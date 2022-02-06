Биография Александра Большунова: как парень из села покорил Олимп

История главной действующей звезды лыжного спорта в России.

Александра Большунова можно смело назвать не только лидером сборной России по лыжным гонкам, и всей команды в Пекине. Ему всего 25 лет, а он уже добился достойных результатов и получил признание мирового сообщества. «СЭ» рассказывает подробнее о самом популярном лыжнике страны.

Достижения

Четырехкратный призер Олимпийских игр (2018):

— бронза, личный спринт;

— серебро, эстафета 4x10 км;

— серебро, командный спринт;

— серебро, 50 км классика.

Чемпион мира в скиатлоне (2021).

Семикратный призер чемпионатов мира:

— серебро, скиатлон 15+15 км (2019);

— серебро, командный спринт (2019);

— серебро, эстафета 4х10 км (2019);

— серебро, масс-старт 50 км (2019);

— серебро, эстафета 4х10 км (2021);

— серебро, масс-старт 50 км (2021);

— бронза, командный спринт (2021);

Двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21), двукратный победитель «Тур де Ски» (2019/20 и 2021).

Детство и семья

Будущая звезда российских лыж родился в канун Нового года, 31 декабря, 1996 года в селе Подывотье Брянской области. По данным Википедии, в этом селе проживает около 500 человек. Сам спортсмен так рассказывает о своей родине: «Подывотье — небольшое село в шести километрах от Украины, в 200 километрах от Брянска и в 500 километрах от МКАДа». Там до сих пор живут его родители, а сам Сан Саныч часто приезжает в Подывотье между сборами, чтобы помочь с участком. Он запросто может накосить траву, наколоть дрова и помочь с другими делами по хозяйству.

Любовь к лыжам Большунову привил отец Александр Иванович, который сам увлекается этим видом спорта. Более того: чтобы сын мог заниматься на лыжах, он лично прокладывал лыжню в лесу. У четырехкратного олимпийского призера есть также старшая сестра Анастасия, которую тоже ставили на лыжи, но она выбрала другой путь. А вот Александру лыжи пришлись по душе. Сначала он стал бегать на соревнованиях от школы, затем от района. Потом Большунов перешел в СДЮСШОР в Брянске, где занимался у заслуженного тренера России Николая Ивановича Нехитрова. Так начал свой путь герой российской лыжни.

Александр Большунов с отцом. Фото из личного архива

Отец спортсмена особенно гордится своим сыном. Вот, что он сказал в интервью «СЭ»: «Из деревенского парня мы вылепили такое, что пусть другие еще постараются! То, что сам умел делать, к тому и привлекал Сашу в детстве. А еще я всегда чищу трассу в деревне, вдруг резко приедет? А соседи наши считают меня чокнутым. Зато у моего сына такие достижения, только ради этого и стоит жить».

Карьера

Первого престижного успеха Большунов добился в 2013-м, когда стал лучшим во всероссийской классической гонке на 10 км. В 2014-м он победил в скиатлоне на 20 км, после чего Александр стал мастером спорта и получил вызов в юниорскую сборную страны.

Карьера на международной арене для Сан Саныча началась в 2017 году. На чемпионате мира среди молодежи он взял золотые награды в гонке на 15 км свободным стилем и скиатлоне. Следом дебютировал на Кубке мира. Уже в следующем сезоне на этапах КМ он пять раз финишировал третьим, а в общем зачете стал пятым.

Ключевой момент случился перед Олимпийскими играми в Пхенчхане. Лидеров сборной России не допустили до участия по решению МОК, так Большунов получил шанс всей жизни. Однако тут его ждали испытания. За две недели до Игр Александр заболел ангиной, и лечиться ему пришлось в больнице. Врачи запретили лыжнику соревноваться, он уже пропустил два олимпийских старта, но все равно в итоге ослушался докторов. Сан Саныч собрал чемодан и поехал в Корею. Там он героически выиграл бронзовую медаль в личном спринте, затем стал вторым в эстафете 4х10 км, командном спринте и масс-старте 50 км.

После ОИ карьера Большунова развивалась стремительно. Россиянин стал вторым на этапе КМ в Лахти в разделке на 15 км, а следом финишировал третьим в спринте. В финале Кубка мира лыжник выиграл масс-старт и гонку преследования. По итогам КМ сезона-2018/19 Большунов стал вторым, пропустив вперед Йоханнеса Клебо из Норвегии.

На ЧМ-2019 Сан Саныч завоевал четыре серебра (скиатлон 15+15 км, командный спринт, эстафета 4x10 км и масс-старт 50 км). В прошлом году Большунов стал чемпионом мира, выиграв в скиатлоне. Там же он добавил себе в копилку бронзовую медаль в командном спринте и два серебра (в эстафете 4x10 км и классике 50 км).

Александр дважды одержал победу в общем зачете «Тур де Ски». Большунов — третьий в истории россиянин после Александра Легкова и Сергея Устюгова, кому удавалось выиграть в многодневке.

На Олимпийские игры в Пекине 25-летний Большунов отправился в статусе лидера сборной России и одной из главных звезд нашего зимнего спорта.

Скандалы

Во время марафона на ЧМ-2021 произошел громкий скандал с участием Большунова. Россиянин первым выехал в финишный коридор, а за ним бежал Йоханнес Клебо. Обгоняя нашего лыжника, норвежец задел его и сломал палку Большунову. Из-за этого Александра у финиша обошел еще и Эмиль Иверсен (Норвегия). Сан Саныч не смог сдержать слез от обиды, ведь золото было так близко... Российская сторона подала протест, в результате которого Клебо дисквалифицировали, но первое место Сан Санычу никто так и не вернул.

Ранее на этапе Кубке мира в Лахти случился еще один неприятный инцидент. На финише эстафеты финн Йони Мяки подрезал Большунова. Россиянину это очень не понравилось, и он замахнулся на соперника палкой. Уже после гонки Александр на скорости врезался в Мяки и сбил его с ног. Как итог — аннулированный результат для сборной России. Финскую сторону при этом не наказали, сославшись на то, что тот, кто идет первым, может менять финишный коридор.

Личная жизнь

Большунов несколько лет встречался с лыжницей Анной Жеребятьевой, которая также была спортсменкой сборной России. Правда, больших успехов в карьере она не добилась. Ее наивысшие достижения — это победа в эстафете на российском чемпионате (2018) и второе место на этапе КМ (2018/19).

Свадьбу спортсмены сыграли 24 апреля 2021 года в Барвихе, устроив пышное торжество. Большуновы редко расстаются, даже на соревнования отправляются вместе.

«Присутствие Ани для меня — это поддержка. Когда она рядом, мне спокойнее», — признался однажды Большунов в интервью.

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе считает, что присутствие Анны на крупных стартах помогает Александру.

«Аня делает все для того, чтобы Саше было спокойно и комфортно. Для меня она просто жена декабриста. Она является неким буфером, она его понимает как никто другой, и он отдается ей полностью. Ее присутствие идет только в плюс Саше», — отметила Вяльбе.

Социальные сети

У Александра есть страница в Instagram под никнеймом Сан Саныч @san_sanych_bolshunov. И, несмотря на то что Большунов ведет достаточно закрытый образ жизни и редко публикует фотографии, на него подписано более 150 тысяч человек.

Также у лидера сборной России есть профиль в Википедии и официальная фан-страница ВКонтакте.