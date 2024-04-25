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Сегодня, 21:25

ЦСКА — «Спартак»: пенальти правильно не назначен — Чалов не играл рукой

Александр Бобров
Шеф-редактор
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ЦСКА — «Спартак»: рука Чалова в штрафной, пенальти правильно не назначен.
Фото Скриншот трансляции

На 25-й минуте матча 21-го тура чемпионата России ЦСКА — «Спартак» судья Василий Казарцев с той позиции, которую он занимал, вряд ли мог видеть все детали случившегося в штрафной площади красно-синих. А спартаковцы в том эпизоде настойчиво требовали, чтобы арбитр зафиксировал фол Федора Чалова и наказал его за игру рукой 11-метровым ударом. Рефери, несмотря на это, продолжил игру. Возможно, получив какой-то сигнал от второго ассистента Игоря Князева, обзор которому не был перекрыт.

Через три минуты после проверки, проведенной видеоассистентами Виталием Мешковым и Евгением Кукуляком, решение судьи не назначить пенальти было подтверждено, так как нарушения правил не обнаружено.

Если верить видеоповторам, можно сделать предположение, что мяч после удара Никиты Чернова попал Чалову в левое бедро. Рукой он не играл. Оснований для 11-метрового удара нет.

Игорь Акинфеев&nbsp;&mdash; Александр Соболев. ЦСКА — «Спартак»: онлайн-трансляция матча

Федор Чалов
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Василий Казарцев
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 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 24 11 5 8 34-29 38
7
 ЦСКА 24 9 10 5 44-33 37
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
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 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
13
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
14
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
15
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 Сочи 24 4 7 13 26-39 19
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