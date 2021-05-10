Шестеркин и Георгиев не сыграют за сборную России на чемпионате мира

Вратари Игорь Шестеркин и Александр Георгиев не смогут сыграть за сборную России на чемпионате мира, сообщает Twitter Федерации хоккея России.

?Вратари Игорь Шестеркин и Александр Георгиев не смогут помочь национальной сборной на чемпионате мира. Оба игрока выразили желание принять участие в мировом первенстве, но по решению клуба — рекомендациям врачей «Рейнджерс» — не будут отпущены на ЧМ-2021 — Хоккей России (@russiahockey) May 10, 2021

Оба игрока выразили желание принять участие в мировом первенстве, но по решению клуба — рекомендациям врачей «Рейнджерс» — не будут отпущены на ЧМ-2021.

«Штаб сборной желает здоровья голкиперам, рассчитывает на них в будущем, а также продолжает переговоры по остальным кандидатам из НХЛ. Имена игроков, которые присоединятся к национальной команде, будут объявлены после завершения регулярного чемпионата НХЛ для их клубов», — говорится в заявлении ФХР.