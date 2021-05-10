Хоккей
ЧМ по хоккею 2021
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Сборная России
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    Чемпионат мира

Шестеркин и Георгиев не сыграют за сборную России на чемпионате мира

18:58
Игорь Шестеркин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Игорь Шестеркин. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Вратари Игорь Шестеркин и Александр Георгиев не смогут сыграть за сборную России на чемпионате мира, сообщает Twitter Федерации хоккея России.

Оба игрока выразили желание принять участие в мировом первенстве, но по решению клуба — рекомендациям врачей «Рейнджерс» — не будут отпущены на ЧМ-2021.

«Штаб сборной желает здоровья голкиперам, рассчитывает на них в будущем, а также продолжает переговоры по остальным кандидатам из НХЛ. Имена игроков, которые присоединятся к национальной команде, будут объявлены после завершения регулярного чемпионата НХЛ для их клубов», — говорится в заявлении ФХР.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/russiahockey/status/1391783509749026824

Читайте также

«Спартак» — «Химки»: где смотреть трансляцию матча и во сколько начало
«Спартак» — «Химки»: Промес остался в запасе, Бакаев пропускает игру
Битва на Волге за Лигу Европы. Кто победит: «Локомотив» или «Крылья»?
«Спартак» вышел на матч с «Химками» в специальных футболках с цитатой Тедеско

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
11
Офсайд
Материалы сюжета: Сборная России по хоккею перед чемпионатом мира 2021: подготовка команды к турниру в Риге (Латвия), состав