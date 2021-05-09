Есть 50! Капризов преодолел знаковую отметку и выдал очередной суперматч

Ну и еще один рекорд заодно установил.

«Миннесота» во второй игре подряд принимала «Анахайм» и снова хозяевам пришлось попотеть. Как и в прошлой встрече, «утки» дали приличный бой, уступив «дикарям» лишь в овертайме. Команда Дина Эвасона не без нервов набрала очки в шестом матче подряд и не потеряла надежду забрать у «Колорадо» вторую строчку Западного дивизиона.

Именно поэтому ни о каком будничном режиме противостояния не могло быть и речи. «Анахайм» доигрывает сезон, но обстреливает свою молодежь, а «Миннесота» пытается подняться выше в турнирной таблице. С учетом того, что «дикари» считаются одной из лучших домашних команд текущего сезона, преимущество своей площадки в матчах на вылет не будет для них лишним.

В первых двух периодах хозяева довольно уверенно контролировали ход встречи и значительно перебросали соперника. «Анахайм» пусть и открыл счет первым, но за 40 минут встречи нанес всего 8 бросков по воротам Кэма Тэлбота. После шайбы Рикарда Ракелля «Уайлд» трижды ответили голами, в двух из которых поучаствовал Кирилл Капризов.

Сегодня российский нападающий был в роли распасовщика и выдал две изящные передачи. Сперва он эффектно выдержал паузу и помог отличиться Джареду Сперджену, а затем как под копирку проделал такой же трюк с Райаном Хартманом.

Одно наслаждение наблюдать за тем, как Капризов легко и спокойно распоряжается шайбой. Это какой-то запредельный уровень, который не так часто можно увидеть в игре дебютанта НХЛ. Не обошлось сегодня и без очередных рекордов. Для Кирилла этот матч стал четвертым подряд с минимум двумя набранными баллами за игру. Такой продолжительной серии у новичков «Миннесоты» еще не было.

Кроме того, Капризов набрал очки в шестой встрече подряд. Если еще две недели назад казалось, что форвард «Далласа» Джэйсон Робертсон сможет навязать Кириллу борьбу в гонке за «Колдер Трофи», то теперь шансов у американца нет. Особенно с учетом того, что техасцы потеряли шансы на выход в плей-офф. Капризов в 54 матчах набрал 51 (27+24) очко и теперь его не остановить.

Однако сегодня его команда рано почувствовала вкус победы. Так расслабляться, да еще и перед плей-офф, точно не стоит. «Анахайм» шикарно провел третий период, много атаковал и сумел спасти игру с 1:3. Причем сравняли «утки» счет за 26 секунд до сирены, когда Райан Миллер уже покинул ворота.

Тем не менее, в овертайме сильнее оказались хозяева. Мэтт Дамба нашел передачей Виктора Раска, который убежал в атаку и принес своей команде победу.

«Миннесота» провела последний домашний матч регулярного чемпионата и выдала лучший процент набора очков в родных стенах в клубной истории — 78.6. Пожалуй, «Колорадо» стоит напрячься, чтобы не упустить второе место в дивизионе.