Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Тарасенко и Ничушкин номинированы на «Билл Мастертон Трофи»

19:55
Владимир Тарасенко. Фото ХК «Сент-Луис».
Владимир Тарасенко. Фото ХК «Сент-Луис».
Теги:

Клубы Национальной хоккейной лиги объявили игроков, которые будут претендовать на «Билл Мастертон Трофи» по итогам сезона-2020/21.

В этот список вошли два российских игрока: Валерий Ничушкин («Колорадо») и Владимир Тарасенко («Сент-Луис»).

Это награда, ежегодно вручаемая хоккеисту НХЛ, проявившему высокое спортивное мастерство и верность хоккею. Лауреата определяют члены Ассоциации журналистов, пишущих о хоккее, по итогам регулярного чемпионата.

Читайте также

Нужен ли «Спартаку» Витория? Отвечают Горлукович, Хидиятуллин, Гаврилов, Ширко и Юран
Эрдоган резко раскритиковал действия Израиля в Иерусалиме
Тело пропавшей 3 недели назад 17-летней девушки нашли под Волгоградом
Почему умер радиоведущий Европы плюс Максим Рогачев

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд