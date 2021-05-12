Овечкин вернулся! Забить не получилось, но к плей-офф Александр готов

Российский форвард пропустил за регулярку 12 матчей — такого не было никогда.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Бостон» — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Лазар — 7 (Тинорди, Дебраск), 30:11 — 0:1. Хагелин — 6 (Хэтэуэй, Хара), 36:15 — 1:1. Раффль — 4 (Шульц), 59:57 — 2:1.

Вратари: Ванечек — Суэймен.

Штраф: 12 — 12.

Броски: 32 (10+17+5) — 25 (6+8+11).

Наши: Овечкин (19.00/4/0), Орлов (19.20/1/+1) — -.

12 мая. Вашингтон. Capital One Arena.

Одной из главных интриг регулярного сезона был ответ на вопрос: «Сколько шайб останется Овекину до Гретцки?». Несмотря на укороченный сезон, эксперты и болельщики сходились во мнении, что результат в 30 заброшенных шайб станет хорошим подспорьем в борьбе за звание лучшего снайпера в истории НХЛ. К сожалению, данный рубеж впервые в карьере не покорился капитану «Кэпиталз», который пропустил целых 12 игр по ходу регулярки, вернувшись на лед в последней игре сезона против «Бостона».

Матч никак не влиял на турнирное положение команд, при этом нельзя утверждать, что он был абсолютно не важен для команд. «Вашингтону» и «Бостону» предстоит сойтись друг с другом в первом раунде плей-офф, поэтому игроки и тренеры команд не желали упускать возможность еще раз поближе изучить противника.

Первой шайбы болельщикам пришлось ждать ровно половину игрового времени матча. На 31-ой минуте перешедший по ходу сезона из умирающего «Баффало» Кертис Лазарь оказался первым на пятачке и вывел свою команду вперед.

За три с половиной минуты до конца второго периода шведский нападающий «Столичных» Карл Хагелин проявил хладнокровие у ворот Джереми Суэймена и сделал счет ничейным.

Третий период прошел под преимуществом «Брюинз». Команда из Бостона нанесла одиннадцать бросков по воротам Ванечека против трех у «Кэпиталз», но именно один из них оказался результативным. Команды готовились к овертайму, но против был нападающий «Кэпиталз» Михаэль Раффль, начинавший сезон в «Филадельфии». За две секунды до финальной сирены австриец нанес прицельный бросок с отрицательного угла и открыл счет своим голам в составе «Вашингтона».

Продолжают пропускать матчи из-за попадания в ковид-протокол игроки «Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Илья Самсонов, и нет четкого понимания, вернутся ли россияне в строй к матчам плей-офф. Хотелось бы, чтобы игроки смогли восстановить отношения с главным тренером и как можно быстрее вернулись в состав команды.

Овечкин был активен, нанес четыре броска по воротам соперника и сделал четыре силовых приема. Отличиться не удалось, но сейчас не до новых рекордов — гораздо важнее, что капитан «Вашингтона» подходит к плей-офф в нормальных кондициях.

«Вашингтон» завершил сезон на втором месте, набрав 77 очков. Столько же баллов у «Питтсбурга», но команда из Пенсильвании оказалась выше за счет дополнительных показателей. Первый матч плей-офф между «Кэпиталз» и «Брюинз» пройдет в Вашингтоне 16 мая.