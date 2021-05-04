Тренер «Вашингтона» объяснил отстранение Кузнецова и Самсонова

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт прокомментировал решение отстранить от матча с «Рейнджерс» (6:3) российского нападающего Евгения Кузнецова и его соотечественника голкипера Илью Самсонова.

«Должны быть правила, должны быть границы. Нужно соответствовать определенным ожиданиям, и вы должны нести за это ответственность», — приводит слова Лавиолетта журналистка Саманта Пелл в Twitter.

Напомним, Кузнецов и Самсонов отстранены от матча по дисциплинарным причинам. Они опоздали на командное собрание.