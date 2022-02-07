Россия взяла историческую медаль в прыжках с трамплина! Важнее прыжков были замеры комбинезона

Половину участников первого в олимпийской истории смешанного турнира дисквалифицировали за нарушение экипировки.

Олимпийские игры-2022. Прыжки с трамплина

Смешанные командные соревнования

1. Словения — 1001,5

2. Россия — 890,3

3. Канада — 844,6

4. Япония — 836,3

5. Австрия — 818,0

6. Польша — 763,2

Команда олимпийского комитета России продолжает приятно удивлять в Пекине. Мы уже превзошли результаты Пхенчхана-2018 и берем медали даже в тех видах спорта, где на награды мало кто рассчитывал. Впервые с середины прошлого века и первый раз в современной истории мы — в числе лучших в прыжках на лыжах с трамплина. Команда ОКР стала второй в новой дисциплине — смешанных командных соревнованиях. Нам удалось не только показать красивые и далекие прыжки, но еще и не попасть под каток судейских дисквалификаций. Сразу четыре команды из десяти лишились участников из-за неправильных размеров комбинезона.

Последнюю медаль в прыжках с трамплина мы брали в 1968 году

Ирина Аввакумова, Евгений Климов, Ирма Махиня и Данил Садреев — запоминайте имена этих героев! Свершилось по-настоящему историческое событие. Мы хороши во многих зимних видах спорта, но есть и очевидные пробелы. Среди самых заметных — горнолыжный спорт и прыжки на лыжах с трамплина. За всю историю у России и СССР была только одна олимпийская медаль летающих лыжников — в 1968-м победил Владимир Белоусов. Та победа по-своему легендарна. Белоусов был неудобен для чиновников, спорил с федерацией и завершил карьеру на пике своих возможностей — в 23 года. Закулисные интриги не позволили ему побороться за новые награды на Олимпиаде в Саппоро, а в лихие 1990-е у него даже украли оригинал медали Гренобля — сейчас у 75-летнего спортсмена только дубликат, который ему изготовили в 2015 году к юбилею.

На награждении во Всеволожске Белоусов отметил, что будет рад, если новую медаль в его честь возьмет новое поколение российских трамплинистов. Он еще семь лет назад говорил, что у нас подрастает отличное поколение. Казалось бы, дежурные слова, но они материализовались в нечто большее. Сначала подтянулись в женских прыжках. Девушки на трамплине вообще явление новое для мира, до Олимпийских игр слабый пол допустили только в Сочи в 2014 году на волне гендерного равенства. Среди первооткрывателей была и наша Ирина Аввакумова. Дома на ОИ успешно выступить не удалось — 16-е место, но с каждым годом результаты шли вверх. И вот в Пхенчхане в 2018-м она уже четвертая, в сантиметрах от пьедестала! К Пекину она подошла уже в статусе ветерана, который поддержал 19-летнюю Ирму Махиня. Есть и резервы — в 2016-м юношескую Олимпиаду выигрывала Софья Тихонова.

Судьи сняли лидеров из-за недопустимой экипировки

Но для командных соревнований нужна сильная команда и у мужчин. Пока девушки прогрессировали, с парнями были очевидные проблемы. На ум приходит разве что Дмитрий Васильев, попадавший на подиум этапов Кубка мира 12 раз. В Турине в 2006-м он лидировал после первого прыжка, но сорвал второй и занял только 10-е место. Дальше вспоминаются периодические успехи времен Белоусова — на чемпионате мира в 1974 и 1978 годах бронзу брал Алексей Боровитин, а в 1970 году два золота ЧМ было у Гария Напалкова. На этом все. Подвижки пошли перед Играми в Китае. Из двоеборья перевели в прыжки Климова. Такой переход — редкость, но для Евгения все логично. Он выигрывал трамплин, но проигрывал ходом. Так зачем же мучить себя бегом на лыжах, когда умеешь далеко на них летать?

Тем временем в Лениногорске появился новый молодой талант. 18-летний Даниил Садреев на одном из этапов личного зачета показал самый далекий прыжок, и многие эксперты выделяют парня из Татарстана как одного из самых перспективных трамплинистов мира. С таким составом мы аккуратно, но могли надеяться на медаль. При удачных раскладах. В итоге они фантастические. Судьи снимают двух норвежек, немку, японку и австрийку. Почти половина команд с неполными составами, причем не прыгают Сара Таканаси и Даниэла Ирашко-Штольц — лидеры женского трамплина. Они использовали недопустимые комбинезоны, размеры которых помогали им в аэродинамике. Небольшой хитростью так можно увеличить дальность полета, с чем ведет борьбу международная федерация лыжного спорта. В FIS также замеряют размеры лыж и даже вес спортсменов. Наши были хороши как в плане непосредственно спорта, так и в борьбе за правильную экипировку. Но о том, что медаль случайна, не может быть и речи.