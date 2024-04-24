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Сегодня, 14:30

«Вашингтон» не готов биться в плей-офф. Овечкин — не вечный, а команда просто не тянет

«Рейнджерс» дважды обыграли «Вашингтон» в первом раунде Кубка Стэнли
Михаил Зислис
Обозреватель
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Хоккеисты Александр Овечкин и Артемий Панарин
Александр Овечкин и Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
«Рейнджерс» выглядит явным фаворитом, и все идет к четырем матчам в серии.

Вопреки устоявшемся мнению, что в Кубке Стэнли изначально участвуют 16 претендентов, каждый из которых способен выиграть титул, в одной из серий первого раунда все складывается до безобразия предсказуемо. К событиям в противостоянии «Рейнджерс» и «Вашингтона» лучше всего подходит грубоватая фраза известного в недавнем прошлом игрока и функционера Максима Сущинского: как ни стараются хоккеисты «Кэпиталз», но выше своей пятой точки прыгнуть не могут. Изначально от этой пары ожидания были скромными, и жаль, что они пока полностью оправдываются.

Александр Овечкин (&laquo;Вашингтон&raquo;) и&nbsp;Артемий Панарин (&laquo;Рейнджерс&raquo;). Овечкин хоронит «Вашингтон»? У российской звезды пока ничего не получается в плей-офф

Оставалась робкая надежда раскрутить интригу вокруг двух русских суперзвезд — Александра Овечкина и Артемия Панарина. Шесть лет назад, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, они пересеклись во втором раунде. Тогда сенсационный «Коламбус», где тон задавали Хлебушек и еще один яркий персонаж нынешнего плей-офф Сергей Бобровский, повел 2-0 в серии и не удержал преимущества.

Хоккеисты Александр Овечкин и Мэтт Ремпе
Александр Овечкин и Мэтт Ремпе.
Фото USA Today Sports

Сейчас, если рассуждать о персоналиях, все максимально грустно. Овечкин нанес всего один бросок в створ за два матча и во второй игре запомнился ошибкой в большинстве, приведшей к победному голу «Рейнджерс». Возраст сказывается. Оставаться таким же эффективным при кубковых интенсивности и скоростях невозможно.

Артемий Панарин. Панарин забил на глазах Знарка. А Овечкин даже ни разу не бросил

Панарин хорош, но не настолько, чтобы ему посвящать оды. Ему не требуется сейчас быть лучшим, поднимая собственную игру на космический уровень. У его команды на фоне соперника колоссальный запас прочности, и оценивать ее по серии с «Вашингтоном» сложно. Она делает то, что и должна. При этом отрезками «Кэпиталз» смотрелись симпатично, агрессивно и бодро в атакующих действиях. Молодой главный тренер Спенсер Карбери очень здорово залетел в НХЛ. У него большое будущее. Вот только выжимать воду из камня в промышленных масштабах не научились даже в НХЛ. Овечкину в плей-офф тяжело, защитнику Джону Карлсону, почти не уходящему со льда, — еще сложнее. Остальные — крепкие середняки и ветераны. Пока при всем уважении к тому, что показал «Вашингтон» в регулярном чемпионате, пока сложно отделаться от очевидной мысли. Лучше бы на его месте оказался бы «Детройт» или «Питтсбург». Там и звезды есть, и играют команды повеселее. Возможно, дома столичные хоккеисты найдут в себе дополнительные силы. Сейчас не покидает ощущение, что «Вашингтон» обречен пойти на дно. Пусть и с гордо поднятой головой.

Александр Овечкин
Артемий Панарин
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
Первый раунд Счет в серии
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
1 - 1
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
4. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 0
5. Ванкувер - Нэшвилл
0 - 0
1 - 1
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 1
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
0 - 0
3. Вегас - Даллас
0 - 0
4. Вегас - Даллас
0 - 0
0 - 1
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 0
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
0 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
0 - 0
1 - 0
Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 1
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
2. Виннипег - Колорадо
2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
0 - 0
4. Колорадо - Виннипег
0 - 0
5. Виннипег - Колорадо
0 - 0
1 - 1
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
2 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
4. Вашингтон - Рейнджерс
0 - 0
2 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
1 - 1
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
0 - 0
4. Торонто - Бостон
0 - 0
5. Бостон - Торонто
0 - 0
1 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
2 - 0
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
2 - 0
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
0 - 0
4. Айлендерс - Каролина
0 - 0
2 - 0
Результаты / календарь
13.04
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29.04
24.04 02:00
Рейнджерс – Вашингтон
 4 : 3
24.04 02:30
Флорида – Тампа-Бэй
 3 : 2 ОТ
24.04 04:30
Виннипег – Колорадо
 2 : 5
24.04 05:00
Ванкувер – Нэшвилл
 1 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 83 146
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 84 143
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 77 137
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 83 70
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 81 59
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 84 58
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Георгий Романов

Георгий Романов

Сан-Хосе

 2 1.01
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41

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