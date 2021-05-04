«Миннесота» совершила суперкамбэк в матче с «Вегасом».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Миннесота» — «Вегас» — 6:5 (2:3, 1:2, 3:0)

Голы: Эрикссон Эк — 18 (Сперджен), 3:36 — 1:0. Теодор — 8 (Стоун, Макнэбб), 4:29 — 1:1. Мартинес — 8 (бол., Смит, Карлссон), 6:05 — 1:2. Бонино — 8 (Дамба, Бродин), 7:48 — 2:2. Так — 18 (Кребс, Руа), 12:20 — 2:3. Стоун — 21 (Стивенсон), 26:48 — 2:4. Бонино — 9 (бол., Сперджен, Капризов), 28:44 — 3:4. Маршессо — 16 (Мартинес, Карлссон), 36:04 — 3:5. Фиала — 20 (Бонино, Раск), 50:49 — 4:5. Капризов — 24 (Фиала), 58:28 — 5:5. Бродин — 9 (Фолиньо, Гринуэй), 58:54 — 6:5. Вратари: Тэлбот (57:57 — 58:16) — Ленер (59:01). Штраф: 10 — 8. Броски: 32 (12+11+9) — 32 (10+11+11). Наши: Капризов (18.05/4/0) — -. 4 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Еще одна безумная встреча этого насыщенного игрового дня (первая, конечно, была в Нью-Йорке, где били Панарина) прошла в Миннесоте. «Дикари» у себя дома принимали лидера Западного дивизиона и устроили суперкамбэк. Коллектив Дина Эвасона уже неоднократно в текущем сезоне демонстрировал характер, и это качество может сыграть ключевую роль в матчах плей-офф.

С такой самоотверженной игрой команда имеет шансы забраться на вторую строчку Западного дивизиона. И все потому что «Уайлд» научились добывать очки кровью и потом. В прошлой игре с «Сент-Луисом» они спаслись за минуту до финальной сирены и затем вырвали победу в овертайме, а в позапрошлой встрече с «блюзменами» за 52 секунды Кирилл Капризов перевел игру в дополнительное время.

Сегодня все прошло вновь по схожему сценарию. После второго периода хозяева уступали со счетом 3:5, но после перерыва выдали сумасшедшую двадцатиминутку. Уже практически традиционно спасателем в самой концовке выступил и Кирилл Капризов, который за полторы минуты до финальной сирены восстановил равновесие.

На этот раз «Миннесота» решила не испытывать судьбу в овертайме и закрыла вопрос в основное время. Всего через 26 секунд после гола российского форварда защитник команды Юнас Бродин забрал у «Вегаса» очки.

«Миннесота» не перестает удивлять. Как и Кирилл Капризов. Сегодня он был признан второй звездой матча и набрал 2 (1+1) очка. С 45-ю (24+21) баллами он лидирует в бомбардирской гонке новичков. Интересно, что уже в следующем матче, отдав 22-ю результативную передачу, Кирилл может установить новый клубный рекорд среди новичков. В сезоне 2000/01 Филип Куба также отдал 21 пас.

Гусев нашел свою игру?

Не скучно сегодня было и во Флориде. «Пантерс» устроили перестрелку с «Далласом», который рискует не попасть в плей-офф. «Нэшвилл» набрал приличный ход и теперь техасцам придется попотеть, чтобы закончить регулярный чемпионат на четвертом месте своего дивизиона.

«Звезды» осознали, насколько плачевна их ситуация и вынуждены были прибегнуть к помощи Тайлера Сегина. Форвард только восстановился после операции на бедре и провел первый матч в сезоне. Вернулся в состав канадец эффектно. Он забросил шайбу и сделал счет равным (4:4(. Гол помог его команде заработать важный балл, но этого может оказаться мало.

В овертайме все решил точный бросок Александра Баркова, который не простил «Далласу» фол Джо Павелски и реализовал большинство. В составе «Флориды» также стоит отметить Никиту Гусева. Нападающий после ссылки в запас потихоньку обретает себя и забивает во втором матче подряд. Такими темпами можно попытаться вернуть доверие тренерского штаба. Сегодня Гусев отыграл 13 минут.

Хороший матч провел и еще один российский нападающий «Флориды» Григорий Денисенко. 20-летний форвард набрал очки в третьей игре подряд. Сегодня на его счету 2 (0+2) балла. В эпизоде с голом Густава Форслинга россиянин здорово укрыл шайбу от двух соперников и выдал точную передачу под бросок шведа.