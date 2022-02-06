Остался без отца, не верил в себя, но все преодолел и сотворил сенсацию в Пекине. Сумасшедшая история Спицова

25-летний лыжник из Вологодской области завоевал пока самую неожиданную медаль на Олимпийских играх в Пекине

Если на успех Большунова надеялась вся страна, то от Спицова ничего особенного не ждали. Этот сезон он проводит не совсем удачно. В декабре на любимой пятнашке коньком дважды не попал даже в топ-10, а в спринте не проходил даже квалификации.

Все изменилось на «Тур де Ски» — там Денис вторым заехал в финальный подъем и занял четвертое место в итоговом зачете. Но все равно четвертая олимпийская медаль для Спицова — это очень круто. За всю карьеру у него медальных подиумов на Кубке мира даже меньше, чем на Олимпиаде.

В 13 лет потерял в автокатастрофе отца, в 15 — уехал из дома

Спицов родом из Вожеги — рабочего поселка в Вологодской области с населением примерно в шесть тысяч человек. На эти шесть тысяч приходится уже целых шесть олимпийских медалей: четыре — у Дениса, и еще два золота — у биатлонистки Анны Богалий. По медали на каждую тысячу населения! Наверное, это самый спортивный поселок России.

Кстати, сама Богалий для Спицова не чужой человек. Еще действующей спортсменкой она организовала в родном поселке детские соревнования, назвала их «Кубок малыша». Именно этот Кубок и зажег в маленьком Денисе любовь к лыжам. Хотя, как ни странно, он его ни разу так и не выиграл.

У Спицовых — обычная российская семья, мама — воспитатель детского сада, папа — полицейский и спортсмен-любитель. Но в 2009-м случилось несчастье. Сергей с супругой возвращались на машине из областного центра. Был вечер, автотрасса, как это у нас частенько бывает, в плачевном состоянии... Колесо попало в выбоину, автомобиль съехал в кювет и перевернулся. Маме чудом удалось спастись, а отец погиб.

Денису на тот момент было 13 лет. Спустя два года они вместе с тренером переехали в Тюмень. Детство кончилось, начался поход за медалями.

Четыре года, чтобы поверить в себя

Когда в первой же гонке Олимпийских игр в Пхенчхане Спицов стал четвертым в скиатлоне вслед за норвежским трио, это казалось суперрезультатом. Тогда все сокрушались по поводу отсутствия на Играх Устюгова и Легкова. А тут молодой парень, вчерашний юниор, и вдруг почти в медалях! Спицов, кажется, сам был в шоке. И подумал, что это уже точно максимум.

— Свое четвертое место я посвящаю отцу, — сказал тогда Денис. — Я его поддержку ощущаю до сих пор, это он привел меня в лыжи, влюбил меня в них. Да, это не медаль, может, неправильно так говорить, но это выступление — оно в его честь.

Спустя неделю Денис — точно так же в честь отца — выиграет три олимпийские награды. Вместе с Большуновым он станет самым титулованным лыжником этой Олимпиады. Но, в отличие от Саши, который уже тогда знал, что хочет только золота, Денис наслаждался каждым моментом. Для парня из Вожеги все это было чудом.

Потом был очень непростой олимпийский цикл. Вместо взлета, как у Большунова, Спицова болтало по синусоиде. То отличные гонки, призовые места на «Тур де Ски», то даже непопадание в команду на Кубок мира. Президент федерации Елена Вяльбе, как обычно, не стеснялась в выборе выражений. «Денис может все, он суперталантлив, но ему надо поверить в себя и перестать думать, что кто-то сильнее его!» — повторяла она.

Во время олимпийского скиатлона в Пекине Спицову (кажется, по привычке) наши тренеры предложили придержать норвежцев, чтобы те не догнали Большунова. Ну и что, что самому Спицову это невыгодно? Денис же добрый, всегда соглашался. Но тут в душе Спицова словно что-то сломалось.

— Почему я должен помогать Большунову? Это Олимпиада, тут каждый сам за себя. Я тоже хотел выиграть! — скажет он потом.

И Спицов действительно боролся не за медаль, а за победу. С тем самым Большуновым, которого сам же какие-то месяцы назад считал непобедимым. Поверить в себя невозможно по чьей-то указке. Очень многим людям на это не хватает и всей жизни. А Денису вот хватило — четырех лет.