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Сегодня, 13:45

Норвежский кошмар, фиаско и черный день. У викингов истерика после поражения от Большунова на Олимпиаде

Реакция норвежских СМИ на победу Большунова в скиатлоне на Олимпиаде-2022
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Норвежский лыжник Ханс Кристер Холунн занял четвертое место в скиатлоне.
Фото Global Look Press
Как соцсети реагировали на великую победу россиянина и провал его главных оппонентов.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки
Мужчины. Скиатлон 15 + 15 км
1. Александр Большунов (Россия) — 1:13.16,5.
2. Денис Спицов (Россия) — 1.19,4.
3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 2.08,1.
4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 2.42,1...
10. Артем Мальцев (Россия) — 4.13,0.
27. Алексей Червоткин (Россия) — 8.40,7.

Сложно даже подобрать слова, чтобы описать шок норвежцев от результатов первой мужской лыжной гонки в Чжанцзякоу. Самое точное и емкое подобрал сам Йоханнес Клебо: задница.

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Серебряный мальчик стал золотым

Сразу скажем, что уважение к Сан Санычу в норвежских СМИ нисколько не ослабло. Его не обвиняют в допинге, не говорят, что он вообще не должен был здесь появляться из-за необычного статуса российской сборной. Просто говорят: не зря Александра называют русским медведем, а один из заголовков Aftenposten гласит: «Редкое спасибо русским. Разочарованные норвежские лыжники должны задаться вопросом: что бы они делали без них?»

— После трех серебряных медалей и бронзовой в Пхенчхане четыре года назад Большунов был нацелен только на золото на тяжелой и медленной трассе на 1800-метровой высоте в Китае. «Серебряный мальчик» Большунов стал олимпийским золотым. Лучшего норвежца он опередил на две с половиной минуты. Где Клебо? Он в девяти минутах позади в этот черный для Норвегии день. То, что должно было стать гонкой норвежского ликования, стало парадным маршем для Александра Большунова, — пишет NRK.

Мартин Суннбю, комментировавший гонку на телевидении, раскритиковал командную тактику норвежцев и признался, что удивлен видеть Большунова в нынешнем состоянии. Норвежские эксперты добавляют, что недооценили влияние высоты на физическое состояние спортсменов — Олимпиада в Чжанцзякоу самая высокая в истории.

VG пишет, что у Клебо «не было шансов», а проходя мимо их камеры, Йоханнес сказал: «Это жопа». Пожалуй, самое точное и емкое описание этого дня для норвежцев. «Сборная Норвегии потрясена», — слова шведских комментаторов.

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Норвежцы окоченели

Многие норвежцы называют гонку самой жесткой в их карьере. Удивлен был даже лучший из них Ханс Кристер Холунн, который взял «деревянную» медаль:

— Это было слишком жестко. Я окоченел, и мне не на чем было кататься.

Суннбю объяснил результаты высотой:

— Я немного сбит с толку результатом. Это был сценарий, который я не мог представить — чтобы между лыжниками было так много времени. Таких отрывов на 30 километрах мы еще не видели, да еще и на масс-старте. Не думаю, что все бы повторилось, если бы произошло в низине. Высота здесь сильно повлияла, — сказал чемпион мира.

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Смело делайте такую же прививку, как Большунов

А вот как шутили и сокрушались норвежские болельщики в соцсетях:

— Признаюсь, не до конца представлял себе, что медалисты смогут съесть пару быстрых обедов и выпить четыре чашки какао до того, как финиширует первый норвежский лыжник.

— Гораздо веселее было, когда Йохауг шла одна впереди. Когда Большунов делает то же самое, это скучно!

— Спицов вышел на оперативный простор даже с Большуновым в лидерах. Легко подумать, что у русских была безнадежная тактика. Но ответ, вероятно, заключался в уверенности в чрезвычайной ударной силе, даже с мощным Холунном.

— Смело делайте ту же прививку, что и Большунов.

В Instagram Большунова, наоборот, эйфория.

Большунова поспешила поздравить бывший депутат Госдумы Мария Кожевникова, назвавшая его королем лыж. На самом деле для этого статуса надо выиграть 30-километровую и 50-километровую дистанции. Поэтому Кожевникова навлекла на себя неудовольствие поклонников спорта:

— Пока нет [Большунов не король лыж]. Не вводи людей в заблуждение. И вообще не каркай!

Будем надеяться, что не каркнула.

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Олимпиада
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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