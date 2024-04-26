Айлендерс — Каролина: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» одержала победу над «Айлендерс» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2. «Харрикейнз» ведут в серии — 3-0.

Голами у «Каролины» отметились Дмитрий Орлов, Брент Бернс и Себастьян Ахо. На счету российского форварда Андрея Свечникова две голевые передачи. У островитян шайбы забросили Пьер Энгвалль и Брок Нельсон.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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