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Капризов — страшный сон «Вегаса». Уложил на лед большого канадца, разбил ему нос, а потом выстрелил дублем

Андрей Жданюк
Андрей Жданюк
Корреспондент
Сегодня, 07:45
6 мая. Сент-Пол. «Миннесота» — «Вегас» — 2:3 ОТ. Кирилл Капризов. Фото Twitter
6 мая. Сент-Пол. «Миннесота» — «Вегас» — 2:3 ОТ. Кирилл Капризов. Фото Twitter
Теги:
«Колдер» должен достаться Кириллу.

Хоккей. НХЛ. Регулярный чемпионат
«Миннесота» — «Вегас» — 2:3 ОТ (0:0, 0:1, 2:1, 0:1)
Голы: Стивенсон — 13 (Янмарк), 28:30 — 0:1. Капризов — 25 (Зуккарелло, Хартман), 51:13 — 1:1. Капризов — 26 (Хартман), 53:23 — 2:1. Смит — 10 (бол., Карлссон, Мартинес), 55:44 — 2:2. Пьетранджело — 5 (Так, Маршессо), 61:53 — 2:3.
Вратари: Тэлбот — Флери.
Штраф: 17 — 17.
Броски: 28 (10+8+9+1) — 34 (8+12+12+2).
Наши: Капризов (20.26/4/+1) — -.
6 мая. Сент-Пол. Xcel Energy Center.

Марко Росси.«Боялся, что не проснусь». Он должен был зажигать с Капризовым в «Миннесоте», но болезнь чуть не поставила крест на его карьере

«Миннесота» во втором матче подряд принимала у себя дома лидера Западного дивизиона — вновь встреча по накалу ничем не уступала уровню плей-офф. При определенных раскладах эти команды могут встретиться уже в первом раунде, так почему бы не отрепетировать противостояние как следует?

Не обошлось без кадровых проблем. В составе хозяев отсутствовал второй бомбардир Кевин Фиала. В прошлой игре с «Вегасом» нападающий получил травму нижней части тела и не смог выйти на лед. У «рыцарей» не играл Макс Пачиоретти, который восстанавливается от повреждения, полученного несколько дней назад.

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Напряжение в матче дало о себе знать еще в первом периоде. Николас Хэг приложил к борту Кирилла Капризова, о чем в скором времени пожалел. Маркус Фолиньо вступился за российского нападающего и отомстил его обидчику. Впрочем, и сам Кирилл после этого эпизода не спасовал. Он решил проверить свои навыки борьбы против Зака Уайтклауда и отлично справился с экзаменом, разбив при этом своему оппоненту нос.

«Рыцари» очень хотели взять реванш за поражение в предыдущей игре (5:6) и во втором периоде открыли счет. «Миннесота» довольно долго не могла понять, как взломать оборону «Вегаса», но как это часто бывает в этом сезоне, выдала взрывной отрезок. В середине третьего периода Капризов меньше чем за две минуты отметился дублем. Сперва он в бейсбольном стиле воспользовался передачей Матса Зукарелло и сравнял счет, а затем и вовсе вывел «Миннесоту» вперед.

Удержать победу хозяевам не удалось. Если в прошлой игре спаслись «дикари», то теперь это удалось «Вегасу». Райли Смит восстановил равновесие, а в овертайме точку поставил Алекс Пьетранжело.



Капризов был признан второй звездой матча и в списке бомбардиров среди новичков увеличил отрыв от форварда «Далласа» Джейсона Робертсона — 47 против 43 очков.

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