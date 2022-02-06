19-летняя могулистка принесла России историческую медаль. Последний олимпийский пьедестал у наших фристайлисток был 28 лет назад

Бронзовый призер чемпионата мира Анастасия Смирнова заняла третье место в Пекине.

Олимпийские игры-2022. Фристайл. Женщины. Могул. Финал

1. Джакара Энтони (Австралия) — 83,09

2. Джелин Коф (США) — 80,28

3. Анастасия Смирнова (Россия) — 77,72

4. Перрин Ляффон (Франция) — 77,36

5. Анри Кавамура (Япония) — 77,12

6. Оливия Джаччо (США) — 75,61

Фристайл на Олимпиаде в последнее время считается медалеемким видом спорта. Причем если лыжные гонки и биатлон отчасти оккупировали норвежцы, то медали в более экстремальных видах достаются спортсменам из Северной Америки. У атлетов из сборной ОКР на этот раз были проблемы с отбором на Олимпиаду — многие не смогли поехать на Игры из-за недопуска к квалификационным соревнованиям в США. В конце концов, после обжалования этой ситуации в Спортивном арбитражном суде в хаф-пайпе поучаствует 15-летняя Александра Глазкова. А вот двоих могулистов в соревнованиях мужчин до турнира не допустили.

В женском турнире определенные надежды были связаны с Анастасией Смирновой, которая почти год назад на чемпионате мира завоевала бронзу, а в 2019 году была четвертой. Теперь же Настя ехала выигрывать медаль на Олимпиаде.

Сложности могула и история спорта в России

Для начала в отдельном абзаце стоит вообще рассказать о том, что такое могул. У спортсмена есть бугристая трасса, которую ему нужно преодолеть как можно быстрее. Изначально эти бугры, или могулы, образовывались естественным путем, когда лыжники просто спускались со склонов. Олимпийская трасса должна быть длиной не менее 250 метров, а на пути у атлетов есть трамплины, с которых нужно прыгнуть и выполнить определенные трюки.

По результатам заезда фристайлисту выставляется оценка. Она включает в себя три составляющие — оценка за выполнение поворотов (50 процентов), оценка за прыжки (25 процентов) и оценка за скорость (25 процентов). С последним критерием вроде бы все понятно — чем быстрее ты пройдешь трассу, тем лучше. Остальное оценивают судьи — пять из них смотрят на технику выполнения поворотов, при этом максимальные и минимальные баллы не учитываются, еще двое оценивают выполнение прыжков.

Что главное в качественных поворотах? Нужно придерживаться одной траектории, чтобы она была как можно прямее; спортсмен должен использовать закантовку, повторять рельеф трассы, хорошо амортизируя бугры, верхняя часть тела не должна делать резких движений. В прыжках оценивается их сложность — можно выполнять сальто, прямые прыжки и вращения и так далее. Всего в заезде нужно прыгнуть с двух трамплинов.

А теперь об истории могула в России. Мужчины были в этом виде более успешными — Александр Смышляев в 2014 году завоевал бронзу на Олимпиаде в Сочи, а через год взял медаль того же достоинства на чемпионате мира. И на этом современная история могула окончена. В обычном могуле призовое место на Олимпиаде среди женщин досталось в 1992 Елизавете Кожевниковой (серебро), а через два года она же выиграла бронзу. И вот спустя 28 лет третье место в Пекине заняла Анастасия Смирнова.

Поступательные движения Смирновой к олимпийской медали

В квалификацию Анастасия прошла без особых проблем, а в первом финале Смирнова заняла 10-ю строчку. Это из 20 участниц, но никакого расстройства по этому поводу не было — все-таки из первого финала во второй проходят 12 человек, так что тут важно выбрать нужную стратегию и затратить не слишком много сил. Еще одна россиянка, Полина Чудинова, стала 16-й, и вот она уже в следующую стадию соревнований не попала.

Баллы в первом финале были достаточно скромные — всего 73,76, с таким результатом биться за тройку было сложно. Но уже в следующем заезде спортсменка из сборной ОКР улучшила свои же баллы (больше 78), чего ей хватило для четвертого места. Причем добавила она за счет сложности прыжков, а не чего-то еще — скорость, например, была чуть хуже. Но это тоже не так важно — главная задача была выполнена, Настя оказалась в суперфинале. Шестерка лучших боролась за медали в могуле.

Прошлогодний чемпионат мира выиграла француженка Перрин Лаффонт, а серебро оказалось у Юлии Галышевой из Казахстана. Но последняя в Пекине не смогла закончить выступление во втором заезде и получила уж очень маленькую сумму баллов. А вот Перрин как раз доехала до конца, но уступила Смирновой по итогу 36 сотых балла. Ехала россиянка еще медленнее предыдущих заездов, но обогнала соперницу по поворотам. Американка Оливия Гьяччо и японка Анри Кавамура оказались еще ниже. Победила австралийка Джакара Энтони, а серебро увозит домой еще одна американка, Джелин Кауф. А у россиянки — бронза! Историческая, впервые с 1994 года на пьедестале в женском могуле — представительница России.