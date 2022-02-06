Данное решение одновременно и справедливо, и излишне.

Сегодня вечером на сайте Международного союза конькобежцев появились списки участников командного турнира по фигурному катанию. Официально: сборная ОКР проведет турнир без замен. На 7 февраля заявлены Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов и Камила Валиева. И это не совсем то, чего можно было ожидать.

Замены согласны правилам ISU более невозможны. Соперники сдались

Сразу скажем — абсолютно непонятно, откуда в соцсетях взялась информация про возможность замены за час, полчаса или 10 минут до начала вида. По крайней мере, в коммюнике ISU 2443 про это написано конкретно: «Фигуристы и пары, заболевшие или получившие травму после дедлайнов, не могут быть заменены, и их квота остается пустой». Не очень, правда, понятно — а если они никаких травм не получали? Так или иначе, никаких правил по поводу замен за полчаса до начала вида нет и даже исключений из-за ПЦР-тестов.

Из этого один вывод — единственное, что может выбить Россию с первого места — это ковид или травмы. Потому что по составу никаких рисков для наших ребят нет. Американцы оставили Карен Чен (сегодня одна из американских журналисток назвала решение выпустить Чен «тупым») — в знак благодарности ли за третью квоту в личном турнире девушек на Олимпиаде, или чтобы поберечь Мэрайю Белл? Китайцы убрали своих легенд Суй/Хань и выпустили Чэн/Пэн в парах.

Таким образом, по-настоящему бьются до конца только японцы, которые подготовили к произвольной программе Каори Сакамото. В парах и танцах вариантов для замен у них не было. И такими темпами Япония даже может зацепить серебро — их пара не проигрывает американской, а одиночница может отыграть даже два балла.

Камила Валиева. Фото AFP

Россия для трудолюбивых

И главный вопрос в нынешней ситуации — почему без замен после столь успешного дня остается Россия? О том, что федерация склоняется к этому варианту, «СЭ» писал еще вчера, до второго дня командника. Но тогда все-таки золото висело на волоске. Сейчас, чтобы его проиграть, нужно сильно постараться. Можно было:

— дать шанс еще одной одиночнице и дать отдохнуть Валиевой;

— дать шанс отдохнуть спине Кацалапова и выпустить Дэвис/Смолкина;

— дать шанс отдохнуть Мишиной/Галлямову и выпустить еще одну пару из двух, причем любую. Даже Павлюченко/Ходыкина призвать из Москвы — они взяли бы те же 10 баллов.

Однако этого не сделали. Отдыхать не позволили, расширять список олимпийских чемпионов не стали, хотя все основания для этого были. По крайней мере — у одиночниц. Почему?

Что произошло с заменами

Первое и логичное объяснение — не смогли договориться. Почему в командник должна выходить Щербакова, а не Трусова, и наоборот? Обосновать можно обе позиции и спорить до битья всей посуды дома. Поэтому — Валиева, и все помолчите. Интересна в данном случае роль Этери Тутберидзе и то, как шло взаимодействие с федерацией. Или не смогли определиться между видами, которые больше заслуживают замену.

Такое решение также снимает вопросы от всех недовольных. Выступают объективно сильнейшие, чемпионы России/Европы. Формально право на замену имели только Степанова/Букин — но они по загадочным причинам никак не могут вылететь в Пекин. И такое решение могло быть принято.

И все-таки — не аукнется ли такая выкладка на личных турнирах? Судя по тому, как заряжена Валиева и насколько ей плевать на олимпийский статус соревнований, вряд ли. Боязно разве что за спину Кацалапова, но он сам уверяет, что готов, и даже первым «спалил» свое участие с произволке. Мишина/Галлямов выступают снова только через 10 дней.

Видимо, мы переоценивали влияние Тутберидзе на федерацию, хотя до этого оно казалось безграничным. Границы были найдены сегодня. Вопрос, понравится ли это тем ее подопечным, кто останется без золота в Пекине.

Хотя очевидно, что влияние тех людей, кто будет спрашивать с федерации за результат, еще выше.