Овечкин решил вложиться в американский женский футбольный клуб вместе с дочерьми Буша и Клинтона. Зачем ему это нужно?

Похоже, это имиджевый ход.

Даже не играя из-за травмы, Александр Овечкин продолжает генерировать новости и не выпадать из медиапространства. Вчера американский медиагигант ESPN сообщил, что капитан «Кэпиталз» стал инвестором женского клуба «Вашингтон Спирит», выступающего в Национальной женской футбольной лиге. Но зачем ему оказался нужен проект, на котором практически ничего не заработаешь?

NEWS | The Washington Spirit Investor Group Expands with the Addition of Washington Capitals Star Alex Ovechkin, Nastya Ovechkina and 11 Other Business and Community Leaders — Washington Spirit (@WashSpirit) May 10, 2021

— Я считаю важным поддерживать женщин и профессиональных спортсменок — не только в Соединенных Штатах, но и во всем мире. Для меня также было важно поддержать округ Колумбия. Я поддерживаю всех в этом городе. Я и моя жена любим ходить на футбольные матчи, смотреть футбол и бейсбол.

Если бы у меня были возможность и время, я бы с удовольствием пошел на тренировку и сходил бы на игры. Я с нетерпением жду встречи с игроками. Думаю, что очень важно участвовать в подобных делах. Я считаю, что поддерживать женский футбол — это круто, — прокомментировал вложение Овечкин.

При этом Александр отметил, что к инвестициям в женский футбол его подтолкнула мать, Татьяна Овечкина. Она была разыгрывающей баскетбольного «Динамо» и дважды выигрывала Олимпийские игры в составе сборной СССР.

Интересно, что Овечкин — не первая звезда, которая вложилась в «Вашингтон Спирит». Не так давно инвесторами клуба уже стали дочери бывших президентов США Челси Клинтон и Дженна Буш, а также обладательница олимпийского золота гимнастка Доминик Доус. Как вам такая компания? И поддерживать клубы NWFL сейчас действительно модно. Например, Наоми Осака недавно стала акционером «Норт Каролина Кураж», а Серена Уильямс, Натали Портман, Билли Джин Кинг и бывшая девушка Пи Кея Суббана Линдси Вонн выбрали «Энджел Сити» из Лос-Анджелеса.

— Я думаю, это потрясающе, — сказала капитан «Спирит» Тори Хастер. — Я уверена, что его мама передала не только свои спортивные способности, но и одновременно понимание важности равных условий игры. Каждый спортсмен-мужчина, с которым я когда-либо проводила время, тренировалась или играла с ним, уже понимает важность равенства. Здорово, что годы спустя он стал взрослым человеком и все еще видит ценность этого поступка. Он также поддерживает команду в своем городе — городе, который любит его.

How we feeling this morning Spirit Fam? pic.twitter.com/VCFrTz3YO2 — Washington Spirit (@WashSpirit) May 10, 2021

Овечкин действительно мог бы добиться здесь определенных успехов и показать нашу ценность. Он может показать, как подняты планка и стандарты в женском футболе. Некоторые из них могут показаться нам отличными, но он может точно указать, что мы можем улучшить, будь то медицинский отдел или пресс-служба. Нам нужны такие союзники из мужского спорта, как он, которые помогут нам внеси эти улучшения.

Кажется немного странным, что самый популярный российский хоккеист и патриот решил вложиться в американскую футбольную команду. Александр уже не первый год говорит, что после ухода из «Кэпиталз» хочет жить в России и так или иначе вовлечен в нашу политическую систему. От человека, который хочет сделать жизнь соотечественников лучше, ждешь немного других шагов.

Да и стоит ли поддерживать клуб из страны, которая не первый год считается флагманом женского футбол? Где-где, а в США женский спорт развит очень мощно. Вот и в хоккее американки из года в год разыгрывают медали мировых первенств, неизбежно встречаясь в финале с соседками из Канады.

С одной стороны, Овечкин вправе распоряжаться своими деньгами как хочет, а вложение в «Спирит» — это еще и дань уважения городу, с которым он за 15 лет успел сродниться. С другой — хочется, чтобы он сначала поддержал тех, кто дал ему дорогу в большой спорт. Представьте, как было бы красиво, если бы Александр обратился к родному «Динамо», за которое играли его родители, с предложением создать в структуре сообщества женскую футбольную команду. Сейчас в нашей суперлиге играет девять команд (кстати, в американской тоже), и от появления еще одного клуба женский футбол в России только бы выиграл.

Понять, зачем Овечкину нужен американский клуб, можно было еще из слов его капитана. Однако окончательно все становится понятно после комментария управляющего партнера «Спирит» Стива Болдуина, который сразу же начал свой рассказ ESPN о «чудовищном неравенстве между мужским и женским спортом в США»:

— Я думаю, что сейчас самое время. Мы имеем дело с ситуацией, когда 99 процентов спонсорских денег идет мужчинам, а 96 процентов освещения в СМИ идет на мужской спорт. Нам нужна армия в нашем сообществе, чтобы помочь вывести женский спорт на новый уровень. Все, что мы делаем в женском футболе, действительно может изменить игру и действительно изменить мир во многих отношениях.

И похоже, что решение Овечкина стать инвестором клуба из города, в котором популярнее его только президентская семья, — не искренний интерес и желание быть причастным к развитию «Спирит», а простой имиджевый ход.