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Судейство

Сегодня, 20:56

ЦСКА — «Зенит»: Карасев во второй раз не удалил Мойзеса. Почему он так поступил?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Сергей Карасев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

На 46-й минуте первого финального матча Пути РПЛ FONBET Кубка России ЦСКА — «Зенит» Сергей Карасев продолжил игру, не отреагировав на сигналы зенитовцев и их призывы наказать Мойзеса за нарушение правил в борьбе с Иваном Сергеевым.

Гости считали, что защитник лишил нападающего явной возможности забить гол и заслужил удаления.

Примерно через три минуты, в течение которых видеоассистенты Евгений Турбин и Владимир Москалев провели свою проверку, арбитр приступил к просмотру видеоповторов на мониторе. А спустя пять минут после единоборства Мойзеса и Сергеева рефери объявил, что оставляет решение в силе. Игрок ЦСКА наказан не был — как и в первом тайме, когда он грубо сфолил против Густаво Мантуана.

Из объявления Карасева не понять, почему он так поступил. Это лишний раз доказывает бесполезность такого эксперимента, который в практическом смысле ничего не дает. Лучше взять пример с испанцев, которые после завершения игрового дня публикуют видеозапись и аудиозапись переговоров судей с ВАР, благодаря чему можно получить полную картину случившегося и оценить действия всей бригады.

А в данном случае остается только гадать, почему Карасев не наказал Мозейса. Не квалифицировал это как игру рукой, потому что мяч попал в разрешенную часть руки армейца? Решил, что мяч коснулся не только его бицепса, но и пальцев Сергеева? Не оценил действия армейца, как лишение соперника явной возможности забить гол? Что в отличие от судьи увидели ВАР и АВАР? Очень много вопросов, на которые сейчас нет точного ответа.

FONBET Кубок России. Финал Пути РПЛ
02 мая, 19:15. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
1:1
Зенит
Владимир Федотов и&nbsp;Сергей Семак. ЦСКА — «Зенит»: онлайн-трансляция матча Кубка

Футбол
Кубок России
ФК Зенит
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
Сергей Карасев (судья)
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