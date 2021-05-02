Гусев наконец-то забил за «Флориду». Но его карьера в НХЛ по-прежнему под вопросом

Никита находит себя в новой команде.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Флорида» — 4:5 (0:1, 2:2, 2:2)

Голы: Дюклер — 9 (Беннетт, Форслинг), 7:54 — 0:1. Гусев — 3 (Ломберг, Гудас), 22:30 — 0:2. Мерфи — 3 (бол., Коннолли, Годетт), 35:19 — 1:2. Дебринкэт — 25 (Годетт, Митчелл), 36:11 — 2:2. Барков — 25 (Форслинг, Дюклер), 39:53 — 2:3. Дюклер — 10 (Барков, Денисенко), 40:28 — 2:4. Типпетт — 7 (Беннетт), 40:59 — 2:5. Дак — 2 (бол., Курашев, Хагель), 52:28 — 3:5. Кубалик — 17 (Кейн, Дебринкэт), 59:42 — 4:5. Вратари: Ланкинен (57:34) — Бобровский. Штраф: 2 — 8. Броски: 35 (14+9+12) — 42 (17+13+12). Наши: Задоров (18.58/0/-2) — Гусев (12.19/4/+1), Денисенко (12.54/1/+3).

Сегодня ночью в НХЛ состоялось 15 матчей, самым результативным среди которых стала встреча между теряющим последние шансы на плей-офф «Чикаго» и давно обеспечившей себе место в четверке сильнейших в дивизионе «Флоридой». Предыдущий матч этих команд состоялся менее суток назад и завершился в овертайме со счетом 4:3 в пользу гостей, сегодня удача и мастерство вновь оказались на стороне «Пантер» (5:4).

В состав «Флориды» вернулся пропускавший последний матч по решению тренерского штаба Никита Гусев. Лучший бомбардир олимпийского турнира-2018 из последних сил цепляется за возможность остаться в НХЛ и вернуться хотя бы на уровень своего первого сезона в «Нью-Джерси». В самом начале второго периода Никита оказался один на один с голкипером и хладнокровно отправил шайбу между щитков защищавшего ворота «Чикаго» Ланкинена.

Заброшенная шайба стала первой в составе «Флориды» для Гусева. Как только россиянин оказался в составе «Пантерз», тренерский штаб во главе с главным тренером Джоэлем Кенневиллем доверил Никите место в первом звене, и тот играл по 18 минут за матч. Казалось, что Гусев сразу же поверил в себя и стал находить себя прежнего. В первых пяти матчах российскому нападающему удалось набрать 3 балла за результативность, но потом он перестал зарабатывать очки. Это привело к переводу в четвертое звено, а впоследствии и вовсе непопаданию в заявку на матч. Все шло к тому, что карьера экс-форварда СКА в НХЛ ограничится двумя сезонами.

Сегодня тренер «Флориды» вновь дал шанс Гусеву, который получил всего 12 минут 19 секунд игрового времени, за которые успел совершить 4 броска. Хочется верить, что заброшенная шайба станет началом спасения заокеанской карьеры Никиты и зарядит 97-го номера на предстоящий плей-офф. Также в составе «Пантерз» своим вторым результативным действием в НХЛ отметился двадцатилетний нападающий Григорий Денисенко. На счету 15-го номера драфта-2018 результативная передача.

В регулярном чемпионате «Флориде» осталось провести всего матча: один против «Далласа» и два против вероятного соперника по плей-офф «Тампы». Гусеву надо постараться, чтобы застолбить за собой место в составе «Пантерз».