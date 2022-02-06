Украинцы на Олимпиаде отказывались аплодировать россиянам и ссорились с Губерниевым. Как ведут себя наши соседи в Пекине

Но есть и положительные моменты.

Еще до начала Олимпиады в Пекине можно было предвидеть конфликты между российской и украинской сборными. Взаимные претензии копятся давно, несмотря на то что отдельные спортсмены из двух соседних стран продолжают дружить и тепло общаться. Накануне ОИ-2022 Минспорта Украины посоветовало своим олимпийцам отказаться от интервью на русском языке, а также запретило им позировать на совместных с россиянами фото. Рассказываем, какие ситуации между россиянами и украинцами были замечены в Пекине на данный момент.

На Олимпиаде говорят только по-украински или по-английски

В Федерации биатлона Украины хоть и опровергали запрет на интервью на русском, но на деле в Пекине все выглядит иначе. Вот что говорил Дмитрий Губерниев в конце января: «Вчера стояли в одной очереди на тест на коронавирус. И с Пидгрушной, и с Семеренко, и с Меркушиной. Девчонки нам улыбаются, все хорошо нам знакомы. Более десяти лет мы знакомы. Они, не скрывая, говорят, что у них будут большие проблемы, если они дадут нам интервью. Но они очень сильно хотят с нами говорить», — цитирует комментатора «РИА Новости».

В понедельник украинская фигуристка Анастасия Шаботова отказалась давать интервью российским журналистам. Но, когда корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов выкрикнул ей: «Настя — лучшая!», она мило улыбнулась.

А вот фигурист Иван Шмуратко говорил. Но на английском, когда ему задавали вопросы на русском языке: «На Олимпиаде мы общаемся только по-украински или по-английски. Почему я говорю по-английски? Все, что я могу, — так это выполнять здесь мою работу».

Валиевой Не аплодировали Кондратюку

К сожалению, во время командного турнира по фигурному катанию со стороны украинцев можно было заметить негатив по отношению к нашим спортсменам. Когда одиночник Марк Кондратюк закончил прокат, то сборная Украины была единственной, кто не аплодировал чемпиону России. То же самое случилось после проката Камилы Валиевой — после ее чистого выступления все соперники аплодировали стоя, но украинцы отказались. Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин в интервью «СЭ» резко прокомментировал эту ситуацию: «Они единственные, кто не аплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище».

А вот наша сборная соседей без аплодисментов не оставляла.

Камила Валиева. Фото Reuters

Тем не менее можно было увидеть и тех украинцев, которые относились к нашим журналистам доброжелательно и даже говорили на русском языке. Например, фигурист в танцах на льду Максим Никитин высказался о ситуации таким образом: «Мы свободные люди, каждый в свободной стране. Надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. У нас в пандемию много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, адекватные вопросы, адекватные ответы».

Тренер украинской пары обвинила российские СМИ в подлости

Украинские фигуристы Артем Даренский и София Голиченко из парного катания также высказались о запрете говорить на русском языке. По их словам, им тяжело выполнять это требование: «Это наш выбор. Конкретно у нас тяжело получается говорить на украинском. Чтобы люди нас лучше понимали, говорим на русском. Из-за ковидных правил стараемся минимально контактировать со всеми странами».

Однако их тренер Лилия Батутина позже выступила с резким заявлением в адрес российских медиа. «Мои спортсмены не давали никакого интервью! Только нашему журналисту, который был в украинской форме и общался с ними на украинском языке! А на вопрос со стороны русского журналиста, который влез в разговор: «Общаетесь ли вы с командой ОКР», ребята ответили: «Мы сейчас стараемся не общаться ни с какими командами в связи с обострением ситуации с коронавирусом» Это все, что нужно знать о подлости русских СМИ. Тошно, противно. Как можно так с детьми? Говнюки...», — написала Батутина на своей странице в Facebook.

Пост продержался недолго: Батутина быстро его удалила.

Перепалка украинца с Губерниевым : «Твое имя — лузер»

Более жесткий конфликт произошел между комментатором Дмитрием Губерниевым и одним из украинских журналистов. Как сообщает корреспондент «СЭ» Сергей Федоров, в медиалаундже перед началом церемонии открытия Олимпиады-2022 комментатор поругался с украинцем на английском языке. В результате перепалки российский журналист крикнул ему: «Твоя фамилия — ***, а имя — лузер».

Позже мы позвонили Губерниеву, который подробнее рассказал о ситуации: «Абсолютная провокация, — сказал Губерниев «СЭ». — Я случайным образом задел перегородку. Извинился, где люди пьют кофе. Там социальная дистанция. Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца, с хорошим английским языком начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону. Естественно, я сказал что-то матерное: «У тебя такое имя странное, меня вот Дима зовут, а фамилия твоя получается какая-то вообще мудацкая». Вот и все. Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь. Он явно рассчитывал на то, что я его толкну или ударю. Он все для этого делал».

Дмитрий Губерниев. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Украинский журналист эту историю комментировать отказался. Но хотелось бы верить, что на этом все инциденты в этой сфере в Пекине завершатся. Олимпиада точно не то место, где надо выяснять отношения и вспоминать старые обиды.