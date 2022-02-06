Первая же пресс-конференция нашего звездного лыжника в Пекине оказалась омрачена вопросом о допинге.

Победная пресс-конференция Александра Большунова проходила буднично. Он рассказывал о вкладе отца в его успехи, о жене Анне, о перипетиях скиатлона. Взорвал спокойную обстановку вопрос Натаниэля Херца — журналиста из США. Он работает на FasterSkier.

— Некоторые наши читатели задаются вопросом: учитывая бэкграунд российской команды, является ли ваше выступление здесь чистым? Что бы вы им ответили?

Большунов от удивления попросил задать вопрос еще раз. Потом выдал пламенный монолог.

— Олимпийским чемпионом просто так не становятся, на протяжении последних лет я доказываю свою силу в каждой гонке, всегда показываю достойные результаты, борюсь до конца. Что касается допинга, то, когда я слышу эти слова, меня реально немного выворачивает, я не приемлю это. Даже слышать об этом не хочу! Для меня это что-то несопоставимое со спортом. Здесь находятся чистые спортсмены, которые регулярно тестируются и постоянно заполняют приложение АДАМС, в котором указывают свое местоположение.

Задавать такие вопросы в нашу сторону — неправильно. Такой результат не сваливается с неба, за ним стоят годы тренировок. Если вы хотите посмотреть, как мы тренируемся, то приезжайте и смотрите, это реально тяжелые тренировки. После того как вы посмотрите, как мы тренируемся, у вас такие вопросы отпадут.

Это вопрос от лица американцев, которые следят за лыжами

После окончания пресс-конференции я разыскал Натаниэля. Хотелось понять, что побудило его задать именно такой вопрос.

— Я бы не сказал, что это сильно тревожит меня лично, — признал Херц. — Но люди, которые читают наше издание и следят за лыжными гонками, хотели бы услышать ответ на такой вопрос. Думаю, они верят, что Большунов чист. Но они знают и бэкграунд, из-за которого Россия до сих пор выступает не под своим флагом. Про эту историю с мошенничеством в Сочи.

Я не думаю, что у кого-либо есть основания обвинять Большунова, однако людям в Америке трудно полностью верить всему после того, что они видели. А видели они: а) как сегодня Александр победил с огромным преимуществом и б) большую допинговую историю, которая случилась совсем недавно. Да, не с Большуновым, но тем не менее. И поскольку люди думали об этом, я посчитал важным дать им услышать мнение Большунова на этот счет, ответить им напрямую. Как мне кажется, он очень убедительно ответил на этот вопрос.

Тренеры сборной США считают, что Большунов чист. Из-за этого возникает двоякое ощущение: люди хотят верить российскому спортсмену, но не могут полностью делать это из-за недавних событий.

— Вы лично верите, что Большунов чист?

— Я даже не знаю, есть ли у меня собственное мнение на этот счет. Знаете, моя работа — не иметь его. Я должен быть нейтральным. Моя работа — задавать вопросы от лица всех, кому это интересно. Я всего лишь парень, который делает это, и мое мнение в данном случае совершенно неважно. Это был, можно сказать, коллективный вопрос от наших читателей. Если бы это интересовало только меня, даже не стал бы поднимать руку. Но, зная, что мои друзья и другие американцы смотрели гонку и задавали тот же вопрос, у меня не было никаких сомнений, какую тему затронуть на пресс-конференции.

Не воспринимайте это на свой счет, я просто делаю свою работу

— В России убеждены: вы поступили неправильно. Вопрос был провокацией.

— Я думаю, у нас разные стандарты того, что допустимо для СМИ. В России и США понятия журналистики отличаются. По-настоящему провокационное — это что? Убивают ли в России журналистов? В нашей системе координат правильно задавать много вопросов.

Знаете, я считаю Большунова прекрасным лыжником и незаурядным спортсменом. И поэтому, на каком-то уровне, мне неудобно спрашивать его про допинг. Ведь это предполагает, что я сомневаюсь в его чистоте, хотя у него никогда не было положительных тестов. У него должна быть презумпция невиновности. Но из-за Сочи-2014 вы дали презумпции невиновности пинок.

Знаете, я также освещаю государственное управление и политику. И поэтому привык быть немного скептичным и задавать трудные вопросы. Так что не знаю. Надеюсь, русские болельщики не будут принимать это на свой счет. У вас отличная страна. Но я просто делаю свою работу, понимаете?

После триумфа российских лыжников в Сочи-2014 на марафоне один канадский тренер сказал мне, что это было похоже на читерство. Я задал соответствующий вопрос на точно такой же пресс-конференции.

Тогда все просто посмеялись. А что было дальше, вы и сами знаете.