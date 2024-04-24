«Вашингтон» не готов биться в плей-офф. Овечкин — не вечный, а команда просто не тянет
Вопреки устоявшемся мнению, что в Кубке Стэнли изначально участвуют 16 претендентов, каждый из которых способен выиграть титул, в одной из серий первого раунда все складывается до безобразия предсказуемо. К событиям в противостоянии «Рейнджерс» и «Вашингтона» лучше всего подходит грубоватая фраза известного в недавнем прошлом игрока и функционера Максима Сущинского: как ни стараются хоккеисты «Кэпиталз», но выше своей пятой точки прыгнуть не могут. Изначально от этой пары ожидания были скромными, и жаль, что они пока полностью оправдываются.
Оставалась робкая надежда раскрутить интригу вокруг двух русских суперзвезд — Александра Овечкина и Артемия Панарина. Шесть лет назад, когда «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли, они пересеклись во втором раунде. Тогда сенсационный «Коламбус», где тон задавали Хлебушек и еще один яркий персонаж нынешнего плей-офф Сергей Бобровский, повел 2-0 в серии и не удержал преимущества.
Сейчас, если рассуждать о персоналиях, все максимально грустно. Овечкин нанес всего один бросок в створ за два матча и во второй игре запомнился ошибкой в большинстве, приведшей к победному голу «Рейнджерс». Возраст сказывается. Оставаться таким же эффективным при кубковых интенсивности и скоростях невозможно.
Панарин хорош, но не настолько, чтобы ему посвящать оды. Ему не требуется сейчас быть лучшим, поднимая собственную игру на космический уровень. У его команды на фоне соперника колоссальный запас прочности, и оценивать ее по серии с «Вашингтоном» сложно. Она делает то, что и должна. При этом отрезками «Кэпиталз» смотрелись симпатично, агрессивно и бодро в атакующих действиях. Молодой главный тренер Спенсер Карбери очень здорово залетел в НХЛ. У него большое будущее. Вот только выжимать воду из камня в промышленных масштабах не научились даже в НХЛ. Овечкину в плей-офф тяжело, защитнику Джону Карлсону, почти не уходящему со льда, — еще сложнее. Остальные — крепкие середняки и ветераны. Пока при всем уважении к тому, что показал «Вашингтон» в регулярном чемпионате, пока сложно отделаться от очевидной мысли. Лучше бы на его месте оказался бы «Детройт» или «Питтсбург». Там и звезды есть, и играют команды повеселее. Возможно, дома столичные хоккеисты найдут в себе дополнительные силы. Сейчас не покидает ощущение, что «Вашингтон» обречен пойти на дно. Пусть и с гордо поднятой головой.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|1 - 1
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 1
|0 - 1
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
1 - 0
|1 - 0
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 1
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
2 - 0
|2 - 0
|
Бостон - Торонто
|1 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
2 - 0
|2 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
|2 - 0
|24.04
|02:00
|
Рейнджерс – Вашингтон
|4 : 3
|24.04
|02:30
|
Флорида – Тампа-Бэй
|3 : 2 ОТ
|24.04
|04:30
|
Виннипег – Колорадо
|2 : 5
|24.04
|05:00
|
Ванкувер – Нэшвилл
|1 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|83
|146
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|84
|143
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|77
|137
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|83
|70
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|81
|59
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|84
|58
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Георгий Романов
Сан-Хосе
|2
|1.01
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41