Александр исполнил свою мечту, став в Пекине олимпийским чемпионом в скиатлоне.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки

Мужчины. Скиатлон 15 + 15 км

1. Александр Большунов (Россия) — 1:13.16,5.

2. Денис Спицов (Россия) — 1.19,4.

3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 2.08,1.

4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 2.42,1...

10. Артем Мальцев (Россия) — 4.13,0.

27. Алексей Червоткин (Россия) — 8.40,7.

Сегодня сумасшедший день для российского спорта. У России золотой дубль в лыжах. Александр Большунов первый, Денис Спицов — второй. Просто фантастика!

— Что, я вам нужен? — усмехнулся Большунов, увидев в микст-зоне армию российских журналистов.

— Саня, на последнем круге вы просто куражились. Улыбались, махали руками, чуть ли не танцевали. Каково это — бежать, понимая, что через пару минут исполнится мечта?

— Нереальные эмоции! Бежал последний круг — и слезы наворачивались. Понимал: вот оно! Олимпийское золото! В нужный момент я забираю то, ради чего все спортсмены мира тренируются годами. Большое спасибо Пекину и Китаю. Именно здесь у меня все получилось.

— Финиш с флагом — сказка?

— Это нереально! А я беру — и делаю это на Олимпиаде.

— Дениса Спицова с какими словами встретили на финише?

— А вы у него спросите, — подмигнул Большунов. — Да с нашими, с русскими (смеется)! Мы все сделали красиво там, где это было нужно.

Моя скорость была даже ниже тренировочной

— Со стороны казалось, что это была очень легкая победа.

— С виду — может быть. Но стать олимпийским чемпионом просто так невозможно. Сами понимаете, сколько мне пришлось пережить, чтобы выиграть сегодня.

— Предпосылки к золоту были?

— После «Тур де Ски» я понимал — опускаться больше некуда. Дальше будет лучше. На протяжении всего месяца я понимал, что могу выиграть. Но здесь, три-четыре дня назад, мы делали интервальную работу — и я плакал. Потому что моя скорость была даже ниже тренировочной. Просто не мог ускориться. Знаете что? Я даже работу не доделал. Уехал в номер. Видимо, так было нужно, чтобы сегодня у меня было идеальное состояние.

— Что вам по этому поводу говорил Юрий Бородавко?

— Он тоже не понимал, что происходит, но верил, что работа проделана правильная. Вчера мы созвонились, он сказал: «Будь спокоен, все будет зашибись».

— Сергей Турышев сказал, что трасса в Пекине создана как для вас.

— Не знаю, для меня или нет, но здесь реально сложная трасса и тяжелая погода. Два подъема по 300—350 м — это не шутки. И я рад, что такая трасса на Олимпийских играх, а не на Кубке мира.

Просто не в курсе, что сейчас творится в мире

— Когда упали на старте, не перепугались?

— Беспокойства не было. Наоборот, успокоился, понял, что нужно спокойно продолжать. Без падений скиатлон на Олимпийских играх не выигрывают (норвежец Крюгер победил в Пхенчхане с падением. — Прим. «СЭ»). Поэтому, можно сказать, это падение было запланировано.

— Когда Нисканнен пошел в отрыв на классике, сразу поняли: надо с ним. Не было мыслей подождать?

— Ну, куда еще-то? Сколько можно ждать?! Я еще в Пхенчхане все мог сделать. Но, видимо, так было нужно, чтобы все получилось здесь.

— Перед стартом все говорили, что фавориты — норвежцы. А их даже в тройке нет...

— Знаете, какие-либо новости я могу узнать разве что от Ани. Сам вообще ничего не читаю. Просто не в курсе, что сейчас творится в мире. Поэтому мне нет дела до прогнозов.

— Для кого в первую очередь эта победа?

— Для всех. Но у моего отца вчера был день рождения. Подарка от меня он не получил. Но я понимал, что главный презент могу сделать ему сегодня. Я справился. Думаю, нет ничего, чему он мог бы радоваться больше.

— Теперь вы выиграли все: Олимпиада, чемпионат мира, Кубок мира, «Тур де Ски». Какая дальше мотивация?

— Поживем — увидим.