Заметные события с россиянами в стартовый месяц сезона НХЛ.

Русские в «Вашингтоне»: отстранение

Российские звезды «Вашингтона» первыми в НХЛ понесли наказание за нарушение COVID-протокола. Овечкин, Орлов, Кузнецов и Самсонов были отстранены от тренировок и игр после двойного выезда на старте сезона к «Баффало» и «Питтсбургу». В качестве причины в лиге назвали регулярное пренебрежение правилами изоляции и общение в одном номере отеля. В Северной Америке не сомневались: наказав Овечкина и компанию, НХЛ послала сигнал всем командам. Позже появилась информация о положительном тесте Самсонова, но к лиге остались вопросы не только у супруги капитана «Кэпиталз» Анастасии.

Alex Ovechkin, Evgeny Kuznetsov, Dmitry Orlov, and Ilya Samsonov will miss the next four games at least.



Peter Laviolette: «We knew the rules.» https://t.co/aeyM2yIHzQ — RMNB (@russianmachine) January 21, 2021

Овечкин — главный в НХЛ по доходам вне льда

Капитан «Вашингтона» стал первым в лиге по рекламным заработкам в новом рейтинге Forbes. Издание составило список лучших хоккеистов по сумме зарплат (за вычетом удержаний из-за пандемии) и других доходов. В топ-3 — Мэттьюс (16 млн долларов), Макдэвид (15,2 млн) и Марнер (15 млн). Овечкин (13,2 млн) и Кросби (12,4 млн) дополнили первую пятерку.

Россиянин и канадец уступили в зарплате более молодым звездам с учетом давно заключенных контрактов, но остаются самыми привлекательными для рекламодателей игроками НХЛ: доход Александра вне льда — 5 млн долларов, Сидни — 4,5. Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ Панарин занял в рейтинге Forbes шестое место (11,2 млн), на десятом — единственный вратарь в топ-10 Василевский (10,1 млн).

Highest-paid NHL players for 2020-21 season via @Forbes (includes endorsements & net of escrow)



1. Matthews: $ 16M

2. McDavid: $ 15.2M

3. Marner: $ 15M

4. Ovechkin: $ 13.2M

5. Crosby: $ 12.4Mhttps://t.co/AAp2EWS3Co pic.twitter.com/G0aCQ53f6C — Kurt Badenhausen (@kbadenhausen) January 22, 2021

Овечкин — № 1 среди будущих свободных агентов

35-летний форвард «Кэпиталз» возглавил рейтинг The Hockey News из хоккеистов лиги с истекающими контрактами, которые летом станут свободными агентами. У нападающего действует последний год 13-летнего договора на 124 млн долларов (это было первое соглашение в НХЛ на сумму 100+ млн). Зарплата россиянина в этом сезоне — 9,538 млн долларов (после удержаний из-за пандемии — 8,2 млн). В Северной Америке ждут, что Ови договорится с фактически родным «Вашингтоном» о новом контракте на срок от двух до пяти лет и постарается завершить гонку за снайперским рекордом Гретцки (а потом сдержит обещание и вернется в «Динамо»).

The Top 30 Unrestricted Free Agents of 2021



Just how deep is the 2021 free-agent class? @THNMattLarkin says it might just be the deepest in #NHL history: https://t.co/jVfEBLQxSP — The Hockey News (@TheHockeyNews) January 29, 2021

Ови: возвращение

Капитан «Вашингтона» — единственный из россиян столичной команды, чье отстранение ограничилось четырьмя матчами. Но «всего» — не самое подходящее для игрока слово даже без разговора о гонке за лучшими снайперами в истории лиги. Форвард вернулся в состав по ходу домашней серии перед встречей с «Бостоном» с такими словами: «Конечно, это отстой. Никто не хочет получать дисквалификацию и оказываться в такой ситуации. Но теперь, знаете, это в прошлом — нужно усвоить урок и двигаться дальше».

Овечкин после одного гола в четырех стартовых матчах (в первом с «Питтсбургом») принес «Вашингтону» победу над «Бостоном» в овертайме (теперь у него 7 очков, 2+5 в 5 играх). Россиянин обновил свой же рекорд по шайбам в овертаймах (24), обошел Халла с Селянне и стал четвертым в истории по победным голам (111) и догнал Гартнера в семерке лучших снайперов НХЛ (708). «Он — легенда «Вашингтона» и всей лиги, так что мне приятно с ним сравняться, но впереди еще длинный путь», — сказал Овечкин о Гартнере и снайперской гонке. Следующая цель — Эспозито и 717 голов, до рекордсмена Гретцки — 186 шайб.

THINGS YOU LOVE TO SEE: pic.twitter.com/qZGDQeILVc — Washington Capitals (@Capitals) January 31, 2021

Малкин и великие

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин оставляет вопросы по игре. Дело даже не в том, что первое результативное действие Малкин оформил только в четвертом матче сезона — забил гол в ярком матче с «Вашингтоном». Нападающий пока и сам недоволен своим хоккеем (у него 4 очка, 1+3 в 9 матчах): «Надо приходить на каток и работать, работать, работать. Сейчас о моей игре сложно сказать что-то хорошее, но я надеюсь, что все впереди, и верю в себя».

В Северной Америке обсуждают намерение «Пингвинз» сохранить 34-летнего россиянина до конца карьеры (действующий контракт рассчитан до конца сезона-2021/22). В матче с «Рейнджерс» в конце января форвард установил сразу два важных достижения: обошел Лемье по числу игр за «Питтсбург» (916, больше только у Кросби) и потеснил Ягра с третьего места списка лучших бомбардиров клуба (1089 очков, больше только у Кросби и Лемье).

When Kappy is happy, we're all happy. pic.twitter.com/6T3NSYmAkD — Pittsburgh Penguins (@penguins) January 31, 2021

Панарин и рекорд

Форвард «Рейнджерс» в январе вошел в богатую историю клуба из Нью-Йорка. Панарин быстрее всех набрал 100 очков — он сделал это за 73 матча, на один опередив предыдущего рекордсмена — Мессье. В 8 играх сезона у нападающего 9 (4+5) очков, у Бучневича — 7 (2+5). Но этого мало для конкурентоспособности команды в Восточном дивизионе. На другом полюсе — «Вашингтон», который побеждал без россиян, и «Филадельфия» с Проворовым в статусе ведущего защитника (6 очков, 2+4 в 10 матчах).

Капризов против «Королей»

Форвард «Миннесоты» ярко дебютировал в НХЛ: 3 (1+2) очка и победный гол в овертайме матча с «Лос-Анджелесом». Круче в лиге начинал только один россиянин. Форвард «Уайлд» получил хорошую прессу и закрепил впечатление во второй подряд игре с «Кингз». Причем снова — результативным действием в овертайме, во втором случае — передачей.

Капризов стал главной звездой первой недели НХЛ, первым в истории клуба набрал 6 (1+5) очков в 6 стартовых матчах. В конце месяца нападающий добавил еще один гол — снова в ворота «Лос-Анджелеса», опять сыграв эффектно и агрессивно. У него после стартового месяца — 8 (2+6) очков в 10 матчах.

We think the new lines are working.



Karill Kaprizov scores the @mnwild 's third goal of the opening period. pic.twitter.com/94x0fJvWdb — FOX Sports North (@fsnorth) January 29, 2021

Романов и «Канадцы»

Защитник «Монреаля» в первой игре в североамериканской лиге отметился роскошной голевой передачей против «Торонто», а в третьей — забил в ворота «Эдмонтона». Романов имел восторженную прессу еще до дебюта в НХЛ, получил в «Канадиенс» немало игрового времени и провел его убедительно.

Свечников и «Ураган»

Форвард «Каролины» доминировал и забивал в трех матчах на старте сезона. Свечников был лучшим россиянином в лиге на тот момент, но его команда ушла на карантин из-за вспышки коронавируса. После возвращения Андрей довел свою результативность до 4 голов и 2 передач в 6 матчах. В этом сезоне нападающий «Харрикейнз» в том числе работает на свой новый контракт. И сохраняет спокойствие: лакросс-голы и другие эффектные номера не являются для него целью, но при возможности шанс еще раз удивить он не упустит.

Svech is very good pic.twitter.com/iz06OYNvUm — Carolina Hurricanes (@Canes) January 19, 2021

Гурьянов и «Звезды»

Еще одна команда, пострадавшая от ковид-вспышки, — финалист Кубка Стэнли-2020 «Даллас». «Старз» вступили в игру через девять дней после старта сезона и разгромили «Нэшвилл» — 7:0 с участием в феерии Худобина и Радулова. Яркий старт провел Гурьянов. У форварда 7 (3+4) очков в 6и матчах, он входит в число лучших российских бомбардиров лиги.

Bowling for soup (and goals) pic.twitter.com/HycJxE4Yzl — Dallas Stars (@DallasStars) January 29, 2021

Наши вратари

Самсонов никак не может занять место в воротах «Вашингтона», Бобровский после пропуска тренировочного лагеря и стартовой игры должен расправиться с призраками неудачного первого сезона во «Флориде». Георгиев и Шестеркин в январе всего по разу выиграли с «Рейнджерс», Сорокин провалил дебют в «Айлендерс» после травмы Варламова за полчаса до старта второго в регулярке дерби Нью-Йорка.

Vasilevskiy keeping us on our toes! pic.twitter.com/vOtSVl7KjS — NHL GIFs (@NHLGIFs) January 31, 2021

На своем топ-уровне Василевский в «Тампе» и Худобин в «Далласе». Даже если не удается сыграть клюшкой и коньком, всегда можно ликвидировать опасность по-другому. Лучший российский вратарь на старте сезона — Варламов. У голкипера «Айлендерс» была сухая серия из двух матчей и одного периода с заходом на ряд рекордов.