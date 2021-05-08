Овечкин и Уилсон позвонили Панарину после драки

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон, а также российский капитан команды Александр Овечкин позвонили форварду «Рейнджерс» Артемию Панарину, чтобы узнать о его самочувствии, информирует Forever Blueshirts.

По информации канадского хоккейного аналитика Даррена Дрегера, Уилсон хотел удостовериться, что Панарин избежал серьезного повреждения после их стычки.

«В этом нет ничего необычного, пусть многие и думают о Томе, как о хулигане. У этого «злодея» на самом деле есть сердце», — говорится в заметке Forever Blueshirts.

Инцидент произошел во время недавнего матча регулярного чемпионата «Рейнджерс» — «Вашингтон» (3:6), когда Уилсон сначала напал на россиянина Павла Бучневича, из-за чего завязалась потасовка. Панарин хотел защитить своего соотечественника, однако из-за жестких действий Уилсона сам получил травму нижней части тела и выбыл до конца сезона.

Другой хоккейный эксперт Стивен Вайно заявил, что общался с Уилсоном после инцидента, и канадец ответил следующее: «Панарин многое дает игре. Он обладает качествами великого человека, отличный игрок, против которого интересно бороться».

Журналист добавил, что Уилсон просто хотел написать Панарину, чтобы спросить, все ли хорошо.

Напомним, что Уилсон за этот эпизод не получил никакой дополнительной дисквалификации, а только был оштрафован.