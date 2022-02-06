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Сегодня, 18:30

«Он просто катается под классическую музыку в скучном костюме». Не все американцы в восторге от Кондратюка

The New York Times сравнил с диснеевской принцессой россиянку Валиеву на Олимпиаде-2022
Николай Егорычев
Корреспондент
Марк Кондратюк.
Фото Getty Images
The New York Times.
New York Post.
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Американские СМИ поют дифирамбы Валиевой, а выступление нашего одиночника оценили неоднозначно.

Российские спортсмены уже успели завоевать в Пекине несколько медалей, в том числе одну золотую. Большие надежды в нашей стране возлагаются, само собой, на фигуристов, которые распределят первый комплект наград завтра утром. В командном турнире одними из главных соперников для нас являются представители США. Что думают американцы о борьбе с россиянами? «СЭ» собрал главные мнения по этому поводу.

Марк Кондратюк. Хэштег #МыРусскиеСНамиМарк вышел на первое место в трендах русскоязычного Twitter

Мы русские, с нами Марк

После пяти дисциплин из восьми представители США отстают от нас в команднике на три балла. Пожалуй, самый неожиданный респект прилетел россиянам со стороны актера Бена Стиллера. «Мое уважение русскому фигуристу», — написал он в Twitter. Стиллер имел в виду Марка Кондратюка, который в произвольной программе выступил под песню из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

Интересно, что русскоязычные пользователи Twitter запустили хештег #МыРусскиеСНамиМарк. На данный момент он занимает первое место в списке трендов. «Пять человек спросили меня, за кем я слежу на Олимпиаде. Так вот: Марк Кондратюк поразил меня!» — написала DeniseEMichel.

Однако не все американцы так высоко оценили выступление Кондратюка. «Выходит российский спортсмен, просто катается под классическую музыку в скучном костюме. Выполняет несколько прыжков, но без особого артистизма. Судьи из Великобритании и России дают ему 5,8 и 5,9 балла соответственно», — негодует InoRikardo.

Валиева похожа на диснеевскую принцессу

Особого внимания удостоилась Камила Валиева. Сегодня на сайте The New York Times появилась статья с заголовком: «Подросток ведет сборную России к победе над США». Автор статьи, журналистка Джулиет Макур, назвала Валиеву «фигуристкой, за которой стоит наблюдать».

«Камила легко выиграла короткую программу. Каждый прыжок она приземлялась мягко, будто боясь кого-то разбудить. Она даже не подала виду, что приложила усилие», — написала Макур.

The New York Times.
The New York Times.

«Она была похожа на диснеевскую принцессу», — добавила американская журналистка.

New York Post также отметила выступление Камилы. «15-летняя Валиева ошеломила всех своим олимпийским дебютом» — с таким заголовком вышла статья на сайте издания.

New York Post.
New York Post.

«Валиева выступила безупречно, показав спортивную зрелость и талант, достойный золотой медали», — говорится в сообщении.

«Ей 15 лет, с ума сойти!» — удивился пользователь Twitter под ником AlbaAdventureNY.

«Короткая программа Валиевой выглядит восхитительно. С нетерпением жду ее произвольную программу», — написала i08cb.

Завтра, 7 февраля, завершится командный турнир. В заключительный день выступят женщины с произвольной программой, а также танцевальные и спортивные пары.

Сборная России по&nbsp;фигурному катанию на&nbsp;командном турнире Олимпиады-2022. Россия не стала расширять список чемпионов. Наши фигуристы проведут командник без замен — это неожиданно

Фигурное катание
Олимпиада
Сборная России по фигурному катанию
Камила Валиева
Марк Кондратюк
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