Умер чемпион Hardcore в супертяжелом весе. У него остановилось сердце

Александр Коломыцев не знал поражений.

Стало известно, что ушел из жизни чемпион «Гран-при Hardcore FC» в супертяжелом весе Александр Коломыцев. Как сообщает телеграм-канал SHOT, перед гибелью боец прилетел из Москвы в Ростов-на-Дону, чтобы провести операцию на руке. Коломыцев ночевал один в квартире, а когда родственники несколько часов не могли до него дозвониться, то вскрыли дверь и обнаружили тело бойца.

По информации ведущего Hardcore Эдуарда Германского, у бойца остановилось сердце: «К моему огромному сожалению, новость об уходе из жизни чемпиона супертяжей Гран-при и просто хорошего, доброго и светлого человека Александра Коломыцева — правда! Связывались с ним всегда напрямую, без менеджеров. Трубки не берет, и парни из Ростова сказали, что остановка сердца... Светлая тебе память, Саня! Ты был достойным человеком!»

Фото Соцсети

Коломыцев родился в Ростове, с пяти лет занимался ушу, тхэквондо и даже волейболом, в котором выступал на чемпионате России. В Ростове он окончил ДЮСШ № 5. После десятилетнего перерыва в спорте Коломыцев увидел тренировки своего друга по тайскому боксу и решил начать карьеру заново.

У Александра осталось трое детей. Прощание со спортсменом состоится 3 мая в Ростове, похоронен он будет в Астрахани.

Фото Соцсети

Александр Коломыцев — чемпион России по К-1 и ММА, чемпион международного турнира по рукопашному бою. Летом 2022 года боец по прозвищу Воля провел первый кулачный поединок, а впоследствии стал чемпионом «Гран-при Hardcore FC» в супертяжелом весе. В кулачке он одержал четыре победы и не потерпел ни одного поражения. Последние годы занимался у тренера Тараса Кияшко в зале Strela Gym.