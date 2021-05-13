В «Рейнджерс» устроили революцию! В клубе Панарина убрали все руководство и тренера

Команду может возглавить даже Боб Хартли.

Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн стал третьим сотрудником клуба за последнюю неделю, которому придется искать новую работу. Сперва были уволены президент Джон Дэвидсон и генеральный менеджер Джефф Гортон, а теперь пришла очередь тренерского штаба.

Помимо Куинна, команду также покинули его помощники Дэвид Оливер, Грег Браун и Жак Мартен. Свой пост сохранил только специалист по работе с вратарями Бенуа Аллер. Владелец «Рейнджерс» Джеймс Долан ждал других результатов от команды и не стал церемониться в принятии решений.

Мотивы назначения

«Мы считаем, что сейчас очень важную роль играет умение тренера общаться с игроками. Это, пожалуй, главное, чем выделяется Дэвид. Он хочет, чтобы команда играла быстро, на скорости, контролируя шайбу. Это полностью соответствует моему видению. Наши точки зрения во многом совпали, и я думаю, что у нас все получится», — говорил три года назад Джефф Гортон.

Тогда руководство «Рейнджерс» неоднократно подчеркивало, что ищет специалиста, который сможет вывести молодежь клуба на новый уровень. Кандидатура Куинна для таких целей вполне подходила. В течение пяти сезонов он работал с командой Бостонского университета и выходил с ней в финал студенческого чемпионата США. Через канадца прошли такие будущие игроки НХЛ, как Джек Айкел, Чарли Макэвой, Клейтон Келлер и Кевин Шаттенкирк. С последним Куинн вновь пересекся в Нью-Йорке, но с его приходом игра американского защитника заметно пошла на спад.

До назначения в «Рейнджерс» Куинн также работал с профессиональными командами. С 2009 по 2012 год он тренировал клуб АХЛ «Кливленд», а в сезоне-2012/13 в качестве ассистента пополнил тренерский штаб «Колорадо». Такой богатый опыт на разных уровнях заинтересовал руководство «Рейнджерс», которое искало замену провалившему сезон Алену Виньо. Тем не менее роль главного тренера клуба НХЛ оказалась для Куинна непростым испытанием.

Неоправданные ожидания

За три сезона канадец так и не смог дать команде тот импульс, которого от него ждали. Только однажды он сумел попасть с «Рейнджерс» в плей-офф, да и то волею судьбы. Если бы не расширенная сетка участников из-за пандемии, то еще не факт, что ньюйоркцы там оказались бы. На момент остановки чемпионата в своем дивизионе они шли на седьмом месте, опережая лишь «Нью-Джерси».

Вопросы к работе канадского тренера начались еще тогда. В квалификационном раунде «Рейнджерс» попали на «Каролину», которая без особых проблем разобралась с соперником во всех трех матчах. Ньюйоркцы выглядели максимально аморфными и не подготовленными к возобновлению сезона. Это можно было бы понять, будь в команде много ветеранов, но нынешние «Рейнджерс» под это определение совершенно не подходят.

На протяжении последних лет бродвейцам постоянно не хватало стабильности. Периодически они выдавали горячие отрезки, но затем снова впадали в спячку. Яркий пример тому — концовка нынешнего регулярного чемпионата, когда «Рейнджерс» просто обязаны были набирать очки в каждом матче. Математические шансы догнать «Бостон» в турнирной таблице еще оставались, но команда Куинна в двух играх подряд не смогла забить ни одного гола в ворота «Айлендерс» и будто смирилась с приближающимся отпуском.

Драка в матче «Вашингтона» и «Рейнджерс». Фото USA Today Sports

Точка кипения

Переломным моментом для кадровых изменений послужило противостояние с «Вашингтоном», которое закончилось скандалом, кучей потасовок и охотой на Тома Уилсона. «Рейнджерс» открыто выразили недовольство работой Департамента безопасности игроков НХЛ и были оштрафованы лигой на 250 тысяч долларов.

Увольнения начались сразу же после этого инцидента, хотя владелец клуба Джеймс Долан заявил, что они никак не связаны с произошедшим скандалом. После ухода Дэвидсона и Гортона стало понятно, что только чудо и выход в плей-офф помогут Куинну сохранить свой пост. Многие источники утверждают, что уже бывший генеральный менеджер собирался оставить главного тренера на четвертый сезон, но Крис Друри, который заменил Дэвидсона и Гортона, не дал этому произойти.

Серия из пяти поражений подряд стала финальным аккордом для канадского тренера. В последнем матче сезона «Рейнджерс» одержали трудовую победу над «Бостоном» (5:4), но судьба Куинна в команде уже была решена. «Я очень благодарен тренерскому штабу за проделанную работу и преданность клубу. Желаю каждому из них удачи в будущих начинаниях. Просто сейчас пришло время двигаться другим путем. Мы немедленно начнем поиск нового тренера», — сказал Крис Друри.

Артемий Панарин (крайний справа) и другие игроки «Рейнджерс» воспряли духом, когда Куинн попал в ковид-протокол. Фото USA Today Sports

Проблемы в раздевалке

Нельзя исключать и тот факт, что дело может быть не только в неудовлетворительных результатах. Вчера журналист The Fourth Period Давид Паньотта заявил, что у Куинна испортились отношения с некоторыми игроками команды, и именно поэтому главный тренер потерял контроль над коллективом. Доказательства этой версии если и появятся, то не так быстро. Однако удивляет тот факт, как команда раскрепостилась, когда Куинн попал в ковид-протокол. Под руководством тренера из фарм-клуба Криса Ноблоха бродвейцы уничтожили «Филадельфию» со счетом 9:0. Совпадение или нет, но такие моменты заставляют задуматься. Причем под руководством Ноблоха «Рейнджерс» одержали три победы в четырех матчах.

Важным моментом, намекающим на нездоровую атмосферу внутри коллектива, также стал конфликт на старте чемпионата с участием защитника Энтони Деанджело и российского вратаря Александра Георгиева. Между одноклубниками произошла стычка, после которой американец был выведен из состава. Разумеется, тренер не может отвечать за действия каждого отдельного игрока, но в его задачи входит создание рабочей атмосферы и дисциплины. Почему такая ситуация произошла в «Рейнджерс» — вопрос до сих пор открытый. После случившегося Куинн провел беседу с хоккеистами и заверил, что настроение у всех отличное, но так ли было на самом деле?

Будущее команды

Тем не менее вешать всех собак на Куинна не стоит. Временами команда показывала веселый и яркий хоккей, а некоторые игроки смогли выйти на новый уровень — Мика Зибанежад, Павел Бучневич, Райан Строум, Адам Фокс. Даже Алексис Лафренье, который был бледной тенью на старте, начал набирать обороты и заметно улучшил свою физическую форму.

Интересно, что в 2018 году между Бучневичем и Куинном было немало разногласий. Канадец неоднократно сажал в запас российского нападающего и требовал от него большей отдачи на льду. Сейчас Павел стал одним из лучших бомбардиров «Рейнджерс», и сказать, что Куинн не имеет к этому никакого отношения, — неправильно.

Будет интересно наблюдать за тем, в каком направлении продолжат двигаться «Рейнджерс». В команде полно талантливых игроков, но обуздать такой молодой коллектив и задать ему верный курс сможет не каждый тренер. В этом моменте важно не ошибиться. NY Post уже привел список из шести специалистов, которые могут быть назначены на этот пост. В списке фигурируют Жерар Галлан, Джон Торторелла, Рик Токкет, Патрик Руа, Майк Бэбкок и даже Боб Хартли. Новоиспеченному генеральному менеджеру и президенту «Рейнджерс» Крису Друри предстоит решить непростую головоломку. Интересно, что в 2001 году под руководством Хартли он стал обладателем Кубка Стэнли в «Колорадо», и кто знает, чей номер американец наберет первым.