«Я непобедима? Не будут отвечать на этот вопрос». Американцы смутили Валиеву после короткой программы

В командном турнире лидер женской сборной России уверенно чувствует себя и на льду, и в микст-зоне.

Олимпиада-2022. Командный турнир

Женщины. Короткая программа

1. Камила Валиева (Россия) — 90,18 (10 очков в командный зачет)

2. Вакаба Хигути (Япония) — 74,73 (9)

3. Мэдлин Шизас (Канада) — 69,60 (8)

4. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,56 (7)

5. Карен Чен (США) — 65,20 (6)

6. Николь Шотт (Германия) — 62,66 (4)

7. Анастасия Шаботова (Украина) — 62,49 (3)

8. Элишка Бржезинова (Чехия) — 61,05 (2)

9. Лара Наки Гутманн (Италия) — 58,52 (1)

10. Чжу И (Китай) — 47,03 (0)

Российская одиночница Камила Валиева вывела нашу сборную на промежуточное первое место в командном турнире по итогам своей короткой программы. Чемпионка Европы легко выиграла у всех своих конкуренток, продемонстрировав большой отрыв по набранным баллам. После выступления при общении со СМИ 15-летняя спортсменка была бодра и весела.

Появление Камилы в смешанной зоне вызвало настоящий ажиотаж. На нее (первую среди российских фигуристов на Олимпиаде) массово повалили американские журналисты. Учитывая то, что отношения между нашими заокеанскими друзьями и русскими за время турнира обострились, сначала американские журналисты говорили — да русские ни за что нам не переведут вопросы. На меня что-то нашло, и я решил сделать жест доброй воли — подошел к женщине от USA Today, с которой мы закусились из-за поддержки сборной ОКР на пресс-трибуне и предложил помощь.

Вот что из этого всего получилось.

— Камила, могло ли быть лучше?

— На сегодняшний день я сделала все возможное, что от меня зависело. Я очень рада, что принесла команде максимальное количество баллов за короткую программу.

— Какие ощущения от проката на олимпийском льду?

— Я очень счастлива находиться на Олимпийских играх, эта арена очень вдохновляет, и на ней очень приятно кататься.

— Психологически отличается от других соревнований?

— (мотает головой)

— Что за жест был в kiss-and-cry?

— Если вы помните, на Кубке Первого канала после произвольной программы, когда мы сидели и ждали оценок, вся наша команда сделала этот жест вот так. Я решила, что самое время повторить.

Аплодисменты американцев вдохновляют

— Карен Чен даже не может представить себе такие элементы, которые вы исполнили. Почему в России такой уровень?

— Мы тренируемся сами, я не знаю, как там тренируются, но мне и нашим девочкам этого достаточно.

— Видели, как откатала американка, остальные?

— Я особо не слежу за этим.

— То есть мысль не рисковать и прыгнуть двойной аксель вместо тройного не промелькнула?

— Нет.

— Как состояние по «физике», здоровью, готовы ли вы катать произвольную?

— По «физике», здоровью все хорошо. (смеется)

— Вы позавчера болели за других ребят, можете рассказать в целом про атмосферу, ощущения?

— Много воспоминаний возникло с Кубка Первого канала. Мне было очень важно, чтобы другие чувствовали поддержку, но я позавчера болела только за Марка и Мориса. И после этого так вымоталась, что решила — у меня своя еще будет короткая программа, так что за других ребят буду болеть дистанционно. Очень сильно переживала, потому что и наша команда, и Морис у нас катается. Много нервов потратила. (смеется)

— Переживали больше, чем за себя?

— Ну, собой то-ты можешь управлять, а другими — нет. (смеется). Поэтому волнуешься.

— Американцы вам аплодировали стоя — наши главные конкуренты. Заметили? Приятно?

— Конечно, это очень приятно. Это те же спортсмены, которые понимают... Они все-таки тоже фигуристы. (улыбается) И мне действительно приятно, что всем правда понравилось. Не только американцам. Еще команда Канады, и еще несколько тоже. Это правда очень вдохновляет.

Нет смысла задумываться о возрасте

— Как проведете остаток дня?

— Пока не знаю. Еще не думала.

— Спали сегодня хорошо?

— Нормально... в 3 утра встала (смеется).

— А легли?

— В восемь вечера. Так что удалось нормально поспать.

— Извиняюсь, вопрос на английском. Вы непобедимы? — спрашивает американская журналистка.

— Э... Да нет... Я не буду отвечать.

— Расскажите про олимпийскую деревню. Как вам?

— Все хорошо, мне очень нравится. Мы живем в одном блоке с нашей командой. У нас отдельное здание. Понятно, что пересекаемся с девочками из команды, потому что катаемся вместе. Но и с другими спортсменами тоже встречаемся. Атмосфера замечательная, обстановка просто чудесная. Если честно, хочется здесь остаться подольше.

— В общем, чувствуется эта атмосфера, несмотря на весь этот ковид и маски.

— (утвердительно кивает)

— Как думаете, почему вы и другие российские фигуристки так хорошо прыгают четверные? — еще один вопрос на английском от американцев.

— (смеется) Уже отвечала на это — не знаю, как тренируются другие спортсмены. Но я знаю, как тренируемся мы. И этой подготовки нам хватает, чтобы исполнять четверные прыжки.

— Вопрос про возраст. Чувствуете себя на этой Олимпиаде молодой, младше остальных? — снова на английском от иностранцев.

— Честно... я особо об этом не думаю. Я выхожу и катаю свою программу. Нет смысла задумываться о возрасте. Это ничего мне не даст.