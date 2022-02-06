«Он просто катается под классическую музыку в скучном костюме». Не все американцы в восторге от Кондратюка

Американские СМИ поют дифирамбы Валиевой , а выступление нашего одиночника оценили неоднозначно.

Российские спортсмены уже успели завоевать в Пекине несколько медалей, в том числе одну золотую. Большие надежды в нашей стране возлагаются, само собой, на фигуристов, которые распределят первый комплект наград завтра утром. В командном турнире одними из главных соперников для нас являются представители США. Что думают американцы о борьбе с россиянами? «СЭ» собрал главные мнения по этому поводу.

Мы русские, с нами Марк

После пяти дисциплин из восьми представители США отстают от нас в команднике на три балла. Пожалуй, самый неожиданный респект прилетел россиянам со стороны актера Бена Стиллера. «Мое уважение русскому фигуристу», — написал он в Twitter. Стиллер имел в виду Марка Кондратюка, который в произвольной программе выступил под песню из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

And respect to the Russian skater who rocked out to the #JesusChristSuperstar program. #Olympics2022 — Ben Stiller (@RedHourBen) February 6, 2022

Интересно, что русскоязычные пользователи Twitter запустили хештег #МыРусскиеСНамиМарк. На данный момент он занимает первое место в списке трендов. «Пять человек спросили меня, за кем я слежу на Олимпиаде. Так вот: Марк Кондратюк поразил меня!» — написала DeniseEMichel.

Watching the Olympics and 5 people message me asking if I'm watching. They know me well. Marc Kondratyuk got me!#JesusChristSuperstar — Denise?HighwayHopes #ButtigiegDemocrat (@DeniseEMichel) February 6, 2022

Однако не все американцы так высоко оценили выступление Кондратюка. «Выходит российский спортсмен, просто катается под классическую музыку в скучном костюме. Выполняет несколько прыжков, но без особого артистизма. Судьи из Великобритании и России дают ему 5,8 и 5,9 балла соответственно», — негодует InoRikardo.

It is the Olympic men's figure skating. Out comes the Russian competitor, he skates around to some classical music in a slightly dull costume, performs some excellent leaps but without any great artistic feel for the music. The Judges' scores read: Britain 5.8: Russia 5.9: — Rikardo INO (@InoRikardo) February 6, 2022

Валиева похожа на диснеевскую принцессу

Особого внимания удостоилась Камила Валиева. Сегодня на сайте The New York Times появилась статья с заголовком: «Подросток ведет сборную России к победе над США». Автор статьи, журналистка Джулиет Макур, назвала Валиеву «фигуристкой, за которой стоит наблюдать».

«Камила легко выиграла короткую программу. Каждый прыжок она приземлялась мягко, будто боясь кого-то разбудить. Она даже не подала виду, что приложила усилие», — написала Макур.

The New York Times.

«Она была похожа на диснеевскую принцессу», — добавила американская журналистка.

New York Post также отметила выступление Камилы. «15-летняя Валиева ошеломила всех своим олимпийским дебютом» — с таким заголовком вышла статья на сайте издания.

New York Post.

«Валиева выступила безупречно, показав спортивную зрелость и талант, достойный золотой медали», — говорится в сообщении.

«Ей 15 лет, с ума сойти!» — удивился пользователь Twitter под ником AlbaAdventureNY.

It is crazy that Valieva is 15. We watched that, some slope style board last night — and the kids were like, let's watch something else. Hopefully we get to see more skiing. — Alba Adventures (@AlbaAdventureNY) February 6, 2022

«Короткая программа Валиевой выглядит восхитительно. С нетерпением жду ее произвольную программу», — написала i08cb.

now i don't really root for kamila valieva but i might just start to bcs wow her short program looks so stunning im looking forward to her free skate — =??? (@i08cb) February 6, 2022

Завтра, 7 февраля, завершится командный турнир. В заключительный день выступят женщины с произвольной программой, а также танцевальные и спортивные пары.