три вида, а в Пекине, помимо прочего, есть всегда фактор омикрона. Новый день — новый тест на коронавирус и новые риски... Да и классические проблемы в виде травмы и срыва проката никто не отменял. Но если не произойдет ничего действительно экстраординарного, то проиграть Америке мы уже не можем. Им нужно отыграть сразу три балла и неясно где. В танцах они заберут максимум балл-два. Проиграть в парах и тем более у девушек? Здесь прав Алексей Ягудин: скорее в Китае будет землетрясение или арену разрушат инопланетяне. Марк Кондратюк принес стране главное — уверенный запас и вариант для тактического маневра. Изначальные планы (если они действительно были) выпускать всех сильнейших теперь даже вредны.

Более того, даже условная замена в танцах на Диану Дэвис и Глеба Смолкина благодаря отличному прокату ученика Светланы Соколовской была бы возможна без риска проиграть первое место. Японцев они бы точно обошли, с китайцами закончили примерно в одни баллы, но даже 7 очков при трех баллах перевеса в сторону США ситуацию не сильно бы поменяли — за счет пар и девушек мы все равно побеждаем без всяких тай-брейков и драматичного подсчета очков за все прокаты. Но Никита Кацалапов на пресс-конференции подтвердил, что федерация решила не злить общество и выпустит на произвольный танец лидеров. Это правильно, если у Никиты все в порядке со здоровьем. Они проиграли ритм-танец, и им перед личным стартом очень нужен реванш. Пусть он будет и с другой американской парой — по силе их два дуэта примерно равны.

Нужна замена в парном катании и у девушек — не так важно, на кого именно

А вот в парном катании замена теперь не то что возможна, а даже необходима. Выпускать снова Анастасию Мишину и Александра Галлямова — это все равно что идти с атомной бомбой на Люксембург. Победа у нас и так в кармане, зачем же нагружать ребят, которым еще бороться за победу в личном первенстве? Китайцы готовы отлично, оценивают их дома — еще лучше, но и Мишина с Галлямовым в Китай приехали с самыми серьезными намерениями. К тому же если судить по тренировкам, то Суй Вэнцзин/Хань Цун произвольную катать не будут. С Пэн Чэн с Цзинь Яном без особых проблем справятся что Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, что Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. Даже условные девять баллов увеличат разрыв от Америки, ведь нам главное — обойти конкурентов, а не взять максимум очков.

Случаев, когда наша пара проиграла американской, в этом олимпийском цикле практически не было. Вспомнить можно разве что осень-2019, когда Тарасова с Морозовым уступили золото US Figure Skating Classic. Проиграли паре Эшли Кейн и Тимоти ЛеДюк, только, во-первых, они вряд ли появятся в произвольном. А во-вторых, это был худший прокат Владимира и Евгении за все последние годы. Несколько срывов случалось и у Бойковой с Козловским, но в целом по произвольной они выглядят увереннее и ставка на них будет более логичной. Особенно с учетом слов Максима Транькова, заявившего об отсутствии шансов на командник для его пары. Право решать между Анной Щербаковой и Александрой Трусовой дадут самой Этери Тутберидзе. Изначально лучше смотрелся вариант с Щербаковой, но с учетом задела допуск до коллективной награды Трусовой вреда также не принесет. Вариант с Валиевой в произвольной недопустим — это сверхнагрузка. Вам мало было Юлии Липницкой в Сочи?