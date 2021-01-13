Перед стартом сезона подробно разобрали каждого участника и расставили по местам.

31. Детройт

Результат в сезоне-2019/20: невыход в плей-офф

Россияне: Наместников, Е.Свечников

Мой добрый знакомый, постоянный гость эфиров на YouTube-канале «СЭ», известный агент и телекомментатор Сергей Федотов удивил в понедельник своей верой в «Детройт». Конечно, генеральный менеджер команды, легендарный Стив Айзерман — большой умница и тонкий стратег. Под его руководством «Ред Уингз» обязательно выберутся со дна. Но у меня нет уверенности, глядя на состав, что это время уже не за горами. Еще год-два команде придется набирать мускулы, прежде чем удастся поднять голову. Подписание надежного вратаря Томаса Грайсса поможет уже сейчас, но самому немцу после системных «Айлендерс» будет непросто адаптироваться под слабый и несколько хаотичный «Детройт».

30. Лос-Анджелес

Результат в сезоне-2019/20: невыход в плей-офф

Россияне: нет

«Лос-Анджелес» идет по привычному пути команд, прошедших свой пик, но еще не успевших провести смену поколений. В плане результатов «Кингз» ничего хорошего не ждет. Ветераны Анже Копитар и Дрю Даути имеют в запасе еще два-три года, прежде чем совсем начнут сдавать, и должны помочь перспективной молодежи заматереть в НХЛ. Пока же из нее готов сделать следующий шаг в своем развитии Габриэль Виларди, который вроде бы наконец решил свои проблемы со здоровьем. Остальные места в основном составе пока завоевать не смогли.

29. Оттава

Результат в сезоне-2019/20: невыход в плей-офф

Россияне: Абрамов, Анисимов, Дадонов, Зайцев, Зуб

Никита Зайцев. Фото AFP

«Оттаве» все без исключения эксперты отводят последнее место в Северном дивизионе. С этим трудно спорить, и словам владельца клуба Юджина Мельника, что команда в ближайшее время замахнется на Кубок Стэнли, можно поверить всем сердцем только после употребления каких-нибудь сильнодействующих препаратов. И все-таки команда, уступая канадским конкурентам, не так плоха, как говорят прогнозы. Талантливой молодежи очень много. Тома Шабо и нападающий Брэйди Ткачук уже заметные фигуры на уровне лиги. Вратарь Мэтт Мюррэй, приобретенный у «Питтсбурга», может перезагрузиться в канадской столице и вернуться на свой уровень, когда дважды выиграл Кубок Стэнли. Наконец, масштабное российское представительство — такого в «Оттаве» никогда раньше не было. Сезон для «Сенаторов» обещает быть турбулентным, но веселым.

28. Анахайм

Результат в сезоне-2019/20: невыход в плей-офф

Россияне: нет

«Анахайм» продолжает перестройку и вряд ли сейчас готов чем-то удивить. Вратарю Джону Гибсону снова придется стоять на голове, чтобы его команда оставалась конкурентоспособной. Первой тройкой Якоб Сильверберг — Адам Хенрик — Рикард Ракелль никого не испугаешь. Успехи молодежи пока скромны, а ветеран Райан Гецлаф постепенно сдает.

Зато «Утки» могут быть интересны двумя совсем юными игроками — 19-летними Джейми Драйсдейлом и Тревором Зеграсом. Канадский защитник и американский нападающий очень здорово выступили на недавнем молодежном чемпионате мира. Зеграс стал лучшим бомбардиром и самым ценным игроком.

27. Нью-Джерси

Результат в сезоне-2019/20: невыход в плей-офф

Россияне: Гусев, Мальцев, Куликов

Никита Гусев. Фото AFP

Новый главный тренер Линди Рафф обладает большим опытом и огромным авторитетом, но пока не видится идеальной фигурой для команды уровня нынешнего «Нью-Джерси». Слеплена она так себе, поэтому еще год назад генеральному менеджеру Рэю Шеро указали на дверь. Два первых номера драфтов Нико Хишир и Джек Хьюз на будущих суперзвезд пока не тянут. Неизвестно, как Рафф найдет контакт с умным, но небыстрым Гусевым. Россиянин не очень-то любит играть в хоккей с акцентом на движение «север — юг», предпочитая контроль шайбы и хитрые решения.

Опытный вратарь Кори Кроуфорд неожиданно решил завязать с хоккеем и оставил Маккензи Блэквуда без надежного сменщика. Скорее всего, команду ждет последнее место в дивизионе. Похоже, с нетерпением старта сезона для «Нью-Джерси» ждет только хоккейная Белоруссия. Нападающий Егор Шарангович, отлично игравший в КХЛ за минское «Динамо», был хорош в тренировочном лагере и получит шанс закрепиться в основном составе с первых матчей.

26. Флорида

Результат в сезоне-2019/20: первый раунд

Россияне: Бобровский, Денисенко

Новый менеджмент клуба во главе с генеральным менеджером Биллом Зито, пришедшим из «Коламбуса», начал рубить сплеча — не удержал нападающих топ-6 Евгения Дадонова и Майкла Хоффмана, а на днях выразил готовность расстаться с одним из лучших атакующих защитников лиги Китом Яндлом (204 очка в 315 матчах за «Флориду»). Зито хочет видеть команду, которая лучше играет в обороне и жестче действует без шайбы. Не факт, что ему быстро удастся сделать на новом месте что-то похожее на «Блю Джэкетс», но общее направление видно.

Сергей Бобровский пропустил лагерь по неназванным причинам и не сыграет в первых матчах чемпионата. Для «Флориды» идеальная форма русского вратаря, который получает 10 миллионов долларов, — необходимое условие, чтобы рассчитывать на место в плей-офф. Новичку Григорию Денисенко шанс дадут, но твердое место в основном составе к концу чемпионата станет для него большим прорывом. Пока сложно представить, вспоминая последний сезон в «Локомотиве», что он сразу начнет блистать в НХЛ.

25. Чикаго

Результат в сезоне-2019/20: второй раунд

Россияне: Задоров

Никита Задоров. Фото AFP

Руководство «Чикаго» выписало кредит доверия главному тренеру Джереми Коллитону, продлив с ним контракт на два года. На этом новости с акцентом на позитив заканчиваются. Остатки золотого поколения, принесшего клубу три Кубка Стэнли, доживают свой игровой век. Только Патрик Кейн, которому уже 32 года, еще держит свой звездный уровень. Джонатана Тэйвза снова накрыли проблемы со здоровьем, и он пропустит начало сезона. Многообещающий форвард Кирби Дак сломал кисть в выставочной игре со сборной России перед молодежным чемпионатом мира и пропустит весь сезон. Райан Строум на безальтернативной основе в качестве первого центра — нерадостная перспектива.

Вратарская бригада Малколм Суббан — Коллин Делиа выглядит как необходимый атрибут для похода за высоким выбором на следующем драфте. Без сомнений, самый слабый дуэт в лиге на сегодняшний день. Россиянин Никита Задоров, сменивший в результате обмена сильнейший «Колорадо» на скромный «Чикаго», выиграет лично, но не командно. Победа «Блэкхокс» в плей-офф над «Эдмонтоном» может оказаться последней на несколько лет вперед.

24. Баффало

Результат в сезоне-2019/20: невыход в плей-офф

Россияне: нет

«Сэйбрз» больше всех пострадали от жесткого деления лиги на новые дивизионы. Команда стояла на пороге того, чтобы выстрелить. Главный тренер Ральф Крюгер потихоньку лепит из имеющегося материала крепкий коллектив и находит общий язык даже с капризными игроками. Неожиданное подписание, пусть всего и на год, контракта с нападающим Тэйлором Холлом выглядит огромным успехом. Его связка с Джеком Айкелом выглядит как атомная бомба и представляет опасность для любой обороны.

Не могу представить, чтобы нынешняя версия «Баффало» в регулярном чемпионате обошла две команды из следующего списка: «Бостон», «Айлендерс», «Вашингтон», «Филадельфия», «Питтсбург». А еще «Нью-Джерси» с «Рейнджерс» не забываем. В тренировочном лагере получил травму и выбыл до конца сезона Земгус Гиргенсонс. Подписавший полтора года назад восьмилетний контракт на 72 миллиона долларов Джефф Скиннер скатился до четвертого звена. Вероятно, этот ход станет одной из самых главных ошибок в истории клуба.

23. Миннесота

Результат в сезоне-2019/20: первый раунд

Россияне: Капризов

«Миннесота», как бы ни распинался генеральный менеджер Билл Герин, движется в нижнюю точку и обречена на болезненный процесс перестройки. Кроме хорошей защиты, похвастаться особо нечем. Разве что приезд Кирилла Капризова привлекает к себе внимание. Россиянин способен с ходу занять место в первом звене и побороться за приз лучшему новичку сезона. Зак Паризе, Кевин Фиала, Маркус Юханссон тоже крайние нападающие, привыкшие тянуть одеяло на себя. Линейка центров и вовсе тянет на худшую во всей лиге. Если бы не Капризов, то следить за командой, не являясь болельщиком «Миннесоты» с пеленок, серьезной мотивации нет.

22. Рейнджерс

Результат в сезоне-2019/20: первый раунд

Россияне: Бучневич, Георгиев, Панарин, Шестеркин

Игорь Шестеркин. Фото AFP

«Рейнджерс» — одна из самых веселых по игре и русских по составу команд лиги. Как можно не любить обаятельных Артемия Панарина и Игоря Шестеркина? Следить за ньюйоркцами будет интересно. Но шансов даже на выход в плей-офф у них в своем дивизионе по минимуму. Состав молод, силен крайними нападающими и дико несбалансирован, с надежными защитниками большая проблема, главный тренер Дэвид Куинн из имеющегося материала слепить грамотную игровую структуру пока не в состоянии. Остается верить в личные гении Панарина, Шестеркина и первого центра Мики Зибанежада. Еще интересны два момента — насколько быстро раскроется в НХЛ первый номер драфта-2020 Алексис Лафренье и сможет ли прибавить после невнятного дебюта второй номер драфта-2019 Каапо Какко.

21. Аризона

Результат в сезоне-2019/20: второй раунд

Россияне: Любушкин, Просветов

Генеральный менеджер Джон Чайка, который со скандалом покинул клуб летом прямо перед стартом плей-офф, оставил после себя сомнительное наследство. К тому же в межсезонье клуб потерял лучшего нападающего Тэйлора Холла, который предпочел в качестве свободного агента подписать годичный контракт с «Баффало», куда и деньгами не каждого игрока затащишь. Опытный центрфорвард Дерек Степан перешел в «Оттаву», а двукратный обладатель Кубка Стэнли Фил Кесселл, кажется, утратил последнюю мотивацию. Команда играет в скучнейшей манере с акцентом на оборону, молодежь прогрессирует слабо, и даже победа в плей-офф над «Нэшвиллом» не заставляет поверить в светлое будущее «Койотов».

20. Монреаль

Результат в сезоне-2019/20: второй раунд

Россияне: Романов

Стоит почитать монреальские СМИ, и уже через пять минут окажешься в иной реальности — той, где «Канадиенс» имеют все основания выйти в плей-офф и даже там пошуметь. Хотя в прошлом сезоне команде это удалось сделать лишь из-за перемен в кубковой схеме и на самую малость опередить оставшийся 25-м «Баффало». Генеральный менеджер Марк Бержевен сейчас почти светится от счастья. Притом что обмен Макса Доми в «Коламбус» на проведшего неудачный сезон Джоша Андерсона смотрится сомнительно. А последнему еще и семилетний контракт на 38,5 миллионов был выписан. Колоссальный и ничем не оправданный риск.

Состав в этом сезоне действительно выглядит посильнее, чем раньше. За счет глубины, но не качества своих звезд. Огромный игровой опыт вратаря Кэри Прайса и защитника Ши Уэбера, пожалуй, имеет значение. От этих ветеранов зависит очень многое. В остальном же набор добротных игроков под руководством требовательного Клода Жюльена не производит умопомрачительного впечатления. Выход в плей-офф даже в Северном дивизионе станет для «Монреаля» уже успехом. Что касается российского новичка Александра Романова, то он начнет сезон в третьей паре, а дальше все будет в его руках. При поддержке тройки опытных защитников Уэбера, Джеффа Петри и Бена Чиаро можно развернуться.

19. Сан-Хосе

Результат в сезоне-2019/20: невыход в плей-офф

Россияне: Летунов, Мельничук

Ключевое значение в выступлении «Сан-Хосе» имеет вратарский дуэт, состоящий из ветеранов Мартина Джонса и Дивэна Дубника. Евгений Набоков, отвечающий в клубе за голкиперов, должен проделать титаническую работу, а ведь ему еще и за развитие молодого Алексея Мельничука отвечать. Даже средняя игра от Джонса и Ко способна вернуть «Акул» в зону плей-офф. По составу это крепкий коллектив. Во время долгой паузы ветераны Эрик Карлссон, Брент Бернс, успевший сняться в сериале «Викинги», и Марк-Эдуард Власик как следует отдохнули и решили проблемы со здоровьем. Да и более молодому Томашу Гертлу нужно было время, чтобы восстановиться после операции на порванных в прошлом январе связках левого колена.

Мельничук, кажется, рано или поздно получит шанс в регулярке, если к Джонсу и Дубнику разом не придет вторая молодость. Что касается Максима Летунова, то им интересовался «Локомотив», но габаритный центральный нападающий решил предпринять еще одну попытку зацепиться за НХЛ.

18. Коламбус

Результат в сезоне-2019/20: второй раунд

Россияне: Гавриков, Григоренко

Владислав Гавриков. Фото USA Today Sports

В «Коламбус» сложно верить, глядя на его состав и постоянные потери. Но главный тренер Джон Торторелла сколотил банду, которая на характере и самоотдаче способна отправлять в досрочный отпуск звездные команды типа «Тампы» и «Торонто». Неприятный сюрприз на этот раз преподнес первый центр Пьер-Люк Дюбуа, заявивший о намерении уйти из клуба. Его якобы вывела из себя позиция клуба на переговорах по новому контракту. Форвард все-таки заключил двулетнее соглашение, но инсайдеры утверждают, что дело закончится обменом.

В Центральном дивизионе у «Блю Джэкетс» тем не менее есть хорошие шансы зацепиться за плей-офф. Новобранец команды Михаил Григоренко начнет сезон во втором звене и получит время в бригадах большинства. После трех лет в ЦСКА под руководством Игоря Никитина он способен завоевать доверие своенравного Тортореллы.

17. Эдмонтон

Результат в сезоне-2019/20: первый раунд

Россияне: нет

Генеральный менеджер Кен Холланд привык работать вдолгую и пока укрепляет команду точечно, не совершая громких сделок. Насколько хватит терпения у Коннора Макдэвида — вопрос открытый. Борьба только за плей-офф явно не соответствует его амбициям. Рассчитывать на большее «Эдмонтону», даже имея в составе самого ценного игрока минувшего сезона Леона Драйзайтля, пока не приходится. Глубину состава в лучшем случае можно оценить как скромную. Защитник Тайсон Бэрри усилит и без того впечатляющее большинство, опытный центр Кайл Туррис поможет в третьем звене, немец Доминик Кахун способен раскрыть свой атакующий потенциал в тройке со своим соотечественником и старым приятелем Драйзайтлем. Это хорошо, но мало. Лучший защитник «Ойлерс» Оскар Клефбом из-за операции на плече пропустит сезон целиком. Вратарский вопрос по-прежнему не решен. Выиграть конкуренцию за Якоба Маркстрема у «Калгари» не удалось, а с тандемом Микко Коскинен — Майк Смит, как показала серия плей-офф с «Чикаго», можно рассчитывать только на быстрое окончание сезона.

16. Ванкувер

Результат в сезоне-2019/20: второй раунд

Россияне: нет

Болельщиков «Ванкувера» невозможно переубедить в том, что в прошлом сезоне команда скорее совершила прыжок выше головы, чем закономерно пришла к успеху. В плей-офф «Кэнакс» уверенно справились с «Миннесотой» и довели дело до семи матчей против считавшего безусловным фаворитом «Вегаса». Большинство лидеров команды — Элиас Петтерссон, Брок Бесер, Куинн Хьюз — при всех своих талантах еще очень молоды, чтобы ждать от них стабильной игры на протяжении всего сезона. Даже при кажущейся легкости «канадского» дивизиона за место в плей-офф придется драться до конца.

Основной вратарь Якоб Маркстрем и важный защитник Крис Танев ушли в «Калгари». Почему-то считается, что эти потери удалось компенсировать подписанием недавнего обладателя «Везины» Брэйдена Холтби и обменом Нэйта Шмидта («Вегас»). Командная химия — очень тонкая штука для команды, в которой только Петтерссону и Хьюзу позволено почти все. Остальным надо работать на оборону как проклятым. Главный тренер Трэвис Грин ценит игроков именно такого плана.

15. Нэшвилл

Результат в сезоне-2019/20: первый раунд

Россияне: Тренин

Яков Тренин (справа). Фото USA Today Sports

Три с половиной года назад «Нэшвилл» играл в финале Кубка Стэнли. Не скажешь, что с тех пор его состав стал слабее. Разве что финский вратарь Пекка Ринне в силу возраста уже не тот. Его более молодой соотечественник Юусе Сарос прогрессирует, но пока до элиты не дотягивает. Оборона, нападение, звезды, глубина состава — к работе руководства не подкопаешься, если бы не одно огромное «но». Главный тренер Джон Хайнс, ничем не убедивший ранее в «Нью-Джерси», кажется совершенно посторонней фигурой. Поражение в минувшем плей-офф от серенькой «Аризоны» — во многом его вина. В светлое будущее Хайнса в «Нэшвилле» пока поверить сложно.

Российскому нападающему Якову Тренину, несмотря на новый двухлетний контракт на общую сумму 1,45 миллиона долларов, придется очень тяжело в борьбе за место в основном составе. Конкуренция в третьем-четвертом звеньях высокая.

14. Виннипег

Результат в сезоне-2019/20: первый раунд

Россияне: нет

Все межсезонье Виннипег был озадачен судьбой снайпера Патрика Лайне. Слухи о его обмене в реальность пока не воплотились. Возможно, что финскому нападающему поможет возвращение после двух лет игры в «Вегасе» опытного центрфорварда Пола Штястны. Американец в «Джетс» провел концовку сезона-2017/18 и тогда смотрелся мощно. Две очень солидные тройки и лучший вратарь минувшего сезона НХЛ Коннор Хеллибак — неплохая база для того, чтобы пошуметь в «канадском» дивизионе". Оборона на фоне остальных линий выглядит как слабое звено, ведь ни Нил Пионк, ни Джош Моррисси, ни Дилан Демело при всем к ним уважении не тянут на звезд. Но и у ближайших конкурентов не все гладко, чтобы списывать со счетов «Виннипег». В плей-офф команда, если избежит травм, обязана попадать.

13. Питтсбург

Результат в сезоне-2019/20: первый раунд

Россияне: Малкин

Евгений Малкин. Фото AFP

Евгений Малкин снова заговорил о личной мотивации. Стать первым в истории НХЛ русским игроком, который четыре раза выиграет Кубок Стэнли, — большая цель. Но есть ли у «Питтсбурга» такие возможности? После того, как «Пингвинз» дважды стали чемпионами в 2016-м и 2017-м, менеджмент был озадачен одной проблемой, пытаясь подобрать для ядра команды (Малкин, Сидни Кросби, Крис Летанг и другие) достойную свиту, чтобы замахнуться еще на один титул. И ведь не скажешь, что были допущены критические ошибки. Но опыт и харизму ушедших Фила Кесселла, Ника Бонино, Криса Куница, а теперь еще и Патрика Хорнквиста заменить сложно.

Появление в команде новых фигур (Майкл Мэтисон, Каспери Капанен, Коди Сеси, Марк Янковски, Эван Родригес) не кажется последним штрихом в формировании фаворита. Малкин и Кросби свой пик прошли, поэтому снова затащить команду на собственных горбах куда-то далеко им будет сложно. Для начала в плей-офф из своего дивизиона неплохо выйти.

Не оправдавший надежд после двух титулов вратарь Мэтт Мюррей был обменян в «Оттаву». Тристану Джарри придется доказывать, что он способен стать стабильно хорошим голкипером уровня НХЛ.

12. Филадельфия

Результат в сезоне-2019/20: второй раунд

Россияне: Проворов

Иван Проворов. Фото USA Today Sports

«Команда на вырост» — «Филадельфия» заняла эту нишу год-два назад. Она обладает достаточными ресурсами, чтобы проявить себя даже в очень тяжелом дивизионе. Ветераны Клод Жиру и Якуб Ворачек в линии атаки начали сдавать, но еще не одряхлели и по-прежнему способны взять на себя важную роль. Хотя значение первого и второго центрфорвардов «Флайерс» Шона Кутюрье с Кевином Хэйсом заметно выше.

После успешной борьбы с раком вернулся в команду шведский форвард Оскар Линдблум, что автоматически повышает моральный дух команды. Человек, который прошел в жизни через такое испытание, вдохновляет партнеров даже появлением в раздевалке.

Правильный баланс опыта и молодости во всех линиях позволяет «Флайерс» с оптимизмом вступать в нынешний сезон. Иван Проворов с каждым годом прибавляет, поэтому можно надеяться, что уже скоро он войдет в десятку сильнейших защитников лиги. Но главная фигура нынешней команды — молодой вратарь Картер Харт. За последний год болельщики «Флайерс» привыкли к тому, что парень в тяжелый момент вытащит команду. От его стабильности и дальнейшего прогресса «Филадельфия» очень зависима.

11. Вашингтон

Результат в сезоне-2019/20: первый раунд

Россияне: Кузнецов, Овечкин, Орлов, Самсонов

Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов. Фото AFP

Самый популярный в России клуб НХЛ начинает жить по-новому с приходом главного тренера Питера Лавиолетта. Но этот сезон видится как последняя реальная попытка для «Вашингтона» в своем нынешнем виде взять Кубок Стэнли. Костяк команды по меркам лиги староват. Многим уже под 30 и за 30. Приход 43-летнего защитника Здено Хары ситуацию в этом плане усугубляет еще больше. Лидерские качества и опыт — это хорошо. Но скорость, молодость, задор и энергия тоже важны. Тома Уилсона и Якуба Враны, которые начнут сезон во втором звене, маловато. В обороне, помимо Хары, добавился перешедший из «Питтсбурга» Джастин Шульц. Защита подобралась неплохая, если забыть на секунду о том, что «Кэпиталз» предстоит играть в тяжелейшем Восточном дивизионе. Для российского вратаря Ильи Самсонова сезон сулит «пот, кровь и слезы». Только так можно закрепить за собой надолго позицию первого номера. Наличие рядом ветерана Крэйга Андерсона, прошедшего в «Оттаве» девять кругов ада, должно ему в этом помочь.

10. Калгари

Результат в сезоне-2019/20: второй раунд

Россияне: Нестеров, Елесин, Загидуллин.

В межсезонье «Калгари» одержал локальную победу, опередив соседей из «Эдмонтона» в борьбе за вышедшего на рынок свободных агентов бывшего вратаря «Ванкувера» Якоба Маркстрема. Швед очень классно играл последние два-три года. Кажется, такого стабильного и надежного голкипера в команде не было со времен Миики Кипрусоффа. В остальном состав «Флэймз» и раньше смотрелся симпатично. Особенно это касается линии атаки. В дивизионе «Северный» лишь у «Торонто» потенциал нападения смотрится немного выше. Задача номер один — вернуть к жизни прежних лидеров Джонни Годро и Шона Монахэна, проваливших прошлый сезон.

В обороне можно выделить точечное подписание Криса Танева, который прикрывал спину Куинну Хьюзу в «Ванкувере». Этот стабильный, надежный и неброский по манере защитник видится усилением. Место в третьей паре нашлось Никите Нестерову, отказавшегося от шикарного предложения ЦСКА и пытающегося закрепиться в НХЛ со второй попытки. А вот шансы Елесина и тем более Загидуллина выбраться из резерва видятся призрачными.

9. Каролина

Результат в сезоне-2019/20: второй раунд

Россияне: А.Свечников

Андрей Свечников. Фото USA Today Sports

Полтора года назад «банда придурков» сотворила сенсацию, выбив в первом раунде действующего обладателя Кубка Стэнли «Вашингтон». С той поры «Каролина» не без оснований считается командой уже не будущего, а настоящего. Ее игроки с каждым годом набираются опыта и готовы выстрелить. В помощь «Ураганам» на этот раз будет Центральный дивизион. Два финалиста Кубка Стэнли «Тампа» и «Даллас» — это серьезные соперники, но у них было меньше времени на восстановление. Остальные команды вполне по силам «Каролине». Дальнейший прогресс лидеров нападения Себастьяна Ахо и Андрея Свечникова кажется неизбежным. Вернулся после травмы в состав один из лучших атакующих защитников лиги Дуги Хэмилтон. Только сомнительная вратарская бригада Петр Мразек — Джеймс Раймер не дает оснований поставить «Каролину» в нашем рейтинге повыше.

8. Айлендерс

Результат в сезоне-2019/20: финал конференции

Россияне: Варламов, Сорокин

Семен Варламов. Фото AFP

«Айлендерс» со своей надежной обороной и четко структурированной игрой должны выжить даже в смертельно опасном Восточном дивизионе. Закончил карьеру из-за травмы Джон Бойчук, ушел в «Колорадо» из-за проблем с зарплатным потолком другой защитник — Девон Тэйвз. Место в составе получит перспективный Ноа Добсон. Эти рабочие моменты не должны смущать российских вратарей Семена Варламова и Илью Сорокина. Дуэт способен стать лучшим в лиге. В атаке менеджменту команды пришлось освежить третье звено молодыми Майклом Дал Колле и Оливером Вальстремом, которым в юности выписали массу авансов. Талант у них есть, поэтому если форварды используют свои шансы, то с «Айлендерс» точно придется считаться и в нынешнем сезоне. Ведь опасные технари Мэтью Барзэл, Энтони Бовилье и Джордан Эберле никуда не делись.

7. Даллас

Результат в сезоне-2019/20: финал Кубка Стэнли

Россияне: Гурьянов, Радулов, Худобин

Александр Радулов. Фото USA Today Sports

Выход в финал минувшей осенью для «Далласа» можно оценить и как прыжок выше головы, и как как последнюю попытку достаточно разношерстного состава добиться чего-то существенного. Обаяние и сплоченность дружной команды, в которой все были друг другу братьями, на этот сезон уже не распространяется. Главному тренеру Рику Боунессу будет очень сложно удержать своих игроков в прежних рамках. Кубковые битвы отличаются от насыщенной рутины регулярного чемпионата, в котором нужны системность и четкий план на каждую игру, а не только положительный эмоциональный фон в раздевалке.

Старт сезона для «Старз» будет непростым. Больше половины команды попали в объятия «короны», и первые игры с участием «Далласа» уже отложены. Вратарь Бен Бишоп вернется только в марте. Антону Худобину снова придется тащить на себе команду. Оборона осталась неизменной, а Миро Хейсканен вполне способен замахнуться на «Норрис Трофи». Ведущий центрфорвард Тайлер Сегин после операции на бедре выбыл до апреля. От ветеранов Джо Павелски и Александра Радулова, наверное, не стоит ждать очень результативной игры, но молодежь в лице Дениса Гурьянова, Роопе Хинтца и Джоэля Кивиранты обязана взять на себя часть их прежних обязанностей.

6. Бостон

Результат в сезоне-2019/20: второй раунд

Россияне: нет

Команда, кажется, уперлась в потолок возможностей и не имеет ресурсов, чтобы снова сделать последний рывок. Перспективной молодежи, способной сделать разницу в атаке, на подходе не видно. Время Патриса Бержерона и Давида Крейчи постепенно уходит. Брэд Маршан тоже не молодеет и со своей энергичной манерой игры вряд ли будет эффективен еще несколько лет. Но пока глубина состава в линии нападения позволяет быть в списке фаворитов. Возвращение вратаря Тууки Раска, покинувшего летом «пузырь» из-за желания быть рядом с супругой, можно занести в плюс. Без финна команде пришлось бы несладко. С уходом харизматичного ветерана Здено Хары в «Вашингтон» и дирижера большинства Тори Круга ослабла линия защиты. Главному тренеру Брюсу Кэссиди придется увеличить роль Брэндона Карло и Чарли Макэвоя в обороне. Далеко не факт, что им удастся справиться с повышенной ответственностью.

5. Торонто

Результат в сезоне-2019/20: первый раунд

Россияне: Барабанов, Михеев

Вера в то, что «Торонто» добьется успеха, на этот раз не иррациональна, а базируется на грамотной работе менеджмента. Команда укрепила оборону, пригласив Ти-Джея Броди («Калгари») и Зака Богосяна («Тампа»), а также добавила опыта, подписав 41-летнего центрфорварда Джо Торнтона и 32-летнего силовика Уэйна Симмондса. Осталось только реанимировать нервную систему вратаря Фредерика Андерсена, и можно замахнуться хотя бы на проход первого раунда. Северный дивизион без злого «Бостона» и опасной «Тампы» — не жизнь, а сказка. Хотя если в мае «Торонто» проиграет в плей-офф «Ванкуверу» или «Калгари», то этому никто не удивится.

Михеев в третьем звене, Барабанов — в четвертом. Для российского контингента сезон начинается предсказуемо.

4. Сент-Луис

Результат в сезоне-2019/20: первый раунд

Россияне: Барбашев, Тарасенко

Владимир Тарасенко. Фото Reuters

Поверить в то, что «Сент-Луис» снова замахнется на Кубок Стэнли, как это было два года назад, пока тяжело. В межсезонье команду покинул капитан и сердце команды Алекс Пьетранджело, который перешел в «Вегас». Нет полного понимания, когда именно сможет сыграть и в каком состоянии после очередной операции на плече будет Владимир Тарасенко.

Чемпионский костяк у «Блюз» остался. Все ключевые игроки находятся в хорошем по хоккейным меркам возрасте и пока держат свой уровень. Пришедшие с рынка защитник Тори Круг, который здорово действует в большинстве, и форвард Майк Хоффман, известный своими снайперскими качествам, способны хотя бы частично заменить Пьетранджело и Тарасенко. При определенном стечении обстоятельств «Сент-Луис» способен еще раз пошуметь. Хотя и «Колорадо», и «Вегас» в Западной конференции смотрятся посильнее.

3. Вегас

Результат в сезоне-2019/20: финал конференции

Россияне: нет

«Вегас» сорвал самый жирный кусок на рынке свободных агентов, уговорив капитана «Сент-Луиса» Алекса Пьетранджело. И без того крепкая оборона стала еще мощнее. Даже уход Нэйта Шмидта в «Ванкувер» не изменил мнения о том, что сильнее подбора защитников на Западе больше ни у кого нет. Вратарский дуэт Робина Ленера и Марка-Андре Флери — предмет зависти для большинства конкурентов. Есть некоторые вопросы по центральной оси, но в клубе верят в прогресс молодого таланта Коди Гласса. На бумаге все сморится хорошо, если бы не фигура главного тренера Питера Дебура. Это опытный, авторитетный специалист, ранее уже дважды доводивший свои команды («Нью-Джерси» и «Сан-Хосе») до финала Кубка Стэнли. В плей-офф «Вегас» при нем действовал слишком просто и прямолинейно, не раскрыв свой потенциал в атаке. Мучения с «Ванкувером» и быстрый вылет от «Далласа» заставили усомниться в долгосрочных перспективах специалиста в «Вегасе».

2. Тампа-Бэй

Результат в сезоне-2019/20: обладатель Кубка Стэнли

Россияне: Василевский, Волков, Кучеров, Сергачев

Никита Кучеров. Фото USA Today Sports

Постчемпионское «похмелье» для «Болтс» должно пройти без лишних потрясений, даже несмотря на то, что лучший нападающий команды Никита Кучеров из-за операции на бедре сможет вернуться на лед только в плей-офф. Его пребывание в списке долгосрочных травмированных во многом позволило генеральному менеджеру Жюльену Бризбуа продлить контракты с важными ограниченно свободными агентами — Михаилом Сергачевым, Эриком Черняком, Энтони Сирелли. С учетом того, что конкуренция в Центральном дивизионе не очень сильная, «Тампа» может не рвать жилы и на классе провести регулярку. Отличный шанс для российского нападающего Александра Волкова закрепиться в НХЛ.

1. Колорадо

Результат в сезоне-2019/20: полуфинал конференции

Россияне: Ничушкин

Замахнуться на большее в последнем плей-офф «Эвеланш» помешали травмы, которые выбили из строя несколько важных игроков, включая основных вратарей. Сейчас она стала опытнее, а не старше. Костяк, за исключением защитника Эрика Джонсона, находится в самом расцвете либо только приближается к пику возможностей.

Если команда проведет сезон без серьезных проблем со здоровьем, то будет главным претендентом на титул. В остальном она созрела для борьбы за чемпионство. Россиян Никиту Задорова и Владислава Наместникова, ушедших соответственно в «Чикаго» и «Детройт», менеджмент клуба заменил североамериканцами Дэвоном Тэйвзом и Брэндоном Саадом. Как минимум хуже от этих перестановок не стало.

Еще один интересный сюжет локального значения — насколько быстро пропишется в НХЛ один из лучших защитников последнего молодежного чемпионата мира канадец Боуэн Байрэм.