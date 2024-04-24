Овечкин — о своей ошибке в матче с «Рейнджерс»: «Там был странный отскок»

Российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своей ошибке, которая привела к голу «Рейнджерс» (3:4, 0-2) во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

«Да, там был странный отскок, и я думаю, что Зибанежад сыграл клюшкой в клюшку, и, как я уже сказал, удачный для соперника отскок, но я должен играть надежнее, особенно в такой момент», — приводит слова Овечкина журналистка The Hockey News Сэмми Сильбер.

В концовке второго периода «Рейнджерс» забили гол в меньшинстве после ошибки Овечкина, потерявшего шайбу в средней зоне.

Команда из Нью-Йорка ведет в серии — 2-0. Следующий матч пройдет 27 апреля.