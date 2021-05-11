Кто из наших сыграет в плей-офф НХЛ и какие команды будут бороться за Кубок Стэнли?

22 российских хоккеиста продолжат сезон.

Регулярный чемпионат НХЛ подходит к концу. Из-за того, что «Ванкувер» пропустил значительную часть сезона из-за эпидемии коронавируса в команде, ситуация сложилась необычная — пока в Северном дивизионе команды будут проводить матчи регулярки, в других уже стартует плей-офф.

НХЛ объявила о том, что серия первого раунда Кубка Стэнли между «Вашингтоном» и «Бостоном» стартует в ночь с 15 на 16 мая. При этом заключительный матч регулярного чемпионата между «Калгари» и «Ванкувером» состоится в ночь с 18 на 19 мая.

«Матчи плей-офф в Северном дивизионе состоятся только после того, как будет сыгран последний поединок регулярного чемпионата в этом дивизионе. Полагаю, что очень скоро после этого. Может быть, в тот же день», — заявил заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли. Удивляться не стоит, ведь «Калгари» и «Ванкувер» лишились шансов на попадание в плей-офф, отдыхать после завершения регулярки им точно не нужно.

Кто сыграет в первом раунде?

Все 16 команд, которые будут участвовать в плей-офф, уже определились.

В Центральном и Восточном дивизионах известны пары. В двух других еще предстоит сформировать сетку.

Центральный дивизион

«Каролина» (1) — «Нэшвилл» (4)

«Флорида» (2) — «Тампа-Бэй» (3)

Восточный дивизион

«Питтсбург» (1) — «Айлендерс» (4)

«Вашингтон» (2) — «Бостон» (3)

Если бы плей-офф начинался сегодня, то еще четыре пары выглядели бы так:

Северный дивизион

«Торонто» (1) — «Монреаль» (4)

«Эдмонтон» (2) — «Виннипег» (3)

Западный дивизион

«Вегас» (1) — «Сент-Луис» (4)

«Колорадо» (2) — «Миннесота» (3)

А какой регламент?

В этом сезоне в плей-офф выходят по четыре лучших клуба из каждого дивизиона, первые два раунда будут проходить между соперниками по ним. Лучшие в дивизионах встретятся в полуфиналах Кубка, победители которых, в свою очередь, сыграют в финале за главный трофей чемпионата.

Какие российские игроки примут участие в плей-офф?

Северный дивизион

«Торонто» — нападающий Илья Михеев

«Эдмонтон» — защитник Дмитрий Куликов

«Монреаль» — защитник Александр Романов

Кирилл Капризов. Фото USA Today Sports

Западный дивизион

«Колорадо» — нападающий Валерий Ничушкин

«Миннесота» — нападающий Кирилл Капризов

«Сент-Луис» — нападающие Владимир Тарасенко, Иван Барбашев

Александр Овечкин. Фото USA Today Sports

Восточный дивизион

«Питтсбург» — нападающий Евгений Малкин

«Вашингтон» — вратарь Илья Самсонов, защитник Дмитрий Орлов, нападающие Александр Овечкин, Евгений Кузнецов

«Айлендерс» — вратари Семен Варламов, Илья Сорокин

Центральный дивизион

«Каролина» — нападающий Андрей Свечников

«Флорида» — вратарь Сергей Бобровский, нападающие Никита Гусев, Григорий Денисенко

«Тампа-Бэй» — вратарь Андрей Василевский, защитник Михаил Сергачев, нападающий Никита Кучеров