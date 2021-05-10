Тарасенко и Ничушкин номинированы на «Билл Мастертон Трофи»
19:55
Клубы Национальной хоккейной лиги объявили игроков, которые будут претендовать на «Билл Мастертон Трофи» по итогам сезона-2020/21.
В этот список вошли два российских игрока: Валерий Ничушкин («Колорадо») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).
Это награда, ежегодно вручаемая хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.
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