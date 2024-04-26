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Судейство

Сегодня, 17:43

«Спартак» обратился в ЭСК по трем эпизодам матча с ЦСКА

Руслан Минаев
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ЦСКА - &amp;quot;Спартак&amp;quot;.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что клуб обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС (ЭСК РФС) по итогам матча с ЦСКА (0:0) в перенесенном 21-м туре РПЛ.

«Мы обратились в ЭСК по трем эпизодам матча с ЦСКА.

— Неназначение пенальти за игру рукой соперника в своей штрафной площади.

— Грубое нарушение правил на Угальде, после которого игроку противоположной команды не была показана красная карточка.

— Желтая карточка Дуарте, из-за которой он может пропустить следующий матч. Также по дисквалификации Дуарте обратились в КДК», — сказал Зеленов.

Ранее глава Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» обратился в КДК по отмене предупреждения Алексиса Дуарте в игре с ЦСКА.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Алексис Дуарте
Дмитрий Зеленов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Локомотив 25 10 11 4 42-34 41
5
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
6
 Спартак 25 11 6 8 34-29 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Пари НН 25 8 4 13 24-33 28
11
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
12
 Ахмат 25 7 5 13 24-37 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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Ахмат – Пари НН
 - : -
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Спартак – Локомотив
 - : -
28.04 19:15
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 - : -
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Балтика – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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