Ежегодный топ-лист от журналистов «СЭ».

За несколько дней до старта регулярного чемпионата НХЛ «СЭ» представляет свою традиционную версию рейтинга 50 лучших хоккеистов лиги. В голосовании участвовали несколько журналистов, каждый автор выбирал свою версию топ-50 — все вместе они складывались в общий рейтинг. Главный критерий — выступления игрока в последнем сезоне, при этом результаты в прошлые годы тоже учитываются, пусть и в меньшей степени. Но не стоит путать место в топ-50 с номинацией «лучший игрок чемпионата-2019/20» — иначе бы Коннор Макдэвид не сохранил первую позицию в списке.

50 лучших хоккеистов НХЛ. Фото «СЭ»

Битва за лидерство в этот раз шла в формате «Мак vs Мак»: Макдэвид получил четыре первых места от журналистов, Нэйтан Маккиннон — три. Если Коннор почти со старта карьеры в НХЛ рванул в самый топ, и именно он за последние пять лет — самая стабильная звезда лиги, то форвард «Колорадо» вышел на уровень супербомбардира только на пятый сезон в «Эвеланш». Но Маккиннон продолжает прибавлять — лидерство Макдэвида совсем не очевидно.

Никита Кучеров после исторического сезона был потише в регулярке, но зато стал лучшим бомбардиром плей-офф и выиграл Кубок Стэнли — у других хоккеистов в топ-5 командных призов в карьере пока нет. Правда, из-за операции россиянин пропустит ближайшие месяцы и до старта кубковой части точно не вернется.

Можно говорить о небольшой смене поколений среди суперзвезд лиги. Из тех, кому за 30 и кто играет в лиге уже больше десяти лет, несложно выделить ключевую четверку Овечкин — Малкин — Кросби — Кейн — по результативности и индивидуальным призам они вне конкуренции среди родившихся в 1980-х. Все четверо и сейчас в порядке, хотя тому же Овечкину в этом году уже 36. Но на место в топ-5 им претендовать сложно, даже Кросби, самый стабильный из всех, объективно не так хорош, как более молодые звезды. Да, Овечкин остается сильнейшим снайпером в НХЛ, но его влияние на игру команды все-таки уже значительно ниже, чем у тех, кто находится выше Ови в топ-листе.

Зато в топ-5 попали Леон Драйзайтль и Артемий Панарин — немец выиграл бомбардирскую гонку и стал MVP регулярки, россиянин был в числе номинантов. Из других прорывов в десятку отмечу Давида Пастрняка, который, к сожалению, пропустит как минимум месяц со старта нового сезона.

Успех «Тампы» в плей-офф добавил котировок и Виктору Хедману, и Андрею Василевскому, и особенно Брэйдену Пойнту. Трое хоккеистов в топ-8, четверо — в топ-14, при этом и лучший вратарь, и лучший защитник, и лучший вингер рейтинга — в «Лайтнинг». С таким составом было сложно не выиграть Кубок Стэнли.

Помимо Панарина, Кучерова, Василевского, Овечкина и Малкина в список попали еще трое россиян. Главный прорыв прошлого сезона из нашей страны в НХЛ — конечно, Андрей Свечников. 23-е место сейчас — наверное, приличный аванс ему, однако это уж точно не потолок для форварда. В этом году ждем от Свечникова еще один рывок. Евгений Кузнецов, увы, наоборот, с трудом удержался в топ-50 — второй такой сезон, и его точно потеснят конкуренты. Порадовал Иван Проворов, который после подписания большого контракта стал реальным лидером обороны «Филадельфии», а не просто номинально первым защитником «Флайерз».

Выпали из топ-50 пропустивший почти весь сезон Владимир Тарасенко, заваливший дебютный год во «Флориде» Сергей Бобровский, а также Александр Радулов — хороший плей-офф не перекрывает огромные проблемы по ходу регулярки. Нападающий «Далласа» нашел силы на Кубок Стэнли, но набирать по 60-70 очков в чемпионате ему уже очень тяжело.

Сегодня свой рейтинг топ-50 опубликовала и НХЛ.

Finally, our list is complete...The Top 50 Players in the @NHL!



Let's hear what you think. #NHLTopPlayers pic.twitter.com/DXxukTxbns — NHL Network (@NHLNetwork) January 11, 2021

Первые два места те же, что и у нас, дальше начинаются расхождения — иногда минимальные, иногда довольно серьезные, которые зачастую легко объясняются особенностями отношения СМИ в России и за океаном к каким-то хоккеистам.

В Северной Америке, как и раньше, продолжают недооценивать Кучерова, зато удерживают Кросби в топ-5. В список вообще не попали Свечников, Кузнецов и Проворов (последние два не сильно удивили, с примерно равными шансами на места в пятом десятке могут претендовать 25-30 хоккеистов), зато Остон Мэттьюс оказался в топ-10 (ну с чего бы ему быть выше Пойнта?), Митч Марнер — 21-й (выше Себастьяна Ахо), Джон Таварес — 30-й (выше Элиаса Петерссона). Проторонтовские рейтинги — классика для Северной Америки.

Но глобально списки похожи: у нас и НХЛ 44 одинаковых хоккеиста из 50. А что думаете вы, кто должен попасть в топ-50 лучших игроков? Пишите в комментариях свои версии топ-50 (или хотя бы топ-10). Сравним.