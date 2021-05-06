Побоище в Нью-Йорке: «Рейнджерс» мстили «Вашингтону» за русских звезд, Бучневич сорвался и был наказан

Массовые драки уже на первой минуте матча.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Рейнджерс» — «Вашингтон» — 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)

Голы: Оши — 19 (бол., Диллон, ван Римсдайк), 20:12 — 0:1. Оши — 20 (бол., Орлов, Бэкстрем), 28:26 — 0:2. Дауд — 11 (Карлсон, Орлов), 34:48 — 0:3. Лафренье — 11 (Хытил, Джонс), 41:15 — 1:3. Оши — 21 (п.в., Хагелин, Орлов), 58:20 — 1:4. Бэррон — 1 (Джонс, Хайек), 58:44 — 2:4.

Вратари: Георгиев (56:51 — 58:20) — Ванечек.

Штраф: 85 — 56.

Броски: 21 (11+3+7) — 35 (11+14+10).

Наши: Бучневич (12.02/0/0), Кравцов (13.17/1/-1) — Орлов (26.13/3/+1).

6 мая. Нью-Йорк. Madison Square Garden.

Сегодняшний матч в Нью-Йорке ждали не из-за красивой вывески. События в прошлой игре между этими командами взбудоражили все хоккейное сообщество. Лля «Рейнджерс» результат в этот вечер был на втором плане, поэтому их поражение выглядит абсолютно логичным. А вот потрепать нервы главному тренеру «Вашингтона» у хозяев получилось сполна.

Все началось еще задолго до старта матча. Сперва «Рейнджерс» сделали официальное заявление, в котором призвали главу департамента безопасности игроков НХЛ уйти в отставку. Джордж Паррос выписал форварду «Вашингтона» Тому Уилсону штраф в пять тысяч долларов и не дал ни одного матча дисквалификации за инцидент с Павлом Бучневичем и Артемием Панариным. В Нью-Йорке все сильно возмутились таким скромным вердиктом и не скрывали недовольство.

Владельцы «Рейнджерс» настолько разозлились, что уволили президента клуба Джона Дэвидсона и генерального менеджера Джеффа Гортона. По словам журналиста Эллиотта Фридмана, эти двое дистанцировались от заявления команды касательно действий Тома Уилсона, за что и были отправлены в отставку. Вероятно, эти изменения и так планировались в межсезонье, но в клубе решили не тянуть время. Тем более, повод нашелся. Теперь совмещать посты президента и генменеджера будет бывший форвард «Рейнджерс» Крис Друри.

UPDATE: According to multiple reports, Chris Drury will be named President and GM of the #NYR — https://t.co/pR0TTJtoRB#TSNHockey pic.twitter.com/lUbzM8ylI2 — TSN Hockey (@TSNHockey) May 5, 2021

Было очевидно, что все эти эмоции перенесутся и на площадку. Сразу же после стартового вбрасывания хоккеисты обеих команд сбросили перчатки и устроили драку в формате «три на три». На легендарное побоище между «Детройтом» и «Колорадо» это не было похоже, но болельщики на трибунах «Мэдисон-сквер-гарден» все равно остались довольны. Хотя стоит признать, что запугать игроков «Вашингтона» у хозяев не получилось.

Как только на льду появился всеми любимый Том Уилсон, то с трибун активно начали свистеть, а за дело взялся защитник «Рейнджерс» Брендан Смит. Форвард «Кэпиталс» был готов к такому сценарию и не позволил завалить себя на лед.

Неплохой поединок получился у Райана Строма с Ларсом Эллером. Только в этой драке победу одержал игрок нью-йоркской команды. Остальные ребята на фоне соперников смотрелись не очень уверенно.

Судей было даже немного жаль. Работать пришлось в напряженном режиме, а за первый период хоккеисты в сумме получили сто минут штрафа. Разумеется, игрокам пришлось потесниться в боксах.

Хоккея в стартовой двадцатиминутке было не так много. Рваный темп не позволял командам полноценно вкатиться в игру, а постоянные драки отвлекали хоккеистов от их основной работы. Только после перерыва ситуация немного стабилизировалась.

К большому сожалению болельщиков «Рейнджерс», на второй период по причине травмы верхней части тела Уилсон не вышел. Скорее всего, Питер Лавиолетт решил поберечь своего игрока, иначе вся эта охота могла плохо закончиться для канадца перед плей-офф. Однако хозяева не скучали даже без своего главного врага. Павел Бучневич решил проверить на прочность лицо Энтони Манты и справедливо отправился отдыхать до конца матча.

Suspension coming for Buchnevich as he is assessed a major penalty and misconduct for cross-checking Mantha directly in the face. Disgusting pic.twitter.com/Rwphc5QUnu — NHL Safety Watch (@NHLSafetyWatch) May 6, 2021

Пока «Рейнджерс» хватали удаления, «Вашингтон» три раза реализовал численный перевес. Дважды это сделал вернувшийся в состав Ти Джей Оши. Александру Георгиеву пришлось лишь провожать шайбу после точного броска американца.

Сегодняшний вечер для Оши был эмоциональным. Он пропустил прошлый матч из-за смерти своего отца, которого всегда называл лучшим тренером. Команда поддержала форварда и вышла на лед в шлемах со специальной наклейкой.

Такая поддержка очень вдохновила хоккеиста, и за полторы минуты до финальной сирены броском по пустым воротам он оформил хет-трик. Оши с трудом сдерживал слезы. Наверное, единственный игрок в сегодняшнем матче, которому было плевать на все разборки вокруг. Он просто делал свою работу и посвятил ее результат своему отцу.

I love TJ Oshie so much, want nothing but happiness for him

pic.twitter.com/dZBaLfdYaO — 200 Point Man Rask (@Sadison03) May 6, 2021

«Рейнджерс» хоть и смогли дважды поразить ворота Витека Ванечека, но все это никак не повлияло на интригу. У чешского голкипера было не очень много работы. Он отразил 19 бросков из 21.

Илья Самсонов снова оказался вне заявки и рискует начать плей-офф вторым вратарем. К сожалению, пока у русской диаспоры «Вашингтона» дела идут не лучшим образом. Евгений Кузнецов во второй раз в сезоне попал в ковид-протокол, а Александр Овечкин продолжает восстанавливаться от травмы. Дмитрию Орлову приходится отдуваться за всех. Сегодня на счету защитника три результативные передачи. Он преодолел рубеж в 200 очков в регулярных чемпионатах НХЛ и был признан второй звездой матча.