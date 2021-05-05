Свечников уже догнал Овечкина по очкам. Он выдал суперматч, сделал дубль и чуть не забил свой третий лакросс-гол в карьере

Его «Каролина» уверенно разобралась с «Чикаго».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Чикаго» — 6:3 (0:2, 2:0, 4:1)

Голы: Дебринкэт — 27 (мен.), 6:20 — 0:1. Хардман — 1 (Энтвистл, Кейн), 12:32 — 0:2. Нидеррайтер — 19 (Гики, Трочек), 24:32 — 1:2. Свечников — 14 (Слэвин, Терявяйнен), 35:56 — 2:2. Свечников — 15 (Терявяйнен, Ахо), 44:08 — 3:2. Терявяйнен — 5 (Ахо, Свечников), 47:19 — 4:2. Дебринкэт — 28 (Кейн, Митчелл), 51:52 — 4:3. Нечас — 13 (мен., п.в.), 57:23 — 5:3. Нидеррайтер — 20 (п.в., Нечас, Трочек), 58:29 — 6:3. Вратари: Мразек — Делиа (57:14 — 57:23, 57:37 — 58:29). Штраф: 8 — 8. Броски: 28 (8+11+9) — 30 (12+10+8). Наши: Свечников (15.45/3/+2) — Задоров (17.58/2/-1).

5 мая. Роли. PNC Arena.

Пока практически все спали, Андрей Свечников оформил дубль в одном из последних матчах регулярки с «Чикаго», стал первой звездой встречи и вполне мог уйти со льда с хет-триком. Причем третью шайбу в ворота «Блэкхокс» лидер «Харрикейнз» мог положить не абы как, а уже в своем фирменном лакросс-стиле! И очень интересно, что побудило Андрея вновь использовать этот трюк: то ли он подумал, что давненько не глумился над энхаэловскими вратарями, то ли решил показать Матвею Мичкову, кто здесь отец лакросса после гола 16-летнего нападающего «СКА» на ЮЧМ немцам.

Жаль только, что на этот раз сотворить привычный шедевр парню из Барнаула не удалось. Как следует шайба на крюк в концовке третьего периода не легла.

Andrei Svechnikov in his office pic.twitter.com/MavIRn8w2l — Michael Smith (@MSmithCanes) May 5, 2021

— У меня был шанс исполнить лакросс, но я чувствовал, что лед довольно плохой, и может не получиться. Вроде бы положил шайбу нормально, но у ворот стоял защитник соперника, поэтому забить было непросто, — сказал Свечников после игры с «ястребами».

Однако и без фирменного трюка 37-й номер «Ураганов» вместе с Себастьяном Ахо и Теово Терявяйненом выдал просто роскошный матч.

Гости начали матч куда интереснее и острее «банды придурков», и уже к середине первого периода вполне заслуженно вели в две шайбы после голов Алекса Дебринкэта и Майка Хардмана. Ситуация изменилась после шайбы Нино Нидеррайтера во второй двадцатиминутке. Причем забросил ее швейцарец с передачи Моргана Гики, который изначально пытался исполнить все тот же лакросс! Однако поднять шайбу у канадца также не получилось. Зато получилось отдать голевой пас партнеру на пустой угол.

Ну, а дальше завелась машина, совместного производства Барнаула и Казани. За пять минут до конца второго периода россиянин от синей линии пальнул с кистей по воротам Коллина Делиа и попал в цель — сравнять счет звезде клуба из Роли помог рикошет от клюшки Никиты Задорова, который попытался заблокировать бросок.

А в третьем периоде Свечников впервые позволил «Каролине» повести. Андрей получил пас на красной линии от Теревяйнена, притопил ногами, оторвавшись от защитника, положил корпус и с неудобной породисто отправил шайбу в верхний угол. Красота!

Шайба все того же Теревяйнена упрочила преимущество хозяев и позволила им довести дело до победы, а Свечникову, сделавшему ассист на финна, она помогла закончить матч с тремя очками и догнать в списке российских бомбардиров сезона травмированного Александра Овечкина.