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Украинцы на Олимпиаде отказывались аплодировать россиянам и ссорились с Губерниевым. Как ведут себя наши соседи в Пекине

Украинские спортсмены отказались аплодировать российской фигуристке после проката на Олимпиаде-2022
Данил Алешин
Корреспондент
Российская сборная по фигурному катанию рядом с украинской (справа) на зимней Олимпиаде в Пекине.
Фото Reuters
Камила Валиева.
Фото Reuters
Дмитрий Губерниев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Но есть и положительные моменты.

Еще до начала Олимпиады в Пекине можно было предвидеть конфликты между российской и украинской сборными. Взаимные претензии копятся давно, несмотря на то что отдельные спортсмены из двух соседних стран продолжают дружить и тепло общаться. Накануне ОИ-2022 Минспорта Украины посоветовало своим олимпийцам отказаться от интервью на русском языке, а также запретило им позировать на совместных с россиянами фото. Рассказываем, какие ситуации между россиянами и украинцами были замечены в Пекине на данный момент.

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На Олимпиаде говорят только по-украински или по-английски

В Федерации биатлона Украины хоть и опровергали запрет на интервью на русском, но на деле в Пекине все выглядит иначе. Вот что говорил Дмитрий Губерниев в конце января: «Вчера стояли в одной очереди на тест на коронавирус. И с Пидгрушной, и с Семеренко, и с Меркушиной. Девчонки нам улыбаются, все хорошо нам знакомы. Более десяти лет мы знакомы. Они, не скрывая, говорят, что у них будут большие проблемы, если они дадут нам интервью. Но они очень сильно хотят с нами говорить», — цитирует комментатора «РИА Новости».

В понедельник украинская фигуристка Анастасия Шаботова отказалась давать интервью российским журналистам. Но, когда корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов выкрикнул ей: «Настя — лучшая!», она мило улыбнулась.

А вот фигурист Иван Шмуратко говорил. Но на английском, когда ему задавали вопросы на русском языке: «На Олимпиаде мы общаемся только по-украински или по-английски. Почему я говорю по-английски? Все, что я могу, — так это выполнять здесь мою работу».

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Не аплодировали Кондратюку и Валиевой

К сожалению, во время командного турнира по фигурному катанию со стороны украинцев можно было заметить негатив по отношению к нашим спортсменам. Когда одиночник Марк Кондратюк закончил прокат, то сборная Украины была единственной, кто не аплодировал чемпиону России. То же самое случилось после проката Камилы Валиевой — после ее чистого выступления все соперники аплодировали стоя, но украинцы отказались. Олимпийский чемпион-2002 Алексей Ягудин в интервью «СЭ» резко прокомментировал эту ситуацию: «Они единственные, кто не аплодировал стоя нашей замечательной фигуристке. Мне было очень печально на это смотреть. Это самая настоящая мерзость и позорище».

А вот наша сборная соседей без аплодисментов не оставляла.

Камила Валиева. Фото Reuters
Камила Валиева.
Фото Reuters

Тем не менее можно было увидеть и тех украинцев, которые относились к нашим журналистам доброжелательно и даже говорили на русском языке. Например, фигурист в танцах на льду Максим Никитин высказался о ситуации таким образом: «Мы свободные люди, каждый в свободной стране. Надеюсь, что каждый. И может говорить на любом языке, на котором он хочет. У нас в пандемию много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, адекватные вопросы, адекватные ответы».

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Тренер украинской пары обвинила российские СМИ в подлости

Украинские фигуристы Артем Даренский и София Голиченко из парного катания также высказались о запрете говорить на русском языке. По их словам, им тяжело выполнять это требование: «Это наш выбор. Конкретно у нас тяжело получается говорить на украинском. Чтобы люди нас лучше понимали, говорим на русском. Из-за ковидных правил стараемся минимально контактировать со всеми странами».

Однако их тренер Лилия Батутина позже выступила с резким заявлением в адрес российских медиа. «Мои спортсмены не давали никакого интервью! Только нашему журналисту, который был в украинской форме и общался с ними на украинском языке! А на вопрос со стороны русского журналиста, который влез в разговор: «Общаетесь ли вы с командой ОКР», ребята ответили: «Мы сейчас стараемся не общаться ни с какими командами в связи с обострением ситуации с коронавирусом» Это все, что нужно знать о подлости русских СМИ. Тошно, противно. Как можно так с детьми? Говнюки...», — написала Батутина на своей странице в Facebook.

Пост продержался недолго: Батутина быстро его удалила.

Дмитрий Губерниев. Губерниев опубликовал видео провокации со стороны человека в форме сборной Украины

Перепалка украинца с Губерниевым: «Твое имя — лузер»

Более жесткий конфликт произошел между комментатором Дмитрием Губерниевым и одним из украинских журналистов. Как сообщает корреспондент «СЭ» Сергей Федоров, в медиалаундже перед началом церемонии открытия Олимпиады-2022 комментатор поругался с украинцем на английском языке. В результате перепалки российский журналист крикнул ему: «Твоя фамилия — ***, а имя — лузер».

Позже мы позвонили Губерниеву, который подробнее рассказал о ситуации: «Абсолютная провокация, — сказал Губерниев «СЭ». — Я случайным образом задел перегородку. Извинился, где люди пьют кофе. Там социальная дистанция. Какой-то человек, совершенно не похожий на украинца, с хорошим английским языком начал нецензурно выражаться, кричать в мою сторону. Естественно, я сказал что-то матерное: «У тебя такое имя странное, меня вот Дима зовут, а фамилия твоя получается какая-то вообще мудацкая». Вот и все. Мне очень жаль, что человек в украинской куртке позволил себе такую грязь. Он явно рассчитывал на то, что я его толкну или ударю. Он все для этого делал».

Дмитрий Губерниев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Дмитрий Губерниев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Украинский журналист эту историю комментировать отказался. Но хотелось бы верить, что на этом все инциденты в этой сфере в Пекине завершатся. Олимпиада точно не то место, где надо выяснять отношения и вспоминать старые обиды.

Олимпиада 2022 в&nbsp;Пекине. Олимпиада-2022: даты проведения, медали, календарь — гид по зимним Олимпийским играм в Пекине
Олимпиада
Сборная России по биатлону
Сборная России по фигурному катанию
Дмитрий Губерниев
Камила Валиева
Марк Кондратюк
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