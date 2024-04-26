Будро: «Овечкин физически не может делать то, чего хочет от него его разум»
Бывший главный тренер «Вашингтона» Брюс Будро поделился мнением об игре российского нападающего «Кэпиталз» в первом раунде плей-офф НХЛ против «Рейнджерс».
«Он физически не может делать то, чего хочет от него его разум. У него очень высокий хоккейный IQ, но он стоит и не двигается. То же самое произошло, когда я впервые начал освещать игру «Кэпс» в начале этого года. Мне хотелось спуститься и поговорить с ним, потому что он позволяет моменту идти к нему, а не выходить и создавать моменты самому.
И, возможно, он больше не сможет делать это в 38 лет, когда он не сможет падать, бить и делать это с той энергией, с которой делал ранее. Но он стоит на месте и забрасывает шайбы, но при такой игре «Рейнджерс» слишком быстры. Они нападают достаточно быстро. У него не хватает времени уйти от опеки, поэтому его это расстраивает», — цитирует The Athletic Будро.
В серии «Вашингтон» — «Рейнджерс» счет 2-0 в пользу команды из Нью-Йорка. Третья игра состоится 27 апреля и начнется в 2.00 по московскому времени.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|82
|55
|27
|114
|2
|Каролина
|82
|52
|30
|111
|3
|Айлендерс
|82
|39
|43
|94
|4
|Вашингтон
|82
|40
|42
|91
|5
|Питтсбург
|82
|38
|44
|88
|6
|Филадельфия
|82
|38
|44
|87
|7
|Нью-Джерси
|82
|38
|44
|81
|8
|Коламбус
|82
|27
|55
|66
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|52
|30
|110
|2
|Бостон
|82
|47
|35
|109
|3
|Торонто
|82
|46
|36
|102
|4
|Тампа-Бэй
|82
|45
|37
|98
|5
|Детройт
|82
|41
|41
|91
|6
|Баффало
|82
|39
|43
|84
|7
|Оттава
|82
|37
|45
|78
|8
|Монреаль
|82
|30
|52
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|82
|52
|30
|113
|2
|Виннипег
|82
|52
|30
|110
|3
|Колорадо
|82
|50
|32
|107
|4
|Нэшвилл
|82
|47
|35
|99
|5
|Сент-Луис
|82
|43
|39
|92
|6
|Миннесота
|82
|39
|43
|87
|7
|Аризона
|82
|36
|46
|77
|8
|Чикаго
|82
|23
|59
|52
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|82
|50
|32
|109
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|45
|37
|98
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|81
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|81
|7
|Анахайм
|82
|27
|55
|59
|8
|Сан-Хосе
|82
|19
|63
|47
|Первый раунд
|Счет в серии
|
Ванкувер - Нэшвилл
|1 - 1
|
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
0 - 2
|0 - 2
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|1 - 1
|
Виннипег - Колорадо
|1 - 1
|
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
2 - 0
|2 - 0
|
Бостон - Торонто
|2 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
2 - 0
|2 - 0
|
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
2 - 0
|2 - 0
|26.04
|02:00
|
Тампа-Бэй – Флорида
|- : -
|26.04
|02:30
|
Айлендерс – Каролина
|- : -