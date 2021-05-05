«Вашингтон» избавится от Кузнецова? Скандалы и терки с тренером ведут к обмену русской звезды

Ситуация в столичном клубе обострилась до предела.

Информация авторитетного канадского инсайдера и журналиста Пьера Лебрюна о недовольстве в «Вашингтоне» Евгением Кузнецовым лично для меня неудивительна. Россиянин после хорошей игры в прошлом плей-офф с приходом на пост главного тренера Питера Лавиолетта сам на себя не похож. Дело тут, кажется, не только в перенесенной по ходу сезона «короне». Кузя на льду феерит, когда ему действительно интересно, и он ловит кайф от процесса. Сейчас складывается впечатление, что будь у него такая возможность, то прямо завтра улетел бы вольной птицей куда-нибудь в сторону родного Челябинска.

О жестком и въедливом характере Лавиолетта известно давно. Он почти никогда не делает исключений для своих игроков и всегда готов оценивать их одной меркой. После того как его назначили в «Вашингтон», у меня не возникало сомнений, что рано или поздно его авторитарный подход приведет к серьезным последствиям. В реальности это произошло даже быстрее. В версию о том, что Лавиолетт не нашел общего языка с русскими игроками, готов охотно поверить. За долгие годы работы в НХЛ американский специалист с ними пересекался редко, а его строгая манера поведения рано или поздно приедалась даже «аборигенам». Чаще всего он давал результат на первый-второй год работы. Дальше все шло по нисходящей.

Ответственности с самого Кузнецова, который в январе спалился вместе с Овечкиным, Орловым и Самсоновым в одном гостиничном номере, нарушив правила поведения в условиях пандемии COVID-19, и на днях опоздал на командное собрание, снимать нельзя. Складывается впечатление, что сейчас играет в «саботаж» он чуть ли не сознательно, лишь бы быстрее свалить из «Кэпиталз». Его контракт с клубом будет действовать еще четыре сезона с ежегодной зарплатой в 7,8 миллиона долларов. Обменять игрока, имеющего такие шикарные условия, в условиях жесткого потолка задача сложная.

Теоретически на Кузнецова может позариться новичок лиги «Сиэттл» и сделать из него первое лицо клуба. Вот где только гарантия, что россиянину не попадется еще один Лавиолетт? Личной мотивации работать, как книжный папа Карло, по примеру Никиты Кучерова и Артемия Панарина, челябинцу недостает. Ему нужны вдохновение и озарение. Таким он был всегда. Смотреть, как вокруг все носятся, «словно курицы с оторванными головами», Кузе уже давно не хочется. Что касается командных достижений, то после выигрыша Кубка Стэнли три года назад амбиции форварда в НХЛ, похоже, удовлетворены.

Десять лет назад, когда мы пересеклись в молодежной сборной, в свои 18-19 лет Кузнецов, несмотря на легкий нрав и умение ярко шутить, показался мне очень практичным человеком, который видит свое будущее в США. Об этом прямым текстом мне говорили и некоторые представители команды, утверждая, что «Кузя видит цель и ее обязательно добьется».

Дальнейшая карьера, казалось, персональное предположение подтверждала. Челябинец шаг за шагом следовал намеченному плану, а вместе с мастерством росли его послужной список и банковский счет. Однако русской душе, которой нужен не только жизненный вызов, но и внутреннее наполнение, не сидится на одном месте. Если бы не дурацкая дисквалификация и запрет играть на турнирах под эгидой ИИХФ в течение еще двух ближайших лет, то смело бы сделал ставку, что Кузнецов вернется играть на родину в самое ближайшее время.

Те, кто с ним пересекался прошлой осенью в Челябинске, в один голос отмечали, насколько органично он смотрится в разных ипостасях: на тренировках, мастер-шоу, благотворительных акциях, в ложе для почетных гостей рядом с губернатором. Всеобщий кумир, обожаемый всеми от мала до велика. Такой любви в Америке не найти. Быть может, важным людям удастся продавить амнистию и сократить срок дисквалификации? Увидеть Кузнецова в КХЛ и на ближайшей Олимпиаде было бы большим делом. Настоящим праздником.