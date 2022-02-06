Нападки западных СМИ на российских спортсменов продолжаются. Но наши научились реагировать.

Мнение

«Никогда такого не было — и вот опять». Ушедшая в народ фраза российского премьера 90-х Виктора Черномырдина — лучшая иллюстрация поведения западных СМИ после блестящей двойной победы Александра Большунова и Дениса Спицова в скиатлоне на Играх-2022.

На пресс-конференции американский журналист Натаниэль Херц из издания FasterSkier.com устроил очередную провокацию. Подобное постоянно происходило прошлым летом в Токио, можно не сомневаться, что и в Пекине это первый, но далеко не последний случай попытки вывести из себя атлета из России.

— Некоторые наши читатели задаются вопросом: учитывая бэкграунд вашей команды, является ли ваше выступление здесь чистым? Что бы вы им ответили? — спросил Херц, «грамотно» прикрывшись интересами аудитории, типа это не я, это народ вопрошает.

Надо отдать должное Большунову — Сан Саныч показал себя отличным тактиком не только на трассе, но и в общении с репортерами.

— Олимпийским чемпионом просто так не становятся, на протяжении последних лет доказываю свою силу в каждой гонке, всегда показываю достойные результаты, борюсь до конца. Что касается допинга, то, когда слышу это слово, меня реально немного выворачивает, я не приемлю это. Даже слышать об этом не хочу! — воскликнул Большунов. — Для меня это что-то несопоставимое со спортом. Здесь находятся чистые спортсмены, которые регулярно тестируются и постоянно заполняют приложение АДАМС, в котором указывают свое местоположение.

— Задавать нам такие вопросы — неправильно. Такой результат не сваливается с неба, за ним стоят годы тренировок. Если вы хотите посмотреть, как мы тренируемся, то приезжайте и смотрите, это реально тяжелая работа. После того как посмотрите, как мы трудимся, у вас такие вопросы отпадут, — заключил Большунов.

Браво, Сан Саныч! Все четко, аргументированно, по делу.

Однако наивно полагать, что практика разговоров с нашими чемпионами в таком ключе прекратится. В субботу, еще до двойного успеха Большунова/Спицова, «отличился» давний русофоб Петер Нортуг, осудивший норвежских лыжниц, принявших поздравления от наших и поздравивших с серебром Наталью Непряеву. «Хватит обниматься с этими русскими!» — негодовал двукратный победитель Игр в эфире телеканала TV2 в момент, когда Наташа заключила в объятия победительницу Терезу Йохауг. Которая, кстати, в свое время отбыла 16-месячную дисквалификацию после применения крема от ожогов, где содержался запрещенный препарат клостебол. Между прочим, британская пресса тут же поставила пекинское золото Терезы, великой спортсменки, под сомнение — уж не обошлось ли тут без допинга? Не русскими едиными...

Что касается наших атлетов, то представители США, локомотива информатак на РФ, и их западных партнеров не угомонятся до тех пор, пока россияне не перестанут выигрывать. То есть — никогда. У людей какое-то перевернутое сознание, они живут словно в королевстве кривых зеркал — имею в виду по отношению к России.

Причем что интересно: лично говоришь с американскими, британскими, норвежскими, польскими и другими коллегами из-за океана и Европы — и видишь нормальных адекватных людей. Вовсе не считающих Россию «империей допингового зла», уважающих и признающих достижения ее атлетов. Но, как только дело доходит до профессиональной деятельности, все меняется на 180 градусов: русские предстают на западных сайтах и телеканалах если не законченными нарушителями правил ВАДА, то как минимум теми, кто постоянно должен находиться под подозрением.

Повторю: в душе многие так не считают. Тогда что это? Желание оставаться в тренде, заданном ВАДА и руководителями западных стран? Стремление хайпануть? Банальное выполнение социального заказа? Мол, если мое общество недолюбливает россиян, то буду разжигать в этом направлении, а не пытаться сблизить позиции.

«О, спорт, ты — мир!» Какие же правильные слова произнес много лет назад отец современных Олимпиад барон Пьер де Кубертен! И как же незаслуженно часто их забывают сейчас. Игры призваны не сеять вражду и недоверие, чем с первых дней в Пекине занялись некоторые СМИ, атаковавшие команду ОКР, а объединять. Верю, что здравый смысл возьмет верх. Что отечественные атлеты ответят на провокации на спортивных площадках. Что на Западе поймут наконец: русские — не исчадие ада. А умные, честные, волевые и мастеровитые люди, достойные олимпийских побед.

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