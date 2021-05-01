Капризов побил рекорд, Панарин отказался от ЧМ, а Русская машина Овечкин дала сбой

Заметные события с российскими игроками в четвертый месяц сезона НХЛ.

Капризов и голевая серия

Кирилл Капризов в апреле продолжил движение за призом лучшему новичку лиги. Форвард «Миннесоты» после четырех матчей без заброшенных шайб выдал рекордную голевую серию из пяти игр. Засуха совпала с выходом фильма «Дикарей» о ярком дебютанте из Новокузнецка, феерия продлилась до дня 24-летия нападающего. Вместе с тем «Уайлд» при помощи русского любимчика команды и болельщиков гарантировали себе выход в плей-офф в компании «Вегаса» и «Колорадо».

Россиянин последовательно отобрал у Мариана Габорика клубные достижения по очкам и голам новичков — у словака было 36 (18+18) баллов за 71 матч в сезоне-2000/01. К концу месяца у Кирилла — 42 (23+19) очка в 49 играх. И он не должен останавливаться — совсем рядом конкурент в споре за «Колдер Трофи» Джейсон Робертсон. У нападающего «Далласа» — 40 (15+25) баллов в 45 встречах.

В игре Артемий Панарин. Фото USA Today Sports

Панарин — лучший и вне сборной

Артемий Панарин вместе с Павлом Бучневичем и партнерами продолжил тащить «Рейнджерс» к зоне плей-офф, но слишком много было потеряно после старта сезона. В апреле у самого результативного россиянина лиги — 24 (8+16) очка в 16 матчах, во всей регулярке — 56 (17+39) баллов в 40 играх. Лучший со всех точек зрения месяц 29-летнего форварда в этом году. Артемий заодно посоревновался с Марком Мессье в двух клубных рекордах: сначала в 100 матчах после дебюта за «Рейнджеров» набрал 138 очков против 137 и обошел легенду, а затем чуть уступил и сделал 100 передач за 106 игр против 104.

Just another day of Bread doing Bread things. pic.twitter.com/T3aKLqeiYn — New York Rangers (@NYRangers) April 17, 2021

Бучневич в апреле забил 20-тысячный гол в истории «Рейнджерс» — в меньшинстве в пустые ворота в матче с «Нью-Джерси». Соседям из «Дэвилз» досталось в четырех подряд играх за пять дней. В третьей из них Павел стал первым хоккеистом в истории клуба, кто оформил хет-трик в день рождения. У 26-летнего россиянина в этой регулярке — 44 (20+24) очка в 50 матчах.

1st career hat trick ??



Pretty decent birthday party for our boy. #PlayLikeANewYorker | @jagermeisterusa pic.twitter.com/fXlGsI99LC — New York Rangers (@NYRangers) April 17, 2021

В апреле в «Рейнджерс» дебютировал Виталий Кравцов: вернувшийся из КХЛ в Северную Америку форвард «Трактора» провел за месяц 15 матчей и набрал 3 (1+2) очка. В дебютной игре нападающего вратарь «Баффало» Линус Улльмарк своим сэйвом «украл» у 21-летнего новичка верный гол. Дальше были ошибка с фамилией Кравцова на свитере, первые передача и заброшенная шайба.

«Рейнджерс» сохраняют виртуальные шансы на попадание в плей-офф, но уже известно, что Панарин в любом случае пропустит чемпионат мира в Латвии. Причина — сложный год и последствия скандала с обвинением со стороны Андрея Назарова. Информацию «СЭ» позже подтвердил глава ФХР Владислав Третьяк. При этом в Риге можно ждать Бучневича и вратарский дуэт Игоря Шестеркина и Александра Георгиева.

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Овечкин и пятерка легенд

Александр Овечкин после мартовского всплеска продолжил движение к рекордам по голам. Только месяц в целом для 35-летнего капитана «Вашингтона» вышел противоречивым.

Ови получил обвинения в «футбольной» симуляции в игре с «Нью-Джерси», остался с нулем голов при 10 своих бросках и 8 шайбах команды против «Бостона» (8:1). Александр отметился голом в ворота «Филадельфии» при первом в сезоне появлении на трибунах жены Анастасии с сыном Сергеем, выстрелил дублем в большинстве против тех же «Флайерз» и вплотную подошел к пятерке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард на пару с Евгением Кузнецовым ушел в «минус 4» при новой встрече с «Брюинз» и досрочно закончил игру с «Айлендерс».

Овечкин вышел на отметку в 730 голов в регулярных чемпионатах (против 731 у открывающего топ-5 Марселя Дионна) еще 17 апреля и пропускал игры из-за травмы нижней части тела после 22-го. Статистика форварда в сезоне застыла — 42 (24+18) очка в 43 матчах. Статус Русской машины, которая все-таки изредка барахлит, — «вернется со дня на день». Вместе с тем произошел ряд событий из серии впервые за долгое время или за все 16 сезонов: Ови пропустил три матча подряд, не сыграл с «Питтсбургом», а также может не взять отметку в 30 голов в регулярке (у «Кэпиталз» в мае осталось 6 игр).

С другой стороны, Александр получил время восстановиться и побыть с семьей перед плей-офф. Как кажется, при всей шумихе вокруг рекордов для него кубковая история важнее статистики.

Овечкин и Малкин: до встречи в плей-офф?

У «Питтсбурга» с мыслями о кубковом возвращении мог восстанавливаться после травмы Евгений Малкин. 34-лений центрфорвард не играл с 16 марта и все равно остался в десятке лучших россиян по результативности в этой регулярке — 24 (8+16) очка в 29 встречах. «Пингвинз» и «Кэпиталз» в конце апреля после уникального матча без Джино и Ови на льду гарантировали себе попадание в кубковую четверку своего непростого дивизиона. Возможно, их пути теперь пересекутся в первом или втором раунде.

Столичная команда здорово прошла дистанцию с начала регулярки с учетом историй с попаданием российских хоккеистов в ковид-список на старте сезона в январе или отдельных провалов вроде 4:8 от «Айлендерс» в начале апреля со столкновением Ильи Самсонова и Ти Джея Оши на первой минуте. Менеджмент клуба с прицелом на плей-офф провел сумасшедшую сделку: Врана с Паником в обмен на Энтони Манту из «Детройта».

Dmitry Scoarlov cannot be stopped pic.twitter.com/qfRRAf79Uq — x — Washington Capitals (@Capitals) April 17, 2021

В игре Евгения Кузнецова до и после коронавируса есть перепады от ярких моментов до вопросов о застое. У 28-летнего элитного центра «Вашингтона» в этой регулярке — 29 (9+20) очков в 40 матчах. По ходу сезона разошелся Дмитрий Орлов: он сочетает надежность в обороне с важными голами и призами лучшему хоккеисту команды Питера Лавиолетта. У 29-летнего защитника — 18 (8+10) баллов в 45 играх.

Дмитрий Орлов (№9) и Евгений Кузнецов (№92) с партнерами по «Вашингтону». Фото USA Today Sports

50 россиян в НХЛ

Андрей Свечников из «Каролины» и Денис Гурьянов из «Далласа» после яркого старта продолжают чередовать всплески с затишьем. 21-летний Свечников-младший входит в пятерку самых результативных россиян сезона — 37 (13+24) очков в 50 матчах. 23-летний Гурьянов в этом списке идет с 27 (11+16) баллами в 50 играх между Кузнецовым и Малкиным в окружении двух топ-защитников — Михаила Сергачева из «Тампы» (28 очков) и Ивана Проворова из «Филадельфии» (26).

Форвард «Далласа» Александр Радулов досрочно завершил сезон. Консервативное лечение не помогло, 34-летний ветеран после возвращения на три матча в марте отправился на операцию. Ищет свою игру после полутора лет восстановления нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. Вернувшись в марте, 29-летний обладатель Кубка Стэнли-2019 пытается вместе с командой попасть в кубковую четверку своего дивизиона.

Обладатели Кубка Стэнли-2020 из «Тампы» в апреле наконец-то получили чемпионские перстни. Пока Никита Кучеров вместе с партнерами только на таких церемониях и отдельных тренировках. Андрей Василевский и компания гарантировали выход в плей-офф вместе с «Каролиной» и «Флоридой». В «Пантерз» не слишком ладятся дела у Никиты Гусева. 28-летний экс-форвард «Нью-Джерси» смотрится не слишком здорово в том числе в сравнении с соотечественником Григорием Денисенко (у 20-летнего новичка — по два матча в начале марта и конце апреля).

Александр Волков после инициированного обмена из «Тампы» сделал заявку на статус лидера в «Анахайме». 23-летний обладатель Кубка Стэнли забил в первой игре за «Дакс» в начале апреля, а всего за месяц у форварда — 7 (4+3) очков в 14 матчах. Александр Барабанов после переезда из «Торонто» в «Сан-Хосе» в конце месяца забросил дебютную шайбу в НХЛ. 26-летний форвард отличился в первой игре за «Шаркс». Оба россиянина забили одной команде — «Аризоне». А за «Койотис» первую в карьере шайбу забросил Илья Любушкин. 27-летний защитник сделал это в матче с «Лос-Анджелесом» — впервые за 118 игр в лиге.

В конце апреля в НХЛ дебютировали 21-летний защитник «Филадельфии» Егор Замула и 22-летний нападающий «Сан-Хосе» Иван Чехович. Форвард стал 50-м россиянином, сыгравшим в этом сезоне НХЛ. 11 из них — вратари (и это национальный рекорд), причем наши топ-голкиперы этой весной в полном порядке.

Вратарей могло стать 12 при том же числе хоккеистов. Артем Анисимов на волне травм голкиперов «Оттавы» примерил вратарскую экипировку и сел в запас. 32-летний форвард по ходу сезона дважды прошел драфт отказов, в начале месяца с тремя передачами вернулся в состав «Сенаторз» после почти месячного изучения хоккея из ложи, а после новой паузы был готов показать себя в другом амплуа.

Материал о ярких событиях с участием россиян в марте — здесь, в феврале — здесь, на старте сезона НХЛ в январе — здесь.