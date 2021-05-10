Шестеркин и Георгиев не сыграют за сборную России на чемпионате мира
Вратари Игорь Шестеркин и Александр Георгиев не смогут сыграть за сборную России на чемпионате мира, сообщает Twitter Федерации хоккея России.
?Вратари Игорь Шестеркин и Александр Георгиев не смогут помочь национальной сборной на чемпионате мира. Оба игрока выразили желание принять участие в мировом первенстве, но по решению клуба — рекомендациям врачей «Рейнджерс» — не будут отпущены на ЧМ-2021— Хоккей России (@russiahockey) May 10, 2021
Оба игрока выразили желание принять участие в мировом первенстве, но по решению клуба — рекомендациям врачей «Рейнджерс» — не будут отпущены на ЧМ-2021.
«Штаб сборной желает здоровья голкиперам, рассчитывает на них в будущем, а также продолжает переговоры по остальным кандидатам из НХЛ. Имена игроков, которые присоединятся к национальной команде, будут объявлены после завершения регулярного чемпионата НХЛ для их клубов», — говорится в заявлении ФХР.
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