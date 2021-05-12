Проворов признан лучшим защитником «Филадельфии» в сезоне
02:36
Россиянин Иван Проворов признан лучшим защитником «Филадельфии» в сезоне-2020/21. В голосовании принимали участие журналисты, работаюobt на матчах команды.
Проворов третий раз в карьере выиграл трофей имени Барри Эшби. Ранее он признавался лучшим защитником «Флайерз» в сезонах 2017/18 и 2019/20.
В этом сезоне Проворов набрал 26 (7+19) очков в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
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