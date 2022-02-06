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Сегодня, 14:25

Убийственная эффективность Большунова на Олимпиадах: по медали в каждой гонке

Российский лыжник Большунов выиграл пятую олимпийскую награду в своей карьере
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
6 февраля. Чжанцзякоу. Александр Большунов.
Фото Global Look Press
Олимпийские гонки Александра Большунова.
Фото «СЭ»
Российские золотые дубли на Олимпийских играх.
Фото «СЭ»
Самые большие отрывы в истории Олимпиад в лыжных гонках.
Фото «СЭ»
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Выиграв скиатлон, Александр завоевал первую золотую и уже пятую олимпийскую награду в своей карьере.

Александр Большунов выиграл первое российское золото Олимпийских игр в Пекине, став лучшим в скиатлоне. Лидер мировых лыж последних лет продолжил медальную серию олимпийских забегов. Во всех пяти гонках Александр неизменно финишировал в призах: из Пхенчхана он привез три серебра и бронзу.

Олимпийские гонки Александра Большунова. Фото "СЭ"
Олимпийские гонки Александра Большунова.
Фото «СЭ»

Большунов вместе с партнером по группе Юрия Бородавко Денисом Спицовым оформили 14-й российский золотой дубль на зимних Олимпиадах. Ранее наши лыжники отмечались в Нагано (Лариса Лазутина и Ольга Данилова взяли по золоту и серебру), Ванкувере (Никита Крюков и Александр Панжинский) и Сочи (марафонский подиум Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Ильи Черноусова). Семь дублей оформляли фигуристы, по одному — конькобежцы и шорт-трекисты.

Российские золотые дубли на Олимпийских играх. Фото "СЭ"
Российские золотые дубли на Олимпийских играх.
Фото «СЭ»

При этом 70-секундное преимущество Большунова над Спицовым оказалось рекордным для мужских гонок в XXI веке. В последний раз подобный разгром фиксировался в Нагано, когда финн Мика Мюллюля привез норвежцу Эрлингу Йевне более полутора минут на тех же 30 километрах. Правда, в гонке с раздельного старта.

Самые большие отрывы в истории Олимпиад в лыжных гонках. Фото "СЭ"
Самые большие отрывы в истории Олимпиад в лыжных гонках.
Фото «СЭ»
Александр Большунов финиширует с&nbsp;флагом на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Пекине. «Финиш с флагом — что-то нереальное. А я беру — и делаю это на Олимпиаде». Золотые слова Большунова
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Сборная России по лыжным гонкам
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