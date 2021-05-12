Россиянин Иван Проворов признан лучшим защитником «Филадельфии» в сезоне-2020/21. В голосовании принимали участие журналисты, работаюobt на матчах команды.

Flyers defenseman and 2020-21 Barry Ashbee Trophy Winner Ivan Provorov meets with the media. https://t.co/dZdnvzqBsy — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) May 11, 2021

Проворов третий раз в карьере выиграл трофей имени Барри Эшби. Ранее он признавался лучшим защитником «Флайерз» в сезонах 2017/18 и 2019/20.

В этом сезоне Проворов набрал 26 (7+19) очков в 56 матчах регулярного чемпионата НХЛ.