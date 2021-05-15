Закат русского «Вашингтона» близок. Овечкин останется в «Кэпс», а вот Кузнецову и Самсонову нужно чудо в плей-офф

В чемпионство «Столичных» в такой ситуации не верится совсем.

Регулярный чемпионат прошел неоднозначно как для всего «Вашингтона», так и для его российских хоккеистов. Дело не только в ковидных ограничениях и надоедливом календаре, когда по восемь раз пришлось сыграть с «Бостоном», «Питтсбургом», «Айлендерс» и остальными. Да, «Кэпиталз» финишировали вторыми в Восточном дивизионе, отдав первую строчку «Питтсбургу» при равном количестве очков, и концовку регулярки «Кэпс» отыграли ровно. Но по-прежнему кажется, что они неспособны пройти далеко в Кубке Стэнли. Почему?

Вратарская проблема

На «Вашингтон» в этом сезоне свалился целый ком проблем. Началось все с шокирующей новости о проблемах с сердцем у вратаря Хенрика Лундквиста, с которым в октябре «Кэпс» заключили однолетний контракт. По состоянию здоровья опытный швед пропустил нынешний сезон, и вся нагрузка выпала на молодой тандем Ильи Самсонова и Витека Ванечека. «Вашингтон» отказался искать на рынке опытного вратаря под плей-офф, даже несмотря на то, что в регулярке и чех, и россиянин не вышли на стабильный уровень. Особенно это касается Самсонова.

Осенью на магнитогорского воспитанника возлагали большие надежды. Лундквиста подписали только на год — «Кэпс» рассчитывали на россиянина как на первого номера в ближайшем будущем, когда тот наберется опыта. Но регулярка показала, что делать ставку на Илью пока рано. Чего скрывать — Ванечек играл гораздо увереннее. Предположу, что чех и начнет плей-офф основным вратарем, хотя Лавиолетт держит решение о первом номере с «Бостоном» в тайне.

Контракт Ильи с «Вашингтоном» истекает этим летом, после чего Самсонов останется ограниченно свободным агентом. То есть теоретически его может выбрать «Сиэтл» на драфте расширения. Защищать своего проспекта или нет — головная боль генерального менеджера «Кэпс» Брайана Маклеллана. Большой вопрос, захотят ли в «Вашингтоне» продолжить сотрудничество с вратарем, — и дело не только в нестабильной игре в регулярке, но и в нехоккейных проделках россиянина.

Свежа в памяти история с травмой после падения с квадроцикла перед прошлым плей-офф. Из-за повреждения Илья не помог команде после возобновления чемпионата, хотя в регулярке он сыграл надежнее Брэйдена Холтби. А в этом сезоне Самсонов дважды попадал в ковид-протокол. Первый раз — в самом начале чемпионата после посиделок в гостинице вместе с остальной русской бандой: Орловым, Кузнецовым и Овечкиным. Второй раз — 7 мая — «попались» только Илья и Евгений, которые ранее опоздали на командное собрание, из-за чего их отстранили от состава в матче с «Рейнджерс». Захочет ли «Вашингтон» дальше возиться с игроками, нарушающими правила клуба и всей лиги?

Овечкин и Орлов могут не беспокоиться о будущем

Туманное будущее в «Кэпиталз» и у Кузнецова, который в этом сезоне не похож сам на себя. Все ждут от него более выразительной игры и имеют на это полное право. В регулярке Евгений не впечатлил результативностью (только 29 (9+20) очков в 41 матче), а эпизодами откровенно пропадал со льда. Поэтому разговоры о возможном обмене нападающего имеют объективные предпосылки. Причины застоя хоккеиста в терках с Лавиоллетом или все дело в личной мотивации — уже не так важно. Сам факт, что один из самых высокооплачиваемых игроков не отрабатывает инвестированные в него деньги, настораживает боссов «Вашингтона».

Никого не удивила новость, что «Кэпс» «рассмотрят предложения по Кузнецову в межсезонье». Да, обменять хоккеиста с кэпхитом в 7,8 млн долларов в условиях потолка зарплат не так просто. Нужно еще и получить согласие самого Евгения — без одобрения нападающего трейд невозможен, об этом говорит статус NTC в контракте.

Не беспокоиться о своем будущем в «Вашингтоне» могут только Дмитрий Орлов (у него контракт до конца сезона-2022/23, и его точно защитят до выбора «Сиэтлом») и Александр Овечкин. Историческое 13-летнее соглашение форварда с «Кэпиталз» истекает этим летом, но Тед Леонсис точно не станет экономить на живой легенде клуба. Вот только проведет остаток карьеры в «Вашингтоне» вместе с русской бандой или нет — пока неизвестно.

В первом раунде плей-офф «Кэпс» сыграют с «Бостоном». Самсонову и Кузнецову нужно прыгнуть выше головы, чтобы вернуть доверие руководства клуба. Именно вратарская линия (Туукка Раск сильнее и Самсонова, и Ванечека) и центральная ось (в отсутствие Кузнецова в нормальной форме) предпочтительнее у «Брюинз». Для двух россиян это, возможно, последний шанс отстоять свои позиции в «Вашингтоне». Если же поход за Кубком Стэнли быстро завершится или Кузнецов с Самсоновым просидят плей-офф в запасе, велика вероятность, что русская банда «Кэпс» развалится — а ее половину отдадут в другие клубы.