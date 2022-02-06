Ради Олимпиады китайцы покрыли горы искусственным снегом. И теперь останутся без пресной воды?

Искусственный снег на трассах лишь верхняя часть айсберга героических усилий, которые предпринял Китай, чтобы принять у себя зимнюю Олимпиаду.

В свое время оргкомитет «Сочи-2014» активно ругали. Мол, ради олимпийской стройки сносят дома местных жителей, рубят деревья, да и вообще лучше бы все эти ресурсы пустили на благое дело, а не на создание олимпийской столицы с абсолютного нуля. Жизнь показала, что критики были неправы. Сейчас Сочи — процветающий круглогодичный курорт с отличной инфраструктурой. А из построенных олимпийских объектов практически ни один не простаивает. Но в горном кластере Сочи все же есть главное, что требуется для зимней Олимпиады, — снег. А вот в Пекине его нет вообще!

МОК отдал зимнюю Олимпиаду городу, где нет снега

Чжандзякоу, где в 180 км от Пекина на Играх проводятся соревнования по биатлону, лыжам, прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью, — очень странное место. Вроде бы горы, мороз за минус 20 — и ни снежинки. Лысые скалистые склоны, на которых даже деревья не растут. Пронизывающий ветер, редкий высохший кустарник вдоль дорог. Меньше всего похоже на горнолыжный курорт.

Нынешний год выдался для Пекина и близлежащих регионов крайне засушливым. Но даже в лучшие времена средняя высота снежного покрова здесь — 20 сантиметров. Мизер, если думать о проведении лыжных соревнований. Как тогда мог Международный олимпийский комитет отдать зимнюю Олимпиаду городу, где нет снега? А вот так.

Китайцы, конечно, изначально понимали, что строительство олимпийских объектов — это ерунда по сравнению с задачей обеспечить снежный покров там, где его в принципе не бывает. Особенно с учетом того, что искусственный снег производится из воды, а ее в Пекине тоже в обрез.

Китайская статистика — та еще штука, но, например, в 2017 году (последнем, за который имеются официальные данные) в Пекине приходилось в среднем 36 тысяч галлонов воды на душу населения. Это примерно на уровне Республики Нигер на границе с пустыней Сахара.

При этом, даже по самым скромным подсчетам, на производство снега для олимпийских трасс ушло 49 миллионов галлонов воды. Это 3 600 бассейнов — таких объемов, чтобы в один день напоить 100 миллионов человек. Как же организаторы смогли это обеспечить? И главное — какой ценой? Ответ на последний вопрос мы вряд ли когда-либо узнаем.

Горная река — искусственная, так в горы доставляют воду из Пекина

Как в свое время и в оргкомитете «Сочи-2014», у китайцев изначально было понимание, что собственными ресурсами они с такой масштабной задачей не справятся. Поэтому для создания снега пригласили итальянскую компанию TechnoAlpin. Она придумала уникальный проект с искусственной рекой.

В Чжандзякоу на самом деле есть горная речка, здесь это одно из немногих действительно живописных мест. Но речка эта искусственная. Ее пустили по давно высохшему руслу буквально несколько лет назад, а воду берут из гигантских хранилищ Пекина. На всем протяжении реки стоят насосные станции. А чтобы вода не уходила зря под землю, выключили ирригацию фермерских хозяйств, которые были расположены неподалеку. Самим фермерам предложили взамен временно переехать в комфортабельные апартаменты. Естественно, никто не отказался.

Само по себе производство искусственного снега вообще-то не новость. Он в той или иной мере присутствует практически везде, где проводятся зимние соревнования. В условиях глобального потепления иначе не бывает. Есть исследование, согласно которому в ближайшие 50 лет лишь в одной из 21 олимпийских столиц, где раньше проходили зимние Игры, останется собственный снег. Так что, если МОК хочет проводить зимние Олимпиады, от искусственного оснежения никак не уйти.

Но вопрос в масштабах. Впервые на зимних Играх своего снега нет вообще, и все сто процентов снежного покрова в Чжандзякоу производят пушки. В сочетании с морозами и ветром это создает экстремальные условия для спортсменов. Китайский снег тупой, медленный, но при этом жесткий. Например, как подметил коллега Дмитрий Ревинский, Тереза Йохауг выиграла скиатлон с результатом на 3.30 медленнее, чем Шарлотта Калла четыре года назад в Пхенчхане, и на 5.30 хуже, чем Марит Бьорген в Сочи. Понятно, что разные трассы, погодные условия, высота. Но три с половиной минуты — это пропасть.

Китайский «снежный» план, понятно, на Олимпийских играх не заканчивается. Такие невероятные усилия ради двух недель праздника — это даже для местных слишком. Поэтому организаторы собираются с приходом весны бережно растопить весь произведенный снег, перекачать воду в хранилище, а следующей зимой снова производить снег, но уже из готовой воды. А трассами будут наслаждаться туристы и местные спортсмены.

Но все не так просто. Согласно исследованиям, при такой «растопке» теряются до 30 процентов объема воды. То есть от проекта с речкой и насосами, похоже, все равно не уйти. Не говоря уже об уроне, который производство снега в таких масштабах наносит окружающей среде. Как скажется такое вот насильственное изменение климата на местной флоре и фауне — пока точно не знает никто.

На будущий год снега в Пекине может и не быть

Все первые дни на Олимпиаде мучает вопрос: ну почему Китай просто не перенес эти Игры, скажем, на год? Зачем проводить Олимпиаду за колючей проволокой и в медицинских комбинезонах? Зачем держать взаперти сотни людей из-за чехарды с тестами, которые вообще пока непонятно как работают, а десятки спортсменов — лишать шанса в их жизни? Почему было не подождать, пока омикрон отступит, и спокойно провести Игры в 2023-м? Так, как сделали в Токио с летней Олимпиадой.

История со снегом дает четкий ответ на этот вопрос. Олимпиада для Пекина — это или сейчас, или никогда. На будущий год снега здесь уже может и не быть. Слишком много было потрачено человеческих и финансовых ресурсов, слишком масштабный был проект, на который замахнулся Пекин, еще понятия не имея ни о какой пандемии.

Ну а люди — спортсмены, которые сидят дома вместо Олимпиады; волонтеры, отсидевшие три недели карантина ради того, чтобы сутками мучиться в защитных костюмах и респираторах, — это просто винтики. Никакие протесты, политические и даже настоящие бойкоты не заставили бы перенести эту Олимпиаду. Сейчас или никогда.