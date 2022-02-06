Россия уже не упустит золото в командном турнире. Расклады перед последним днем соревнований

Любой иной исход кажется фантастикой.

Олимпиада-2022. Командный турнир

Положение команд (после 5 видов из 8):

1. Россия — 45.

2. США — 42.

3. Япония — 39.

4. Канада — 30.

5. Китай — 29.

После второго дня командного турнира фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине сборная России занимает первое место. У нашей команды 45 баллов, и она на три очка опережает США (42 балла). Напомним, что по правилам соревнований за первое место в каждом из видов программы команда получает 10 очков, за второе — 9, за третье — 8, за четвертое — 7 и за пятое — 6.

Максимально благоприятный расклад

Командный турнир завершится в понедельник, 7 февраля. В заключительный день пройдут произвольные программы в парах (начало в 04.15 по московскому времени), танцах (05.30) и у женщин (06.35).

Однако уже сейчас понятно, что должно произойти что-то невероятное, чтобы сборная России не заняла первое место. Конечно, никто не застрахован от положительного теста на ковид, что может существенно повлиять на ход борьбы, но сейчас расклад для нашей сборной максимально благоприятный. Победы в двух из трех оставшихся видах гарантируют России золото вне зависимости от того, как мы выступим в оставшемся виде.

Сейчас разница между нашей сборной и командой США — три балла. После побед в двух видах программы она гарантированно вырастет до пяти очков (в случае если американцы станут вторыми). Соответственно, россияне окажутся недосягаемы для конкурентов: даже если в оставшейся дисциплине мы станем последними, а представители США — первыми, разница сократится до одного очка, но не более того. Для наглядности переведем это в цифры: Россия — 45+26=71, США — 42+28=70.

Возможность досрочного золота

А теперь чуть подробнее пройдемся по каждому из видов. В парах, которые откроют заключительный день, многое будет зависеть от того, выставят ли китайцы своих лидеров — дуэт Сунь/Хань, выигравший короткую программу и являющийся главным фаворитом в личном турнире. Если да, то исход непредсказуем. С другой стороны, у Китая, учитывая невысокий уровень их танцоров и одиночницы, шансов на бронзу нет — отрыв в 10 баллов от Японии не отыграть. Есть ли смысл в этой ситуации мучить Сунь/Хань, тем более с их долгой и тяжелой историей травм? Да и любой из трех российских дуэтов сильнее американцев, и как минимум на один балл разрыв в общем зачете увеличится.

Сборная США имеет шансы обыграть Россию в танцах, притом что Никита Кацалапов уже сказал, что выступать в произвольной программе будут они с Викторией Синицыной — замены на Диану Дэвис и Глеба Смолкина не будет.

Рассмотрим самый худший из реалистичных сценариев: американский танцевальный дуэт (Хаббел/Донахью либо Чок/Бейтс) побеждает, а Синицына/Кацалапов занимают третье место, пропустив вперед еще и канадцев (маловероятно, но возможно). При этом в парах мы вторые вслед за китайцами (опуститься ниже крайне маловероятно), а представители США — третьи. У России — 62 балла, у американцев — 60 баллов. Все будет решаться в произвольной программе у женщин, где россиянки объективно сильнее, да еще и будут иметь преимущество в два балла.

Наиболее оптимистичный сценарий: Россия побеждает в парах, а американцы занимают последнее место (это вероятно — дуэт из США (хоть Книрим/Фрэйзер, хоть Кейн/Ледук) может уступить и любой из китайских пар, и японцам, и канадцам), счет становится 55:48. И наша команда может оформить золото уже после произвольной программы в танцах. Для этого российскому дуэту достаточно будет занять третье место.

Повторимся — чисто теоретически возможно всякое, но реалистичных сценариев, при которых сборная России упустит золото командного турнира, сейчас уже нет.