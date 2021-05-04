«Он психопат! Забаньте его до конца жизни». Канадский грубиян-рецидивист чуть не убил Панарина

Кажется, для Артемия сезон завершен.

Матч «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтона» не нес большой турнирной интриги: первые почти потеряли шанс на плей-офф, вторые уже забронировали себе место в четверке. Но игроки сделали все, чтобы в большой игровой день говорили только об их матче. Сначала начудили Евгений Кузнецов и Илья Самсонов, которые опоздали на командное собрание и были исключены из состава на матч. Но и этот эпизод не заслужил большого внимания после игры — все говорят только об ужасном поступке форварда «Вашингтона» Тома Уилсона.

Что сделал Уилсон?

Во втором периоде форвард «Рейнджерс» Павел Бучневич активно играл на пятаке и несколько раз попал клюшкой по щитку вратаря «Кэпиталз» Витека Ванечека. Уилсону это не понравилось: пока Бучневича сбивали его партнеры, он нанес сопернику удар кулаком в затылок.

Затем Уилсон ударил и лежащего Райана Строума, который поехал защищать Бучневича. Не стерпел такого поведения в отношении партнеров Артемий Панарин, который прыгнул на спину Уилсону и повис. Вряд ли Панарин хотел нападать сзади, просто пытаясь оградить Уилсона от остальных. Но Том схватил его за волосы и ударил об лед, после чего нанес несколько ударов.

Что с Панариным?

После инцидента Артемий больше не выходил на лед. «К счастью, с Панариным все в порядке. Что касается поступка Уилсона, то нельзя пересекать некоторую грань. Я воспринимаю подобные вещи как полное отсутствие уважения к игре. Один из самых звездных хоккеистов лиги мог серьезно пострадать в этом инциденте», — сказал главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн.

Впрочем, в «Рейнджерс» наверняка поберегут свою главную звезду — уже появилась информация, что Панарин пропустит три оставшихся матча регулярного чемпионата. А это значит, что сезон для него завершен: форвард уже объявил о том, что не поедет на чемпионат мира.

Что говорят об эпизоде за океаном?

Жестче всех выразился американский спортивный и политический обозреватель Кит Олберманн: «Том Уилсон — психопат! Это должно быть в последний раз. Забаньте его до конца жизни, арестуйте его!»

Tom Wilson is a psychopath. This time is the last time. Ban him for life, arrest him #Capitals #Psycho pic.twitter.com/nxslWXbuOO — Keith Olbermann (@KeithOlbermann) May 4, 2021

«Посмотрите, как близко НХЛ была к смерти на льду! Дисквалифицируйте этого парня на концовку регулярного чемпионата и на весь плей-офф. И заставьте его повторно извиняться в следующем году», — заявил журналист New York Post Ларри Брукс.

«Уилсон просто пересек черту. Панарин отбыл двухминутный штраф за грубость и не вернулся в игру из-за травмы нижней части тела. А Уилсон получил двойной малый штраф и 10-минутное удаление, что позволило ему закончить матч. Кроме этого, он забил свой 13-й гол в сезоне, а «Вашингтон» одержал победу. Уилсон — это громоотвод для споров и проклятий, потому что история его взаимоотношений с департаментом безопасности очень длинная. В марте Уилсон был дисквалифицирован на семь матчей, так как после его удара получил травму защитник «Бостона» Брэндон Карло», — отметил обозреватель ESPN Грег Вышински.

Какое наказание может ждать Уилсона?

Это далеко не первый подобный эпизод в карьере нападающего «Вашингтона». Только в этом сезоне он получил семиматчевую дисквалификацию за удар защитника «Бостона» Брэндона Карло.

Поддержал партнера тогда капитан «Вашингтона» Александр Овечкин: «Том — важная часть нашей команды. Смешно, что он пропустит семь матчей. Тем более это происходит в коротком сезоне из 56 матчей». Что скажет Ови сейчас? Тогда на наказание Уилсона оказала влияние его история дисквалификаций и штрафов. На этот раз он должен быть наказан как минимум не менее серьезно.