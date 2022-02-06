«Кондратюк в своей финальной позе был таким страстным!» Взгляд из Америки на прокаты наших фигуристов

Говорит ведущий подкаста The Skating Lesson Джонатан Бейер.

Олимпиада-2022. Фигурное катание

Командный турнир. Положение команд (после 5 видов из 8)

1. Россия — 45

2. США — 42

3. Япония — 39

4. Канада — 30

5. Китай — 29

Результаты в командном турнире пока воодушевляют: после второго соревновательного дня сборная России заработала 45 очков, а у США, ближайшего преследователя, — 42 очка. На третьем месте Япония с 39 баллами.

Выступления Марка Кондратюка стали главной сенсацией: в произвольной программе он занял второе место, а в короткой — третье. В короткой программе женщин Камила Валиева ожидаемо заняла первое место. А вот Анастасия Мишина и Александр Галлямов и Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли вторые строчки в своих дисциплинах, что было достаточно неожиданно.

Корреспондент «СЭ» узнал мнение о последних выступлениях наших спортсменов от музыканта и ведущего известного подкаста о фигурном катании в США The Skating Lesson Джонатана Бейера.

— Как вы думаете, Кондратюк уже превосходит в катании Михаила Коляду? И какие у вас впечатления от выступлений Марка?

— Марк отлично выступает на этой Олимпиаде! Его программа «Иисус Христос — суперзвезда» очень захватывающая, потому что он отдает сто процентов своей энергии выступлению. Его заключительная дорожка шагов, поставленная на звуки плети, невероятно креативная и напряженная. К тому же в своей финальной позе он был таким страстным!

Мне до сих пор очень не хватает Коляды. Если его тест теперь отрицательный, я бы хотел, чтобы он в итоге смог приехать на индивидуальный турнир. Его линии совершенны, а техника — это просто как по учебнику. Я знаю, что у него проблемы со стабильностью, но для меня он прекрасен.

У Марка, может быть, нет традиционных воздушных позиций или утонченности Коляды, но он обладает огромной энергией, захватывающими исполнительскими способностями и вникает в музыку. Я так счастлив за него. У России не будет проблем с приобретением командного золота!

— Вас удивили результаты Синициной и Кацалапова в короткой программе?

— Что касается Синициной и Кацалапова, то у них замечательные скорость и линии. К сожалению, травма спины, кажется, беспокоит Никиту из-за некоторых более жестких движений, чем обычно, а также небольших ошибок. В этом сезоне мне больше нравится произвольный танец Степановой и Букина, но Синицина и Кацалапов гораздо более быстрые и великие фигуристы. Тем не менее Хаббелл и Донохью катаются еще быстрее и занимают большую площадь льда, чем любая другая пара. Я думаю, что результат был правильным.

— Возможно ли остановить Валиеву в индивидуальных соревнованиях? Могут ли чистые пять четверных Трусовой ей помешать?

— Я думаю, что Валиева непобедима, если она будет продолжать кататься чисто. Судьи награждают ее очень высокими баллами за класс исполнения и компоненты программ, так что даже чистой Трусовой будет сложно сравняться по баллам. Валиева имеет такое преимущество, предлагая свой надежный тройной аксель в короткой программе. Надеюсь, ISU скоро разрешит четверные в женских коротких программах!

Но лично я предпочитаю, чтобы результат был более непредсказуем. Когда кто-то выигрывает с таким большим отрывом, то это менее захватывающе, чем когда конкуренция близка.