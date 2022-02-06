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«Кондратюк в своей финальной позе был таким страстным!» Взгляд из Америки на прокаты наших фигуристов

Американский журналист высоко оценил выступление Кондратюка на Олимпиаде-2022
Данил Алешин
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото Getty Images
Говорит ведущий подкаста The Skating Lesson Джонатан Бейер.

Олимпиада-2022. Фигурное катание
Командный турнир. Положение команд (после 5 видов из 8)
1. Россия — 45
2. США — 42
3. Япония — 39
4. Канада — 30
5. Китай — 29

Результаты в командном турнире пока воодушевляют: после второго соревновательного дня сборная России заработала 45 очков, а у США, ближайшего преследователя, — 42 очка. На третьем месте Япония с 39 баллами.

Выступления Марка Кондратюка стали главной сенсацией: в произвольной программе он занял второе место, а в короткой — третье. В короткой программе женщин Камила Валиева ожидаемо заняла первое место. А вот Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли вторые строчки в своих дисциплинах, что было достаточно неожиданно.

Марк Кондратюк. Россия уже не упустит золото в командном турнире. Расклады перед последним днем соревнований

Корреспондент «СЭ» узнал мнение о последних выступлениях наших спортсменов от музыканта и ведущего известного подкаста о фигурном катании в США The Skating Lesson Джонатана Бейера.

— Как вы думаете, Кондратюк уже превосходит в катании Михаила Коляду? И какие у вас впечатления от выступлений Марка?

— Марк отлично выступает на этой Олимпиаде! Его программа «Иисус Христос — суперзвезда» очень захватывающая, потому что он отдает сто процентов своей энергии выступлению. Его заключительная дорожка шагов, поставленная на звуки плети, невероятно креативная и напряженная. К тому же в своей финальной позе он был таким страстным!

Мне до сих пор очень не хватает Коляды. Если его тест теперь отрицательный, я бы хотел, чтобы он в итоге смог приехать на индивидуальный турнир. Его линии совершенны, а техника — это просто как по учебнику. Я знаю, что у него проблемы со стабильностью, но для меня он прекрасен.

У Марка, может быть, нет традиционных воздушных позиций или утонченности Коляды, но он обладает огромной энергией, захватывающими исполнительскими способностями и вникает в музыку. Я так счастлив за него. У России не будет проблем с приобретением командного золота!

Камила Валиева. «Я непобедима? Не буду отвечать на этот вопрос». Американцы смутили Валиеву после короткой программы

— Вас удивили результаты Синициной и Кацалапова в короткой программе?

— Что касается Синициной и Кацалапова, то у них замечательные скорость и линии. К сожалению, травма спины, кажется, беспокоит Никиту из-за некоторых более жестких движений, чем обычно, а также небольших ошибок. В этом сезоне мне больше нравится произвольный танец Степановой и Букина, но Синицина и Кацалапов гораздо более быстрые и великие фигуристы. Тем не менее Хаббелл и Донохью катаются еще быстрее и занимают большую площадь льда, чем любая другая пара. Я думаю, что результат был правильным.

— Возможно ли остановить Валиеву в индивидуальных соревнованиях? Могут ли чистые пять четверных Трусовой ей помешать?

— Я думаю, что Валиева непобедима, если она будет продолжать кататься чисто. Судьи награждают ее очень высокими баллами за класс исполнения и компоненты программ, так что даже чистой Трусовой будет сложно сравняться по баллам. Валиева имеет такое преимущество, предлагая свой надежный тройной аксель в короткой программе. Надеюсь, ISU скоро разрешит четверные в женских коротких программах!

Но лично я предпочитаю, чтобы результат был более непредсказуем. Когда кто-то выигрывает с таким большим отрывом, то это менее захватывающе, чем когда конкуренция близка.

Камила Валиева, Этери Тутберидзе и&nbsp;Сергей Дудаков.
Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Камила Валиева
Марк Кондратюк
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