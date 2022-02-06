Убийственная эффективность Большунова на Олимпиадах: по медали в каждой гонке

Выиграв скиатлон, Александр завоевал первую золотую и уже пятую олимпийскую награду в своей карьере.

Александр Большунов выиграл первое российское золото Олимпийских игр в Пекине, став лучшим в скиатлоне. Лидер мировых лыж последних лет продолжил медальную серию олимпийских забегов. Во всех пяти гонках Александр неизменно финишировал в призах: из Пхенчхана он привез три серебра и бронзу.

Олимпийские гонки Александра Большунова. Фото «СЭ»

Большунов вместе с партнером по группе Юрия Бородавко Денисом Спицовым оформили 14-й российский золотой дубль на зимних Олимпиадах. Ранее наши лыжники отмечались в Нагано (Лариса Лазутина и Ольга Данилова взяли по золоту и серебру), Ванкувере (Никита Крюков и Александр Панжинский) и Сочи (марафонский подиум Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Ильи Черноусова). Семь дублей оформляли фигуристы, по одному — конькобежцы и шорт-трекисты.

Российские золотые дубли на Олимпийских играх. Фото «СЭ»

При этом 70-секундное преимущество Большунова над Спицовым оказалось рекордным для мужских гонок в XXI веке. В последний раз подобный разгром фиксировался в Нагано, когда финн Мика Мюллюля привез норвежцу Эрлингу Йевне более полутора минут на тех же 30 километрах. Правда, в гонке с раздельного старта.