«Я непобедима? Не будут отвечать на этот вопрос». Американцы смутили Валиеву после короткой программы
Олимпиада-2022. Командный турнир
Женщины. Короткая программа
1. Камила Валиева (Россия) — 90,18 (10 очков в командный зачет)
2. Вакаба Хигути (Япония) — 74,73 (9)
3. Мэдлин Шизас (Канада) — 69,60 (8)
4. Анастасия Губанова (Грузия) — 67,56 (7)
5. Карен Чен (США) — 65,20 (6)
6. Николь Шотт (Германия) — 62,66 (4)
7. Анастасия Шаботова (Украина) — 62,49 (3)
8. Элишка Бржезинова (Чехия) — 61,05 (2)
9. Лара Наки Гутманн (Италия) — 58,52 (1)
10. Чжу И (Китай) — 47,03 (0)
Российская одиночница Камила Валиева вывела нашу сборную на промежуточное первое место в командном турнире по итогам своей короткой программы. Чемпионка Европы легко выиграла у всех своих конкуренток, продемонстрировав большой отрыв по набранным баллам. После выступления при общении со СМИ 15-летняя спортсменка была бодра и весела.
Появление Камилы в смешанной зоне вызвало настоящий ажиотаж. На нее (первую среди российских фигуристов на Олимпиаде) массово повалили американские журналисты. Учитывая то, что отношения между нашими заокеанскими друзьями и русскими за время турнира обострились, сначала американские журналисты говорили — да русские ни за что нам не переведут вопросы. На меня что-то нашло, и я решил сделать жест доброй воли — подошел к женщине от USA Today, с которой мы закусились из-за поддержки сборной ОКР на пресс-трибуне и предложил помощь.
Вот что из этого всего получилось.
— Камила, могло ли быть лучше?
— На сегодняшний день я сделала все возможное, что от меня зависело. Я очень рада, что принесла команде максимальное количество баллов за короткую программу.
— Какие ощущения от проката на олимпийском льду?
— Я очень счастлива находиться на Олимпийских играх, эта арена очень вдохновляет, и на ней очень приятно кататься.
— Психологически отличается от других соревнований?
— (мотает головой)
— Что за жест был в kiss-and-cry?
— Если вы помните, на Кубке Первого канала после произвольной программы, когда мы сидели и ждали оценок, вся наша команда сделала этот жест вот так. Я решила, что самое время повторить.
Аплодисменты американцев вдохновляют
— Карен Чен даже не может представить себе такие элементы, которые вы исполнили. Почему в России такой уровень?
— Мы тренируемся сами, я не знаю, как там тренируются, но мне и нашим девочкам этого достаточно.
— Видели, как откатала американка, остальные?
— Я особо не слежу за этим.
— То есть мысль не рисковать и прыгнуть двойной аксель вместо тройного не промелькнула?
— Нет.
— Как состояние по «физике», здоровью, готовы ли вы катать произвольную?
— По «физике», здоровью все хорошо. (смеется)
— Вы позавчера болели за других ребят, можете рассказать в целом про атмосферу, ощущения?
— Много воспоминаний возникло с Кубка Первого канала. Мне было очень важно, чтобы другие чувствовали поддержку, но я позавчера болела только за Марка и Мориса. И после этого так вымоталась, что решила — у меня своя еще будет короткая программа, так что за других ребят буду болеть дистанционно. Очень сильно переживала, потому что и наша команда, и Морис у нас катается. Много нервов потратила. (смеется)
— Переживали больше, чем за себя?
— Ну, собой то-ты можешь управлять, а другими — нет. (смеется). Поэтому волнуешься.
— Американцы вам аплодировали стоя — наши главные конкуренты. Заметили? Приятно?
— Конечно, это очень приятно. Это те же спортсмены, которые понимают... Они все-таки тоже фигуристы. (улыбается) И мне действительно приятно, что всем правда понравилось. Не только американцам. Еще команда Канады, и еще несколько тоже. Это правда очень вдохновляет.
Нет смысла задумываться о возрасте
— Как проведете остаток дня?
— Пока не знаю. Еще не думала.
— Спали сегодня хорошо?
— Нормально... в 3 утра встала (смеется).
— А легли?
— В восемь вечера. Так что удалось нормально поспать.
— Извиняюсь, вопрос на английском. Вы непобедимы? — спрашивает американская журналистка.
— Э... Да нет... Я не буду отвечать.
— Расскажите про олимпийскую деревню. Как вам?
— Все хорошо, мне очень нравится. Мы живем в одном блоке с нашей командой. У нас отдельное здание. Понятно, что пересекаемся с девочками из команды, потому что катаемся вместе. Но и с другими спортсменами тоже встречаемся. Атмосфера замечательная, обстановка просто чудесная. Если честно, хочется здесь остаться подольше.
— В общем, чувствуется эта атмосфера, несмотря на весь этот ковид и маски.
— (утвердительно кивает)
— Как думаете, почему вы и другие российские фигуристки так хорошо прыгают четверные? — еще один вопрос на английском от американцев.
— (смеется) Уже отвечала на это — не знаю, как тренируются другие спортсмены. Но я знаю, как тренируемся мы. И этой подготовки нам хватает, чтобы исполнять четверные прыжки.
— Вопрос про возраст. Чувствуете себя на этой Олимпиаде молодой, младше остальных? — снова на английском от иностранцев.
— Честно... я особо об этом не думаю. Я выхожу и катаю свою программу. Нет смысла задумываться о возрасте. Это ничего мне не даст.