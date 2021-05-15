Овечкин установил антирекорд, Капризов лучший среди новичков, звезды «Рейнджерс» не едут в сборную

Заметные события с россиянами в заключительный месяц регулярного чемпионата НХЛ.

Панарин, Бучневич и Уилсон

«Рейнджерс» в начале мая потеряли даже призрачные шансы на выход в плей-офф и провели два матча против «Вашингтона» с элементами уличных драк и ММА. В первой из игр российские лидеры клуба из Нью-Йорка Артемий Панарин и Павел Бучневич пострадали от форварда «Столичных» Тома Уилсона. Канадец подло и грязно придавил и ударил Павла и следом завалил на лед оставшегося без шлема Артемия. В этом инциденте североамериканец прошел по грани, реакция на его поведение смешала ужас с возмущением.

Suspension coming for Buchnevich as he is assessed a major penalty and misconduct for cross-checking Mantha directly in the face. Disgusting pic.twitter.com/Rwphc5QUnu — NHL Safety Watch (@NHLSafetyWatch) May 6, 2021

Панарин после этой драки досрочно завершил сезон из-за травмы. Уилсон был оштрафован на пять тысяч долларов и вышел на следующую встречу «Вашингтона» с «Рейнджерс». В этой игре штрафные боксы были переполнены хоккеистами, Бучневич за атаку Энтони Манты получил удаление до конца матча с последующей дисквалификацией. В то же время клуб из Нью-Йорка уволил президента и генменеджера, а после окончания регулярки расстался с тренерским штабом Дэвида Куинна. Перед новым сезоном команду Панарина ждет перезагрузка.

Павел Бучневич (в центре). Фото USA Today Sports

Русские «рейнджеры» без ЧМ

29-летний Панарин стал самым результативным российским игроком регулярного чемпионата — 58 (17+41) очков в 42 матчах. По средней результативности (1,38 очка за игру) он уступил только Коннору Макдэвиду (1,89) и Леону Драйзайтлю (1,51) из «Эдмонтона». Артемий пропустил часть сезона из-за отпуска в феврале и марте после скандального обвинения с историей 10-летней давности из Риги от экс-тренера «Витязя» Андрея Назарова. До и после вынужденной паузы форвард тащил команду к зоне плей-офф. То же самое делал и 26-летний Бучневич. Павел очень полезно проявил себя в атаке и обороне (в том числе получил роль в меньшинстве) и с личным рекордом вошел в тройку бомбардиров регулярки среди соотечественников — 48 (20+28) очков в 54 играх.

Еще в апреле «СЭ» сообщил о том, что Панарин пропустит чемпионат мира в Риге. Причина — сложный и нервный сезон. В мае стало известно, что в сборную России не приедут и другие игроки «Рейнджерс»: вратари Игорь Шестеркин и Александр Георгиев — по рекомендации врачей клуба, Бучневич — из-за отсутствия контракта в НХЛ, также не будет в столице Латвии вернувшегося из КХЛ Виталия Кравцова. Список звездных потерь сборной перед ЧМ-2021 ими не ограничивается.

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Капризов, рекорды и «Колдер»

Кирилл Капризов в начале мая закрепил за собой статус лучшего бомбардира «Миннесоты» и на фоне разборок «Вашингтона» с «Рейнджерс» проявил себя еще и в потасовке. Российский лидер «Дикарей» в новом матче с «Вегасом» добавил к дублю поединок с Заком Уайтклаудом. Кирилл в борцовском стиле навалился на соперника, который закончил схватку с разбитым носом. Тем интереснее будет серия «Уайлд» и «Найтс» в первом раунде Кубка Стэнли.

«Миннесота» со своей новой звездой превзошла ожидания многих и уверенно вышла в плей-офф. Капризов в апреле забрал у Мариана Габорика рекорды «Уайлд» для новичков по набранным очкам и голам, в мае также превзошел достижение Филипа Кубы по передачам. Россиянин выдал новую результативную серию (теперь из шести игр) и на финише регулярки получил день отдыха. Статистика 24-летнего форварда — 51 (27+24) очко в 55 матчах. Кирилл — второй бомбардир сезона среди россиян и первый претендент на приз лучшему новичку лиги. У его конкурента в борьбе за «Колдер Трофи» Джейсона Робертсона из «Далласа» — 45 (17+28) очков в 51 игре.

В игре Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Овечкин, антирекорды и плей-офф

Александр Овечкин в конце апреля и начале мая взял паузу из-за повреждения «нижней части тела». Капитан «Вашингтона» появился на одну смену в первом из двух скандальных матчей с «Рейнджерс», провел на льду 39 секунд и снова ушел на восстановление. Даже когда казалось, что Александр исчез из поля зрения в кругу прилетевшей к нему в середине сезона семьи, он давал повод для новостей. Инсайдеры писали, что Ови выступил миротворцем в ситуации с травмой Панарина в стычке с Уилсоном. Отдельная история — с инвестициями россиянина в женский футбольный клуб «Вашингтон Спирит». Форвард вернулся в последнем матче этого укороченного регулярного чемпионата (не забил, но был активен) — против «Бостона», соперника по первому раунду плей-офф.

Овечкин стал четвертым по результативности и вторым по голам среди россиян — 42 (24+18) очка в 45 матчах. Из-за попадания в ковид-протокол и повреждения 35-летний капитан «Вашингтона» пропустил 11 игр — больше, чем в любом из 15 предыдущих сезонов (Русская Машина почти никогда не ломается, повреждения оставляли вне игры очень редко). Еще один антирекорд: форвард впервые в североамериканской карьере не выбил 30+ голов. Вместе с тем россиянин с 730 шайбами остался в шаге от пятерки лучших снайперов в истории лиги. В 2021-м он поднялся с восьмого места списка и прошел Майка Гартнера (708) с Филом Эспозито (717). Гонка за Марселем Дионном (731) и Бреттом Халлом (741) с вечным ориентиром от Уэйна Гретцки (894) переносится на следующую регулярку. Остается подписать новый контракт, но сначала — важная командная история.

«Я не беспокоюсь из-за этого. Почему меня должно это волновать? Мы хотим победить. Хотим завоевать еще один Кубок для города и для себя, — сказал Овечкин о потенциальном выходе на рынок свободных агентов. — Пропустить столько матчей было странно, но мы все понимаем, что я должен быть готов к плей-офф. Если бы сейчас шел плей-офф, я бы играл. Но я хочу быть готовым на 100 процентов. Хочу быть уверенным, что здоров».

Кузнецов и Самсонов вне игры

Евгений Кузнецов и Илья Самсонов были выведены из состава «Вашингтона» перед первым из майских матчей с «Рейнджерс». Сначала речь шла о нарушении дисциплины: игроки опоздали на собрание команды. Главный тренер Питер Лавиолетт применил к россиянам санкции на фоне проблем с составом из-за травм и трагедии в семье Ти Джея Оши (у форварда умер отец, которому он посвятил хет-трик в следующей встрече).

Дальше Кузнецов и Самсонов во второй раз в сезоне попали в ковид-протокол. Российская четверка «Вашингтона» впервые была внесена в него в конце января. Овечкин и Дмитрий Орлов через паузу вернулись к игре и набрали обороты, у защитника в регулярке — 22 (8+14) очка в 51 матче, а их соотечественники нелегко перенесли вирус. Лавиолетт не стал скрывать разочарования от того, что хоккеисты нарушили правила и не соответствуют определенным ожиданиям. 24-летний Самсонов с прошлогоднего плей-офф упускает шансы стать первым номером команды. Перепады в игре и поведении 28-летнего Кузнецова до и после пандемии дали повод для инсайдов о возможном обмене. В этом сезоне у нападающего — 29 (9+20) очков в 41 матче. И теперь ему нужно чудо в Кубке Стэнли.

Семен Варламов. Фото USA Today Sports

Варламов, Василевский и топ-статистика

Семен Варламов переписал рекорд «Айлендерс» по длительности сухой серии в регулярном чемпионате (248 минут, ранее он обновил достижение в плей-офф — 138:17). У 33-летнего российского голкипера — первое место в лиге по матчам на ноль (7, столько же у Филиппа Грубауэра из «Колорадо»). Варламов одержал 19 побед в 36 матчах, он среди лучших вратарей сезона по коэффициенту надежности (2,04) и проценту отраженных бросков (92,9). В дуэте с Семеном после непростого старта стабильно играл Илья Сорокин. У 25-летнего дебютанта — 13 побед в 22 матчах и три игры на ноль (коэффициент надежности — 2,17, процент отраженных бросков — 91,8).

Андрей Василевский принес «Тампе» 31 победу в 42 матчах и провел 5 игр на ноль (коэффициент надежности — 2,21, процент отраженных бросков — 92,5). 26-летний обладатель Кубка Стэнли здорово провел большую часть регулярки и привычно входит в число претендентов на «Везину», которую получал в 2019-м. По числу призов лучшему вратарю лиги Василевский может сравняться с Сергеем Бобровским. Настроение несколько испортили два матча с «Флоридой» (5 и 4 пропущенные шайбы), а впереди — дуэль с Бобровским и «Пантерз» в первом раунде плей-офф.

Андрей Василевский. Фото USA Today Sports

Кучеров, Малкин и возвращение

Никита Кучеров возвращается в состав «Тампы» после пропуска регулярного чемпионата. 27-летний бомбардир не играл с конца сентября, когда вместе с «Лайтнинг» взял Кубок Стэнли. У чемпионов перед серией с «Флоридой» в строю все звезды — также вернулся капитан Стивен Стэмкос, есть надежный Василевский и другие. В их числе самый результативный российский защитник сезона Михаил Сергачев — 30 (4+26) очков в 56 матчах.

Евгений Малкин не играл из-за травмы с середины марта и вернулся в начале мая. Повреждение прервало 8-матчевую результативную серию нападающего «Питтсбурга», который тяжело набирал форму после ковидного межсезонья. Четыре игры перед плей-офф — вероятно, слишком мало для разгона к серии с «Айлендерс». При этом 34-летний центрфорвард по итогам регулярки вошел в топ-10 россиян по результативности — 28 (8+20) очков в 33 матчах.

Владимир Тарасенко набирает обороты с начала марта, когда завершил реабилитацию после второй операции на плече и вернулся в строй «Сент-Луиса». 29-летний форвард после победы в Кубке Стэнли до этой весны провел 10 встреч осенью 2019-го и 4 игры плей-офф в августе 2020-го. В завершившейся регулярке у него — 14 (4+10) очков в 24 матчах.

У «Блюз» в компанию чемпионов Тарасенко и Ивана Барбашева вернулся обладатель Кубка Гагарина-2021 из «Авангарда» Клим Костин. 22-летний форвард после возвращения в Северную Америку успел зацепить пару матчей с «Миннесотой», не скупился на хиты и отметился передачей.

В игре Владимир Тарасенко (№91). Фото USA Today Sports

Тарасенко, Ничушкин и признание

Владимир Тарасенко и Валерий Ничушкин из «Колорадо» вошли в число номинантов от своих клубов на «Билл Мастертон Трофи» (награда за высокое спортивное мастерство и верность хоккею). У 26-летнего форварда «Эвеланш» в этом сезоне — 21 (10+11) очко в 55 матчах. Ничушкин разобрался с призраками прошлых лет (регулярка в «Далласе» с нулем шайб, серия без голов из 91 встречи) и выполняет важную роль в игре команды.

Иван Проворов из «Филадельфии» перед вылетом на ЧМ-2021 в ограниченной группе российских энхаэловцев в третий раз в карьере был признан лучшим защитником команды в сезоне. 24-летний хоккеист закончил регулярку в десятке лучших россиян по результативности — 26 (7+19) очков в 56 матчах.

Валерий Ничушкин (№13). Фото USA Today Sports

Свечников, «Звезды» и другие

Андрей Свечников из «Каролины» завершил регулярный чемпионат в пятерке самых результативных россиян. 21-летний форвард на финише зажег в игре с «Чикаго» и догнал по набранным очкам Овечкина — 42 (15+27) в 55 матчах. Андрей мог обойти звездного соотечественника, но не добавил к дублю еще одно результативное действие — например, все ждали от него после заезда в «офис» против «Блэкхокс» третьего в карьере лакросс-гола.

Денис Гурьянов из «Далласа» — еще один российский форвард новой волны, который здорово начал сезон, а потом чередовал всплески с затишьем. 23-летний нападающий стал седьмым бомбардиром среди соотечественников — 30 (12+18) очков в 55 играх. При этом финалисты Кубка Стэнли-2020 остались вне зоны плей-офф. Вратарь «Звезд» Антон Худобин вместе с командой провел регулярку с перепадами. Форвард-ветеран Александр Радулов неплохо начал год, но из-за травмы после паузы отправился на операцию в марте.

Никита Гусев цепляется за шанс во «Флориде» в компании Бобровского и новичка Григория Денисенко. Без Гусева и защитника Дмитрия Куликова (уехал в «Эдмонтон») в основной обойме «Нью-Джерси» остался один россиянин — Михаил Мальцев. Весенние обмены помогли выйти на более важные роли еще двум нападающим — чемпиону-2020 Александру Волкову (из «Тампы» в «Анахайм») и Александру Барабанову (из «Торонто» в «Сан-Хосе»). В регулярке также выделялись и получили хорошую прессу защитники Артем Зуб («Оттава»), Александр Романов («Монреаль») и Николай Кныжов («Сан-Хосе»). Несколько раз пытались вернуться в состав своих команд прошедшие ряд драфтов отказов Артем Анисимов («Оттава») и Евгений Свечников («Детройт»).

Плей-офф НХЛ стартует в ночь с 15 на 16 мая по московскому времени. Борьбу за Кубок Стэнли начинают 23 российских хоккеиста из основных составов 13 из 16 команд.

Материал о ярких событиях с участием россиян в апреле — здесь, в марте — здесь, в феврале — здесь, на старте сезона НХЛ в январе — здесь.