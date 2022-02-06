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Пекин-2022

Сегодня, 13:00

Ради Олимпиады китайцы покрыли горы искусственным снегом. И теперь останутся без пресной воды?

Китайцы покрыли горы искусственным снегом для соревнований Олимпиады
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Искусственный снег на олимпийских трассах.
Фото AFP
Искусственный снег на трассах лишь верхняя часть айсберга героических усилий, которые предпринял Китай, чтобы принять у себя зимнюю Олимпиаду.

В свое время оргкомитет «Сочи-2014» активно ругали. Мол, ради олимпийской стройки сносят дома местных жителей, рубят деревья, да и вообще лучше бы все эти ресурсы пустили на благое дело, а не на создание олимпийской столицы с абсолютного нуля. Жизнь показала, что критики были неправы. Сейчас Сочи — процветающий круглогодичный курорт с отличной инфраструктурой. А из построенных олимпийских объектов практически ни один не простаивает. Но в горном кластере Сочи все же есть главное, что требуется для зимней Олимпиады, — снег. А вот в Пекине его нет вообще!

Публикация от China Xinhua News ??? (@chinaxinhuanews)

МОК отдал зимнюю Олимпиаду городу, где нет снега

Чжандзякоу, где в 180 км от Пекина на Играх проводятся соревнования по биатлону, лыжам, прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью, — очень странное место. Вроде бы горы, мороз за минус 20 — и ни снежинки. Лысые скалистые склоны, на которых даже деревья не растут. Пронизывающий ветер, редкий высохший кустарник вдоль дорог. Меньше всего похоже на горнолыжный курорт.

Нынешний год выдался для Пекина и близлежащих регионов крайне засушливым. Но даже в лучшие времена средняя высота снежного покрова здесь — 20 сантиметров. Мизер, если думать о проведении лыжных соревнований. Как тогда мог Международный олимпийский комитет отдать зимнюю Олимпиаду городу, где нет снега? А вот так.

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Китайцы, конечно, изначально понимали, что строительство олимпийских объектов — это ерунда по сравнению с задачей обеспечить снежный покров там, где его в принципе не бывает. Особенно с учетом того, что искусственный снег производится из воды, а ее в Пекине тоже в обрез.

Китайская статистика — та еще штука, но, например, в 2017 году (последнем, за который имеются официальные данные) в Пекине приходилось в среднем 36 тысяч галлонов воды на душу населения. Это примерно на уровне Республики Нигер на границе с пустыней Сахара.

При этом, даже по самым скромным подсчетам, на производство снега для олимпийских трасс ушло 49 миллионов галлонов воды. Это 3 600 бассейнов — таких объемов, чтобы в один день напоить 100 миллионов человек. Как же организаторы смогли это обеспечить? И главное — какой ценой? Ответ на последний вопрос мы вряд ли когда-либо узнаем.

Горная река — искусственная, так в горы доставляют воду из Пекина

Как в свое время и в оргкомитете «Сочи-2014», у китайцев изначально было понимание, что собственными ресурсами они с такой масштабной задачей не справятся. Поэтому для создания снега пригласили итальянскую компанию TechnoAlpin. Она придумала уникальный проект с искусственной рекой.

В Чжандзякоу на самом деле есть горная речка, здесь это одно из немногих действительно живописных мест. Но речка эта искусственная. Ее пустили по давно высохшему руслу буквально несколько лет назад, а воду берут из гигантских хранилищ Пекина. На всем протяжении реки стоят насосные станции. А чтобы вода не уходила зря под землю, выключили ирригацию фермерских хозяйств, которые были расположены неподалеку. Самим фермерам предложили взамен временно переехать в комфортабельные апартаменты. Естественно, никто не отказался.

Само по себе производство искусственного снега вообще-то не новость. Он в той или иной мере присутствует практически везде, где проводятся зимние соревнования. В условиях глобального потепления иначе не бывает. Есть исследование, согласно которому в ближайшие 50 лет лишь в одной из 21 олимпийских столиц, где раньше проходили зимние Игры, останется собственный снег. Так что, если МОК хочет проводить зимние Олимпиады, от искусственного оснежения никак не уйти.

Но вопрос в масштабах. Впервые на зимних Играх своего снега нет вообще, и все сто процентов снежного покрова в Чжандзякоу производят пушки. В сочетании с морозами и ветром это создает экстремальные условия для спортсменов. Китайский снег тупой, медленный, но при этом жесткий. Например, как подметил коллега Дмитрий Ревинский, Тереза Йохауг выиграла скиатлон с результатом на 3.30 медленнее, чем Шарлотта Калла четыре года назад в Пхенчхане, и на 5.30 хуже, чем Марит Бьорген в Сочи. Понятно, что разные трассы, погодные условия, высота. Но три с половиной минуты — это пропасть.

Китайский «снежный» план, понятно, на Олимпийских играх не заканчивается. Такие невероятные усилия ради двух недель праздника — это даже для местных слишком. Поэтому организаторы собираются с приходом весны бережно растопить весь произведенный снег, перекачать воду в хранилище, а следующей зимой снова производить снег, но уже из готовой воды. А трассами будут наслаждаться туристы и местные спортсмены.

Но все не так просто. Согласно исследованиям, при такой «растопке» теряются до 30 процентов объема воды. То есть от проекта с речкой и насосами, похоже, все равно не уйти. Не говоря уже об уроне, который производство снега в таких масштабах наносит окружающей среде. Как скажется такое вот насильственное изменение климата на местной флоре и фауне — пока точно не знает никто.

На будущий год снега в Пекине может и не быть

Все первые дни на Олимпиаде мучает вопрос: ну почему Китай просто не перенес эти Игры, скажем, на год? Зачем проводить Олимпиаду за колючей проволокой и в медицинских комбинезонах? Зачем держать взаперти сотни людей из-за чехарды с тестами, которые вообще пока непонятно как работают, а десятки спортсменов — лишать шанса в их жизни? Почему было не подождать, пока омикрон отступит, и спокойно провести Игры в 2023-м? Так, как сделали в Токио с летней Олимпиадой.

История со снегом дает четкий ответ на этот вопрос. Олимпиада для Пекина — это или сейчас, или никогда. На будущий год снега здесь уже может и не быть. Слишком много было потрачено человеческих и финансовых ресурсов, слишком масштабный был проект, на который замахнулся Пекин, еще понятия не имея ни о какой пандемии.

Ну а люди — спортсмены, которые сидят дома вместо Олимпиады; волонтеры, отсидевшие три недели карантина ради того, чтобы сутками мучиться в защитных костюмах и респираторах, — это просто винтики. Никакие протесты, политические и даже настоящие бойкоты не заставили бы перенести эту Олимпиаду. Сейчас или никогда.

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