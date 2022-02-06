Норвежский кошмар, фиаско и черный день. У викингов истерика после поражения от Большунова на Олимпиаде

Как соцсети реагировали на великую победу россиянина и провал его главных оппонентов.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки

Мужчины. Скиатлон 15 + 15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:13.16,5.

2. Денис Спицов (Россия) — 1.19,4.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 2.08,1.

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 2.42,1...

10. Артем Мальцев (Россия) — 4.13,0.

27. Алексей Червоткин (Россия) — 8.40,7.

Сложно даже подобрать слова, чтобы описать шок норвежцев от результатов первой мужской лыжной гонки в Чжанцзякоу. Самое точное и емкое подобрал сам Йоханнес Клебо: задница.

Серебряный мальчик стал золотым

Сразу скажем, что уважение к Сан Санычу в норвежских СМИ нисколько не ослабло. Его не обвиняют в допинге, не говорят, что он вообще не должен был здесь появляться из-за необычного статуса российской сборной. Просто говорят: не зря Александра называют русским медведем, а один из заголовков Aftenposten гласит: «Редкое спасибо русским. Разочарованные норвежские лыжники должны задаться вопросом: что бы они делали без них?»

— После трех серебряных медалей и бронзовой в Пхенчхане четыре года назад Большунов был нацелен только на золото на тяжелой и медленной трассе на 1800-метровой высоте в Китае. «Серебряный мальчик» Большунов стал олимпийским золотым. Лучшего норвежца он опередил на две с половиной минуты. Где Клебо? Он в девяти минутах позади в этот черный для Норвегии день. То, что должно было стать гонкой норвежского ликования, стало парадным маршем для Александра Большунова, — пишет NRK.

Мартин Суннбю, комментировавший гонку на телевидении, раскритиковал командную тактику норвежцев и признался, что удивлен видеть Большунова в нынешнем состоянии. Норвежские эксперты добавляют, что недооценили влияние высоты на физическое состояние спортсменов — Олимпиада в Чжанцзякоу самая высокая в истории.

VG пишет, что у Клебо «не было шансов», а проходя мимо их камеры, Йоханнес сказал: «Это жопа». Пожалуй, самое точное и емкое описание этого дня для норвежцев. «Сборная Норвегии потрясена», — слова шведских комментаторов.

Норвежцы окоченели

Многие норвежцы называют гонку самой жесткой в их карьере. Удивлен был даже лучший из них Ханс Кристер Холунн, который взял «деревянную» медаль:

— Это было слишком жестко. Я окоченел, и мне не на чем было кататься.

Суннбю объяснил результаты высотой:

— Я немного сбит с толку результатом. Это был сценарий, который я не мог представить — чтобы между лыжниками было так много времени. Таких отрывов на 30 километрах мы еще не видели, да еще и на масс-старте. Не думаю, что все бы повторилось, если бы произошло в низине. Высота здесь сильно повлияла, — сказал чемпион мира.

Смело делайте такую же прививку, как Большунов

А вот как шутили и сокрушались норвежские болельщики в соцсетях:

— Признаюсь, не до конца представлял себе, что медалисты смогут съесть пару быстрых обедов и выпить четыре чашки какао до того, как финиширует первый норвежский лыжник.

Tilst?r at jeg ikke helt hadde sett for meg at medaljevinnerne kunne spist 2 Kvikklunsj, og drukket 4 kopper kakao f?r f?rste norske l?per kom i m?l. Men ekstremt imponerende idrett av Bolsjunov. #OL — Lars Tj?rn?s (@Tjaernas) February 6, 2022

— Гораздо веселее было, когда Йохауг шла одна впереди. Когда Большунов делает то же самое, это скучно!

Var mye mer g?y da Johaug gikk alene foran.

N?r Bolsjunov gj?r det samme er det kjedelig.

Merkelig det der — Jan Aage Fj?rtoft ??? ?? (@JanAageFjortoft) February 6, 2022

— Спицов вышел на оперативный простор даже с Большуновым в лидерах. Легко подумать, что у русских была безнадежная тактика. Но ответ, вероятно, заключался в уверенности в чрезвычайной ударной силе, даже с мощным Холунном.

Spitsov dro feltet p? klassisk selv med Bolsjunov i tet. Lett ? tenke russerne hadde h?pl?s taktikk. Isolert sett riktig. Men svaret var nok visshet om ekstrem slagstyrke, selv med tradisjonell kapasitetskanon som Holund i rygg. Skremmende med norske ?yne. — ?yvind Brenne (@VGNettBrenne99) February 6, 2022

— Смело делайте ту же прививку, что и Большунов.

Tar gjerne samme vaksine som Bolsjunov. 3 dose satt jo rett i sikringsboksen der... — Sigve Spjelkavik (@Siggypool) February 6, 2022

В Instagram Большунова, наоборот, эйфория.

Большунова поспешила поздравить бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова, назвавшая его королем лыж. На самом деле для этого статуса надо выиграть 30-километровую и 50-километровую дистанции. Поэтому Кожевникова навлекла на себя неудовольствие поклонников спорта:

— Пока нет [Большунов не король лыж]. Не вводи людей в заблуждение. И вообще не каркай!

Будем надеяться, что не каркнула.